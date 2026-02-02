Hory jsou zrádné hlavně tím, jak rychle dokážou udělat z „aktivního víkendu“ dlouhodobý problém. U rizikových sportů nejde jen o zlomenou ruku. Časté jsou úrazy s dlouhou rekonvalescencí, operacemi, omezením hybnosti nebo trvalými následky. A přesně tady se ukazuje rozdíl mezi tím, co si lidé myslí, že mají pojištěné, a tím, co reálně kryje smlouva.
Životní pojištění se typicky řeší kvůli dopadům na příjem a rodinný rozpočet:
- dlouhá pracovní neschopnost (pokles příjmů, výpadek bonusů, živnostník bez fakturace),
- invalidita (náhlá změna schopnosti pracovat a vydělávat),
- trvalé následky (dlouhodobé omezení, rehabilitace, úpravy bydlení).
Jenže u hor do hry vstupuje ještě jedna věc: sportovní „zařazení“. Pokud máte ve smlouvě špatně nebo nejasně uvedené aktivity, můžete se dostat do situace, kdy je úraz reálný – ale plnění sporné.
Životní pojištění není „pojištění na hory“
K čemu je životní pojištění dobré
Životní pojištění má krýt vážné dopady na život a příjem. Typicky: smrt, invaliditu, závažná onemocnění, trvalé následky úrazu, někdy i denní odškodné či pracovní neschopnost (podle nastavení).
Co naopak řeší cestovní pojištění
Cestovní pojištění (a často i připojištění rizikových sportů) je spíš provozní pojistka na akutní průšvih na místě – léčebné výlohy, zásah, transport, odpovědnost, úrazové plnění v jednodušší podobě. Často funguje rychleji, ale nemusí řešit dlouhodobý dopad na příjem.
Nejčastější omyl
„Mám cestovko, tak životko nepotřebuju.“ Jenže cestovní pojištění vám typicky nenahradí roky ztraceného příjmu při invaliditě nebo nepokryje dlouhodobé trvalé následky v logice, kterou má životní pojištění. Naopak: životko vám obvykle nezaplatí akutní náklady spojené s pobytem v zahraničí tak, jak to umí cestovko. V praxi to často dává smysl kombinovat – jen vědět, co je co.
Co pojišťovny považují za rizikové sporty a proč na tom záleží?
Slovo „rizikový“ je zrádné. Každá pojišťovna má svůj seznam sportů, své kategorie a své podmínky. A co je horší: rozdíl často dělají detaily.
Rozdíl mezi lyžováním a freeridem mimo vyznačené tratě nemusí být kosmetický. U ferrat zase záleží na obtížnosti nebo způsobu zajištění. U skialpinismu může hrát roli terén, lavinové území, organizovanost akce, někdy i to, zda jde o závod.
Pokud je vaše aktivita v podmínkách vedená jako riziková nebo extrémní a vy ji nemáte správně zahrnutou, pojišťovna může:
- snížit plnění,
- odmítnout plnění,
- vyhodnotit událost jako výluku,
- nebo se s vámi pustit do sporu o výklad.
Riziko není jen adrenalin
Za rizikové mohou být považované i aktivity, které spousta lidí bere jako běžné:
- skialpy (hlavně mimo upravené tratě),
- freeride,
- ledolezení, drytooling,
- ferraty (podle obtížnosti),
- horská cyklistika v náročném terénu, enduro, downhill,
- běžky ve volném terénu (někdy v kombinaci s lavinovou problematikou).
Výluky – místo, kde se láme důvěra i peníze
Výluky jsou část smlouvy, kterou lidé přeskakují. A přitom je to přesně ten odstavec, který rozhoduje, jestli pojištění funguje, nebo jestli máte jen dobrý pocit.
Jaké výluky bývají u horských rizik nejčastější:
- sport mimo povolené či vyznačené prostory (typicky freeride),
- účast na závodech nebo organizovaných akcích bez správného připojištění,
- porušení pravidel bezpečnosti (např. ignorování uzávěr, výstrah, lavinového nebezpečí),
- úraz pod vlivem alkoholu nebo drog,
- profesionální sport (nebo výdělečná činnost spojená se sportem).
Nejde o strach z hor. Jde o strach z překvapení
Hory nejsou problém. Problém je, když vás zradí vlastní představa, že „pojištění přece mám“. U rizikových sportů rozhodují detaily: definice sportu, výluky, podmínky plnění a správně nastavené částky.
Největší průšvih nebývá samotný úraz. Největší průšvih je zjištění, že papírově jste byli chránění jen napůl – a zbytek dopadne na vás. Pokud jezdíte na hory pravidelně a máte závazky, udělejte si kontrolu smlouvy dřív, než vám ji zkontroluje realita. V tomhle tématu totiž platí jednoduchá věc: na omyl se nepřichází při podpisu, ale při škodě.