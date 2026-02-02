Kuchyně už dávno není jen místem, kde se vaří. V českých domácnostech se stala jedním z nejdražších a technologicky nejvybavenějších prostorů. Vestavné spotřebiče, pracovní desky z kamene či kompozitu, chytré úložné systémy a designové obklady znamenají investici, která se běžně pohybuje mezi 250 až 600 tisíci korun.
Z pohledu pojišťovny však každá taková rekonstrukce znamená zásadní změnu. Pokud byla pojistná smlouva uzavřena před úpravami, vychází z původní hodnoty domácnosti, která už realitě neodpovídá. Právě tady vzniká problém, o kterém se často nemluví.
Podpojištění: tichý problém, který se projeví až při škodě
Podpojištění nastává ve chvíli, kdy je pojistná částka nižší než skutečná hodnota pojištěného majetku. Nejde o výjimečnou situaci – podle finančních poradců je v Česku podpojištěna významná část domácností. Mnoho lidí se mylně domnívá, že pojišťovna uhradí škodu vždy v plné výši. Ve skutečnosti má ale právo pojistné plnění krátit podle poměru podpojištění.
Jak vypadá krácení pojistného plnění v praxi:
- Skutečná hodnota domácnosti po rekonstrukci: 1 200 000 Kč
- Pojistná částka uvedená ve smlouvě: 800 000 Kč
- Vzniklá škoda (např. požár kuchyně): 300 000 Kč
Pojišťovna může vyplatit pouze dvě třetiny škody, tedy přibližně 200 000 Kč. Zbylých 100 000 Kč musí domácnost uhradit ze svého. Krácení se netýká jen totálních škod. Uplatňuje se i při částečných škodách, například při vytopení myčkou nebo poškození elektroinstalace.
Co z kuchyně kryje pojištění nemovitosti a co pojištění domácnosti
Právě u kuchyní často dochází k nejasnostem, co je vlastně pojištěno a v rámci jaké smlouvy.
Pojištění nemovitosti kryje pevně spojené součásti stavby, tedy:
- kuchyňskou linku na míru,
- vestavné spotřebiče (trouba, varná deska, myčka),
- obklady, dlažbu a podlahy,
- rozvody vody, plynu a elektřiny.
Pojištění domácnosti se vztahuje na movité vybavení:
- volně stojící lednici nebo mikrovlnnou troubu,
- drobné kuchyňské spotřebiče,
- nádobí a další vybavení.
Při moderních kuchyních se výrazně navyšuje zejména hodnota části spadající pod pojištění nemovitosti. Pokud se aktualizuje pouze pojištění domácnosti, problém podpojištění tím nezmizí.
Nejčastější škody v kuchyni podle pojišťoven
Zkušenosti pojišťoven ukazují, že kuchyně patří mezi nejrizikovější místnosti v domácnosti. Mezi nejčastější pojistné události patří:
- Vytopení způsobené myčkou nebo prasklou hadicí
- Požár vzniklý při vaření nebo závadou spotřebiče
- Přepětí a zničení vestavných elektrospotřebičů
- Krádež při vloupání do bytu nebo domu
Čím dražší a technologicky vyspělejší kuchyně, tím vyšší je potenciální škoda – a tím citelnější dopad má případné krácení plnění.
Kdy je nutné pojistnou smlouvu aktualizovat
Aktualizaci pojištění byste měli řešit vždy, když dojde k významné změně hodnoty majetku. Typicky jde o situace:
- dokončení rekonstrukce kuchyně,
- instalace nové kuchyňské linky nebo vestavných spotřebičů,
- změna dispozic bytu či domu,
- výrazný růst cen stavebních prací a materiálů.
Ideální je kontaktovat pojišťovnu bezprostředně po dokončení rekonstrukce, případně už během její realizace.
Jak aktualizace pojištění probíhá a čeho se nebát
Úprava pojistné smlouvy je zpravidla jednodušší, než se zdá. Ve většině případů stačí:
- oznámit pojišťovně rozsah rekonstrukce,
- doložit orientační rozpočet nebo faktury,
- upravit pojistné částky u nemovitosti i domácnosti,
- případně rozšířit pojistná rizika.
Navýšení pojistného bývá v řádu stokorun ročně. Ve srovnání s možnou škodou v řádech statisíců jde o zanedbatelnou částku.
Praktické rady, jak se vyhnout krácení plnění
- Kontrolujte pojistné částky minimálně jednou za dva až tři roky.
- Uchovávejte faktury a dokumentaci k rekonstrukci.
- Sledujte limity plnění u vestavných spotřebičů.
- Zvažte připojištění přepětí a technických rizik.
- Neřiďte se pouze nejnižší cenou pojistky.
Rekonstrukce kuchyně je investicí, která zvyšuje komfort i hodnotu bydlení. Pokud ale po úpravách zůstane pojistná smlouva beze změny, může se tato investice při první vážnější škodě proměnit ve finanční problém. Aktualizace pojištění je jednoduchý krok, který vás může ochránit před zbytečnými ztrátami.