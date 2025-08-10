Kam vyrazit v Česku na pivo? Velký průvodce a test slavných hospod

Aktuální test redakce zaměřila na hodnocení slavných českých hospod, hostinců a putyk, které nabízejí nejen výborné pivo a k němu tradiční pochoutky, ale také nezaměnitelnou atmosféru, zajímavý příběh či jedinečnou historii. Každá je unikátní a všechny tvrdí, že stojí za prázdninovou návštěvu a útratu.
V každém regionu jsme po konzultaci s místními znalci vybrali alespoň jednu hospodu, která je proslavena kvalitou piva a občerstvení. V Praze se do výběru dostaly čtyři podniky, v Brně a středních Čechách dva. Každý hostinec navštívil tým dobrovolníků, který měl za úkol ověřit kondici a chuť čtyř čepovaných piv, vyzkoušet některé z nabízených pochoutek, zkontrolovat zázemí a zjistit, jaká atmosféra čeká na zákazníky, nakolik vstřícná je obsluha a kolik peněz tu hosté utratí.