PŘEHLEDNĚ: Storno do 3 hodin. Jak se mění pravidla pro směnu peněz

1. Co se od 1. dubna pro klienta směnárny mění?

Pokud zákazník prodá směnárně eura v kurzu 15 korun za euro a vzápětí zjistí, že je to nevýhodné, do tří hodin může od transakce ustoupit. Musí se vrátit do stejné směnárny s účtenkou v ruce a požadovat storno a vrácení peněz. Směnárna musí zpětně vyměnit částky jen do tisíce eur. U částek nad tento limit má klient smůlu.

Informace o tom, že může zákazník odstoupit od smlouvy do tří hodin, musí být uvedena jak na kurzovním lístku, tak na dokladu o provedení směny (na účtence) – a to minimálně v českém a anglickém jazyce.

Lhůta pro vrácení peněz se počítá pouze v době, kdy má směnárna otevřeno. Důležitý je čas uvedený na účtence o transakci. Pokud by směnárník po hodině od transakce zavřel, zbývající dvě hodiny ze tříhodinové lhůty začnou ubíhat až po opětovném otevření.

Směnárník může zákazníkovi peníze buď vrátit, nebo mu nabídnout kurz, který předchozí den na svém webu uvedla ČNB, a dorovnat rozdíl. Pokud se směnárník bude zdráhat peníze vrátit, zákazník se může dožadovat nápravy u ČNB. Zpětná výměna by pak byla možná až do šesti měsíců od transakce.

2. Žádné dvojí kurzy, žádné poplatky

Směnárny už si nesmějí účtovat žádné poplatky. Veškeré provize se musí odrazit v nabízeném kurzu, aby si klient mohl ceny okamžitě spočítat a porovnat.

Na transakce v hodnotě v přepočtu do 1 000 eur už směnárny nemusejí vydávat takzvané předsmluvní informace – tedy list papíru s informacemi o kurzu transakce, výši poplatku a kolik má klient dostat. To bude povinné jen u transakcí nad 1 000 eur. Doklad o provedení obchodu musí klient dostat vždy.

Často se ve směnárnách uváděl kromě běžného kurzu i výhodnější VIP kurz, například pro velké transakce. S tím je konec. Novela připouští ve směnárně jen jednu kurzovou tabulku. O tom, že směnárna nabízí výhodnější kurzy, může na kurzovním lístku informovat, ale jejich konkrétní výši sděluje až na vyžádání zákazníka.

Například směnárna ve frekventované Kaprově ulici v Praze to vyřešila šalamounsky. „Máme dva vchody – na jedné směnárně bude jeden kurz, na druhé jiný,“ uvedla operátorka na infolince.

3. Jak směnárny dosud zákazníky podváděly?

Informace o poplatcích uváděly malým nebo špatně viditelným písmem na okraji kurzovního lístku. Případně je uváděly matoucím způsobem – například že „provize je 9 hal. z každé koruny“. Jindy zase lákavě avizovaná nulová provize na štítě platí podle smluvních podmínek směnárny až od nákupu nad určitou částku.

Na kurzovním lístku se uváděly různé typy kurzů, takže klient mohl nabýt dojmu, že výměna je výhodná, a nevšiml si v podmínkách pod čarou, že na výhodný kurz nemá nárok. Že zaplatil moc, zjistil obvykle až po výměně.

K dalším trikům patří, že spolu s výměnou peněz směnárna klientovi automaticky coby „povinný nákup“ (napíše to drobným písmem pod kurzovou tabulku) prodává předražené mapy nebo průvodce, což klient rovněž zjistí až po výměně.

4. Směnárny, pozor na vyhozené účtenky!

Zásadní bude, aby se informace o možnosti vrácení peněz dostaly ke klientům směnáren – zejména turistům. Na portálu státní agentury Czechtourism – České centrály cestovního ruchu – ještě včera o nově zavedené tříhodinové lhůtě nebylo nic.

ČNB na pomoc vyvinula mobilní aplikaci „České peníze“, jejíž rozšířená verze obsahuje aktuální kurzy vyhlašované ČNB včetně kalkulačky, aby klient mohl porovnávat výhodnost. Aplikace ovšem není určena pro androidové smartphony, pouze pro iPhony.

Asociace směnáren se proti novele od začátku bránila. Argumentovala tím, že lidé běžně nemohou vracet zboží do obchodu jen proto, že někde objeví levnější. Směnárny také varují před zneužíváním účtenek, které turista vyhodí před směnárnou – případný nálezce může na základě účtenky získat například euro za zmíněných 15 korun kus.