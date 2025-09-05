Říkalo se jim mléčné svačinky, rodiče stály v osmdesátých letech pár korun a školákům zajistily nejen přísun kalorií, ale také příležitost pořádně si o velké přestávce zařádit s neposednými sáčky mléka.
O socialistickém plánování mléčné výživy si sice můžeme myslet ledacos, jenže jen mléka tehdy vypil průměrný Čech za rok přes 110 litrů, tedy zhruba dvojnásobek dnešní spotřeby. Přitom o prospěšnosti mléčných výrobků pro zdraví dětí nepochybuje žádný odborník.
U malých dětí bych se vyhnula dezertům v kapsičce. Při sání totiž pracují jazykem jiným způsobem. Panty ‚zleniví‘, a děti pak při jídle kousání bolí.