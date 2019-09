Test školních přezůvek: Žádné módní výstřelky, vyhrála česká klasika

Hned se nám to lépe učí, když vklouzneme do papučí! hlásal prvorepublikový reklamní slogan firmy Baťa. Žádná relevantní odborná studie, která by prokázala vztah mezi přezouváním a studijním prospěchem, sice neexistuje, určitě však platí, že v nepohodlných trepkách se budou školáci na učení soustředit hůř.

Aby tedy vaši potomci vstoupili do nového školního roku (správně obutou) pravou nohou, musíte přezůvky nakupovat zvlášť obezřetně. Což není snadné, protože kamenné i internetové obchody na konci prázdnin přetékají novým zbožím. Proto MF DNES nechala otestovat dvanáct různých typů bačkor – od propracovaných přezůvek přes moderní „bosé“ boty či pantofle až po výstřední plyšové papuče, které děti milují a dospělí proklínají.

Cílem přitom bylo objevit takový druh školních botek, který by obstál u odborníků na zdravý vývoj nohou, zaujal rodiče a zároveň by je školáci denně nazouvali s chutí.

O zdravé chůzi rozhoduje pata

Aby dětem dělalo přezouvání radost, vybírají si zajímavé a „cool“ přezůvky, které podporují jejich zdravé sebevědomí. Rodiče a ortopedi však upřednostňují spíš zdravá chodidla.

„Pro zdravou chůzi je přitom klíčové postavení paty. Pro děti to platí dvojnásob,“ zdůrazňuje lékařka Monika Frydrychová, šéfka dětské sekce České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

Jistě, ve škole toho děti tolik nenachodí a nenaběhají, přesto je to obutí, ve kterém leckdy stráví až osm hodin denně. „Ve škole se přitom pohybují prakticky výhradně na linu, dlaždicích či laminu. Proto jsou vhodné takové přezůvky, které tlumí nárazy na tvrdý povrch,“ přidává se vedoucí fyzioterapeutka pražské Fyziokliniky Iva Bílková.

Klíčové tedy je, aby měla bačkora pevný, vysoký a široký opatek, který udrží patu ve správné poloze a nedovolí jí bloudit papučí, a zároveň dostatečnou podrážku s měkkou stélkou, aby spolu zmírnily dětské kroky, skoky a přistání.

„Zhruba do deseti až dvanácti let mají totiž děti ještě chrupavčitý skelet nohou, proto je potřeba ho chránit,“ vysvětluje ortopedka, proč si dětské nožky zaslouží zodpovědnou rodičovskou péči.

Naboso i „naboso“ jen do přírody

To však neznamená, že budete po obchodech shánět pouze papuče s výrazně modelovanou ortopedickou stélkou. Ty nejsou potřeba, cesta do jídelny, tělocvičny či družiny není žádná turistická túra.

Mnohem důležitější je najít takové přezutí, které umožní díky široké špičce dětem rozhýbat prsty i při čtení ze slabikáře a jež je vyrobeno z prodyšných přírodních materiálů, aby se školáci celý den v trepkách nepotili a nepařili.

V mnoha ohledech by takovými ideálními papučemi mohly být takzvané bosé boty alias barefooty.

Bývají přece široké, lehké a pohodlné, jsou vyrobeny z přírodních materiálů, často dokonce s certifikátem bio, mají extrémně měkkou podrážku – a hlavně je předchází pověst mimořádně zdravého obutí, protože respektuje přirozenou fyziologii nohy. Proto mnohé české matky nechávají své děti chodit světem „naboso“.

Jenže... „Bosá chůze nohám skutečně prospívá, ovšem na přírodních, nerovných a měkkých površích. V lese, na louce, po polní cestě s kamínky, tam ať děti běhají bosky,“ podotýká fyzioterapeutka Iva Bílková a připomíná, že člověk bez bot chodí trochu jinak: našlapuje víc na špičku, aby jí opatrně rekognoskoval terén.

Jenže zpohodlnělý moderní člověk se obul, bezprostřední svět kolem sebe vyasfaltoval, vydláždil a vybetonoval, čímž se obklopil nepoddajnými a tvrdými povrchy, a začal také výrazně víc při nášlapu zatěžovat patu.

V takových podmínkách je potřeba měkko pod chodidly vytvářet jinak: podrážkami a stélkami.

„Někteří rodiče si přesto myslí, že barefooty můžou zázračně napravit dětské ortopedické vady,“ upozorňuje lékařka, která u městských dětí vidí bosé boty s podrážkou tenkou od 3 do 6 milimetrů opravdu nerada: „Dospělí, kteří mají pohybový aparát plně vyvinutý, se musí sami zodpovědně rozhodnout, ale pro děti se v našich podmínkách taková obuv nehodí.“

Ani podiatři, tedy specialisté, kteří se zabývají léčbou nemocí nohou, nedoporučují nošení bosých bot všem dospělým. Zvlášť nevhodné jsou pro nemocné cukrovkou či polyneuropatií. A i zdravým lidem můžou populární „neboty“ napáchat nepříjemné zdravotní komplikace – od otoků a zánětů po únavové zlomeniny.

Zdravé a také bezpečné

Dobrá, barefooty do běžné třídy nepatří, při nákupu přezůvek byste se však měli vyhnout i pantoflím, byť vyrobeným z korku a kůže a s anatomicky tvarovanou stélkou.

Nejsou totiž příliš bezpečné. Školáci na druhém stupni už se s otevřenou patou vyrovnají, ale mladší dítka by třeba při pobíhání po schodech mohla havarovat.

Podobně se do školy nehodí ani trendy crocsky. „Na zahradu nebo k vodě je to vhodné obutí, ale do školy nepatří. Noha je v ní velmi nestabilní a materiál je neprodyšný,“ myslí si fyzioterapeutka o barevných botách, které si děti láskyplně zdobí barevnými sponkami.

Laciné napodobeniny z asijské tržnice s nejasným původem a složením materiálu jsou naprosto nevhodné. Řádově dražší originální děrované „dřeváky“ jsou sice vyrobeny ze speciálního patentovaného materiálu Croslite, což je extrudovaná pryskyřice, která by měla zamezit tvorbě bakterií a plísní, jenže nožce v ponožce v ní bude tak jako tak neprodyšno.

Takže po čem sáhnout? Podle odborného hodnocení a také podle názoru rodičů jsou ideální české přezůvky – buď ortopedické pantofle s páskem přes patu z produkce středočeské společnosti Santé, nebo bytelné a skutečně bezpečné papuče, které vyrábí firma Fare ve Valašských Kloboukách.

Bačkory na celý rok? Fikce

Špatně si v testu nevedla ani generacemi prověřená školní klasika, jíž česká obuvnictví zásobuje firma HP Čechtín z Vysočiny. Jejich velkou výhodou je cena, obvykle si vystačíte s dvousetkorunou.

Alespoň vás pak nebude mrzet, že musíte drahé bačkory vyměnit několikrát za školní rok. Nejde o to, že by dětské třeštění nevydržely a rozpadly se, ale že z nich školáci vyrostou. Vždyť jim za rok noha povyroste průměrně o 10 až 12 milimetrů. Pravidelně proto co dva až tři měsíce bačkory kontrolujte, a pokud se zmenší zhruba 15milimetrový nadměrek, pořiďte nový pár.