Test dětských helem: Malé cyklisty ochrání i přilba za pár stovek

Patnáctikilometrová rychlost na kole není žádný spurt v cílové rovince Tour de France. Jenže když v takovém valčíkovém tempu vrazíte do auta ploužícího se rychlostí 35 km/h, je to jako spadnout po hlavě na beton z výšky 10 metrů. Celkem děsivá představa... Proto také musí české děti při jízdě na kole povinně nosit až do 18 let přilby. Ale jsou všechny dost kvalitní?