Houbička se jen navlhčí a špína se „vygumuje“. Magická rohožka hned absorbuje bláto, vodu, sníh i cákance a zanechává boty suché a čisté. Již od prvního použití klipu proti chrápání zaznamenáte výsledky. Revoluční nezničitelné silonky vydrží více než tisíc vyprání!
Čas do Štědrého dne se krátí a všichni pozemští Ježíškovi pomocníci by museli být slepí a hluší, aby neregistrovali vábení internetových prodejců nabízejících k odeslání 24 hodin po obdržení platby zázraky, které sice stojí pár drobných, protože se vyrábějí po milionech v čínských továrnách, ale bez nichž by byl náš život těžký, trudný, plný dřiny a odříkání.
A tak ještě než budou Češi jako o život klikat na tlačítko Objednat s povinností platby, rozhodla se redakce pár e-shopů vyzkoušet a objednat tři desítky dokladů lidské vynalézavosti.
Přístroj hlukem připomíná dronový nálet. Jenže ve skutečnosti se uvnitř plastové krabice neděje vůbec nic.