Test čokoládových cereálií: mercedes mezi trabanty! Okouzlil produkt mimo pořadí

Královna Koloběžka tvrdila, že nejsladší na světě je spánek. Tak kdo by se chtěl ráno ochudit o takové cukrátko, jenom aby nachystal nebo sežvýkal snídani? Proto výrobci na začátku školního roku rádi rodičům připomínají, že existuje vynález zvaný cereálie, který dětem připravíte raz dva, a ještě jim dopřejete všechny potřebné živiny, jež budou jejich mozek i tělo při vzdělávání potřebovat.

Co chtít víc? Možná něco, co by potvrdilo reklamní sliby. Proto se aktuální test MF DNES zaměřil na cereální kuličky s čokoládovou nebo kakaovou příchutí, které většina dětí s radostí chroupá. Ať už s požehnáním rodičů nebo dospělákům natruc.