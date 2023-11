Test papírových brček: spíš křehká a určitě zbytečná

Rčení, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, je zhruba tak otřepané, jako bývají papírová brčka poté, co se jich ujmou činorodé dětské prsty a žíznivá ústa. Jenže co se dá dělat, když právě na tenhle symbol popkultury sedí úsloví mimořádně trefně.

Je jasné, že tuny jednorázového nádobí z plastu znamenají pro planetu pohromu. Když se však z historie vynořily zpět slámky z vinutého papíru, spustili vědci poplach nanovo – brčka totiž obsahují poly- a perfluorované látky, zkráceně PFAS, které sice zabraňují prosakování vody a tuků, ale jsou škodlivé pro životní prostředí, volně žijící zvířata a samozřejmě i pro lidi.