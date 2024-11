Test čokoládových figurek: Lacinou náhražkou neoklame děti ani Mikuláš

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Možná je to od něj trochu sebestředné, ale snad každý Mikuláš přidá do nadílky k ovoci, bonbonům a hrstce uhlí i svou vizitku vyvedenou v čokoládě a zabalenou do alobalu. Čtyřicet malých i velkých porotců proto spolu s MF DNES hledalo toho nejlepšího.