Byla to slunečná červnová sobota roku 1922 a ve výletní restauraci Kugler Alm v bavorské obci Oberhaching nebylo jediné místo volné. Místní podnikavý hostinský Franz Xaver Kugler si radostně mnul ruce, jak to dobře vymyslel, když k hospodě nechal přivést cyklostezku, po níž mu přijížděl jeden žíznivý host za druhým. Prý jich za to odpoledne dorazilo 13 tisíc.