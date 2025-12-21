Dám si sklenku prosecca! Pokud je někdo milovník vína a v posledních letech neřekl tuto větu, je „in“ asi jako kazeťák na pláži. Perlivé víno je trend, který jemnými bublinkami prosákl do tuzemských prodejen s alkoholem, barů i restaurací. Dospělo to dokonce tak daleko, že vznikají podniky, které se soustředí jen na ně, přecházejí k němu i mnozí věrní konzumenti tichých vín.
„Já už vlastně nic jiného nepiju. Po tichém víně mě často bolí hlava, s perlivým nemám problém,“ usmívá se sedmačtyřicetiletá Hanka, která řetízkující variantu volí při každé slavnostní příležitosti.
Bude jí dělat společnost i o nadcházejících vánočních svátcích. Jak však přiznává, pije hlavně zahraniční vína, prostě „prosecco“. Vyzkoušet tuzemské perlivé víno, často zvané frizzante či ještě familiérněji frízo, ji dosud nenapadlo.
Pikantní víno se porotcům zdálo hrubé, nečisté, kritizovali těžkou chuť, nahořklou dochuť, stopy po plísni ve vůni, ale naopak vyzdvihli odvahu výrobce.