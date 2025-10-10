Zázrak za pár korun, nebo nefunkční krám? Test levného čínského zboží z e-shopů

Premium

Fotogalerie 26

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Magdalena Nová
I Ježíšek někdy potřebuje pomoc, ale na čínských tržištích a e-shopech s instantními zázraky záchranu raději nehledejte. Dárky by sice stály jen pár drobných, ale velkou radost by obdarovaným neudělaly.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Houbička se jen navlhčí a špína se „vygumuje“. Magická rohožka hned absorbuje bláto, vodu, sníh i cákance a zanechává boty suché a čisté. Již od prvního použití klipu proti chrápání zaznamenáte výsledky. Revoluční nezničitelné silonky vydrží více než tisíc vyprání!

Premiové testy

Čas do Štědrého dne se krátí a všichni pozemští Ježíškovi pomocníci by museli být slepí a hluší, aby neregistrovali vábení internetových prodejců nabízejících k odeslání 24 hodin po obdržení platby zázraky, které sice stojí pár drobných, protože se vyrábějí po milionech v čínských továrnách, ale bez nichž by byl náš život těžký, trudný, plný dřiny a odříkání.

A tak ještě než budou Češi jako o život klikat na tlačítko Objednat s povinností platby, rozhodla se redakce pár e-shopů vyzkoušet a objednat tři desítky dokladů lidské vynalézavosti.

Přístroj hlukem připomíná dronový nálet. Jenže ve skutečnosti se uvnitř plastové krabice neděje vůbec nic.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Prémiové testy

Zařizujete si domácnost, nakupujete sportovní výbavu, chystáte se na dovolenou? S výběrem toho nejlepšího zboží či služeb na míru pomohou nezávislé spotřebitelské testy. Exkluzivně na iDNES Premium.

Test kombuchy: Pozor na alkohol! Živá kultura vám může přidělat starosti

Test MF DNES. Kombucha - fermentovaný nápoj

Krásně perlí, chutná a ještě se prý umí zavděčit imunitě a trávení. Kombucha, kterou si můžeme...

Test mléčných svačinek: Některé jogurty skrývají kostky cukru, jinde chybějí bílkoviny

ilustrační snímek

V kelímku, kapsičce, krabičce i sklenici, z mléka kravského, ovčího a kozího, s přídavkem vitaminů,...

Test notebooků: Připlatit, nebo ušetřit? Jak vybrat počítač pro studenta

ilustrační snímek

Notebook dnes pro žáky a studenty není zbytečný luxus, ale nezbytná studijní pomůcka. Leckterému...

Elektrokola jsou lepší, efektivnější a umějí řadit sama. Ale prodeje váznou

Trek Powerfly+ 8 Gen 5

VIDEO Český trh s elektrokoly je hodně specifický, naprosto na něm dominují horská kola. Našinci si...

Test výčepních desítek: Kvalita piva se zlepšila, přesto jejich chuť často kazí vady

Test výčepních piv

Připravit desítku, která jen nezažene žízeň, ale bude taky chutnat, je pro sládka těžší úkol než...

Test českých autoškol odhalil významné nedostatky, některé vás řídit nenaučí

ilustrační snímek

VIDEO Chtěli mít svobodu, a tak se pustili do boje o řidičák. Získali ho, i když třeba ne hned. „Ještě...

Test müsli a ořechových tyčinek. Spíš sladkost než svačina, chybí jogurt i ovoce

ilustrační snímek

Ne, to není žádné mlsání, ale slušná školní svačina. Vždyť tyhle tyčinky obsahují samé zdravé věci...

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Kolik si vydělá číšník na Oktoberfestu. Nelidská dřina rozhodně není pro každého

Mnichovský pivní festival Oktoberfest každý rok navštíví stovky tisíc lidí. Pro pořadatele je ale stále náročnější sehnat pracovní sílu, která by účastníkům byla po celou dobu konání k dispozici....

Zázrak za pár korun, nebo nefunkční krám? Test levného čínského zboží z e-shopů

Premium

I Ježíšek někdy potřebuje pomoc, ale na čínských tržištích a e-shopech s instantními zázraky záchranu raději nehledejte. Dárky by sice stály jen pár drobných, ale velkou radost by obdarovaným...

10. října 2025

Do katastru s identitou občana. Skončí posílání dopisů

Přechod hlouběji do online prostředí a ukončení posílání oznámení prostřednictvím klasických doporučených dopisů. Katastr nemovitostí se chystá na zásadní modernizaci, od které si slibuje větší...

10. října 2025

Afrika jako potravinová velmoc. Investice na kontinent tečou z Číny i Kataru

V době, kdy se svět potýká s důsledky obchodních válek a geopolitické nestability, se Afrika díky obřím investicím stává výraznou zemědělskou velmocí. Hlavně díky Číně, která odtud odebírá kešu,...

9. října 2025

Pardubický soud vede insolvenční řízení s AZ Energies, firma dluží desítky milionů

Dodavatel energií AZ Energies se po krachu a postupném oznamování ukončení dodávek dostal do insolvenčního řízení. Ve čtvrtek ho s ním zahájila pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové....

9. října 2025  19:29

Plzeňský mrakodrap vsadí na luxus i působivé detaily. Podívejte se, jak bude vypadat

Do tří let vyroste v Plzni na Borech třetí nejvyšší dům v České republice. Dvě věže spojené proskleným krčkem pojmenovali Sisters - představují sestry, které se vzájemně drží. Výstavba budov vysokých...

9. října 2025  18:24

Trump z plánu cel vůči farmaceutickým společnostem vyloučil generika

Americká vláda již několik měsíců zvažuje cla na řadu produktů a složek v rámci celního šetření z důvodu národní bezpečnosti. Trumpova administrativa nyní oznámila, že neplánuje uvalit cla na...

9. října 2025

Otevírací doba 28. října 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

9. října 2025  16:45

ČD zaplatí pokutu šest milionů korun. Dopravce chyboval při nákupu vlaků

České dráhy musí zaplatit pokutu šest milionů korun, kterou národnímu dopravci vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za chyby při nákupu elektrických vlaků pro regionální dopravu....

9. října 2025  15:57

Čína přitvrdila v omezení vývozu vzácných zemin, další kroky chystá

Čína rozšířila omezení vývozu v odvětví kovů vzácných zemin. Nově zavádí omezení na vývoz technologií souvisejících se vzácnými zeminami a plánuje také regulovat vývoz dalších pěti kovů vzácných...

9. října 2025  15:25

Kolik si vydělá číšník na Oktoberfestu. Nelidská dřina rozhodně není pro každého

Mnichovský pivní festival Oktoberfest každý rok navštíví stovky tisíc lidí. Pro pořadatele je ale stále náročnější sehnat pracovní sílu, která by účastníkům byla po celou dobu konání k dispozici....

9. října 2025  14:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Veřejné finance se uzdravují. Šetřit se ale musí dál, apelují odborníci

Loňský rok přinesl zlepšení stavu veřejných financí, které pokračuje i letos, zhodnotila Národní rozpočtová rada, která má v popisu práce dohled nad rozpočtovou odpovědností státu. Pro udržení...

9. října 2025  12:32

Odchod od uhlí nesmí zničit průmysl, vyzvali energetici. Straší je tempo Bruselu

Zatímco v Praze se politici domlouvají na složení příští vlády, v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu zástupci hlavních energetických hráčů v čele s polostátním gigantem ČEZ představili nově...

9. října 2025  11:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.