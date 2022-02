Termohrnek naplněný čerstvou kávou bývá na cestě do práce poslední připomínkou, že existuje i něco laskavějšího než syrové ráno, vymrzlý autobus a nerudný šéf.

Jen nás při takovém procitání nesmí nádoba pálit do prstů a rušit víčko, ze kterého se špatně pije a nejde zavřít. Nebo by ten vzácný nápoj neměl vychladnout v lahvi dřív, než řeknete: Ranní ptáče dál doskáče. A také by se neměl v zatáčce vylít v autě na sedačku, protože to bývá celkem drahá polízanice.