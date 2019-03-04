PŘEHLEDNĚ: Kde se čepuje nejlepší plzeň, vzorní hospodští dostali hvězdu

Ocenění, které hospoda získá, platí jeden rok. Stejně jako restaurace se známou michelinskou hvězdičkou se tak musí neustále snažit, aby z výběru nevypadla. Obchodní šéf Prazdroje Tomáš Mráz přitom doufá, že hospody budou nejen chtít Hvězdu sládků získat, ale hlavně si ji udržet. „Budou k tomu motivované, uvidí to na svých tržbách, dlouhodobě spolupráce mezi námi a jimi bude fungovat,“ tvrdí Mráz.
Hospoda je lepší než Facebook. Obzvlášť na vesnici, říká „trenér“ výčepních
Pro pivovar jde o jednu z mála možností, jak hospody motivovat k větší péči o pivo, aniž by byly v jeho přímém vlastnictví. Proto se o podobnou motivaci, jako je Hvězda sládků, pokouší většina pivovarů – ať již klasickou cestou pomocí obchodních zástupců, nebo prostřednictvím různých certifikátů kvality.
Podle degustátora Prazdroje, který z první tisícovky hodnotil loni zhruba 35 hospod, byla překážkou ocenění nedostatečná péče o pivo. „Moje zkušenosti jsou, že kvalitu piva většinou měl v rukou výčepní, a ne vždy se mu to dařilo, třeba umýt pořádně sklo, zvolit správně způsob čepování,“ uvádí degustátor.
„Sednu si do hospody jako obyčejný host, ne na výčep, ale do nějakého rožku nebo mimo rušnou zónu. Objednám pivo a čekám, za jak dlouho přijde a jak vypadá,“ popisuje degustátor. Je jedním z těch, kteří pro Plzeňský Prazdroj obešli tisícovku hospod, aby zhodnotili, jak se v nich výčepní starají o pivo.
„Sleduji, jestli je vzhled na první dobrou, láska na první pohled. Musím se přitom oprostit od toho, že jsem profesionální výčepní,“ dodává degustátor, jehož identitu MF DNES zná, ale na žádost pivovaru se ji rozhodla nezveřejnit.
Pivo přitom musí splňovat mnohá „tvrdá“ kritéria – třeba jak dlouho může být sud nebo tank naražený. „V rámci Hvězdy sládků jsme dali čtyři dny, do nichž má být zkonzumovaný sud nebo tank,“ popisuje obchodní šéf Prazdroje Tomáš Mráz. Pivo sice podle něj vydrží déle, garance pivovaru je až 21 dnů v tanku, ale čím čerstvější, tím lepší říz, barva, a hlavně chuť.
Přihlásit se o plaketu může podle Mráze každá restaurace, která se na to cítí, od těch městských až po vesnické.
Složení první várky oceněných podniků to reflektuje. Z Prahy je necelých 130 hospod, z Plzně a okolí zhruba třicítka, v Ostravě jich inspektoři ocenili 17. Mezi podniky, kde u výčepu narazíte na plaketu s Hvězdou sládků, je ale i sviadnovská Restaurace Ondráš, nejdecká Restaurace U Žáby nebo hýskovská Restaurace U Bóny. A oceněna byla i Restaurace Stehlíková v jihomoravské vesničce Ivaň.
Do každé hospody víckrát
Hodnocení se netýká pouze vlajkové lodi pivovaru, plzeňského ležáku, ale i Gambrinusu, Velkopopovického Kozla, Radegastu a dalších piv. Rozhoduje o něm několik desítek degustátorů, kteří mají patřičné zkoušky. Ti se účastní různých odborných soutěží a často dlouhodobě pracují v restauracích, třeba jako výčepní.
Do každé hospody nejdou jen jednou. Chodí několikrát, střídají se mezi sebou, aby se eliminovaly případné extrémy, kdy někoho naštvala servírka, která výjimečně neměla svůj den.
„Michelinské hvězdy označují podnik, ze kterého by si měl host odnést super zážitek. Restaurace by měla dát něco navíc za peníze, které tam utratíte. A Hvězda sládků se drží stejné logiky – nechceme říkat, že tahle hospoda je špatná a tahle dobrá,“ uvádí Mráz.
Hvězda sládků se navíc propojí s aplikací Jdeš na pivo. Ta má informovat o všech hospodách s produkty Plzeňského Prazdroje, jichž je aktuálně přes 20 tisíc. Oproti jiným aplikacím nabízí informace, která piva jsou na čepu, jestli jde o tankové pivo, zda hospoda akceptuje stravenky či karty, má-li wifi nebo zahrádku.
Podobně motivuje své „odběratele“ Pivovar Svijany. „Hlavním nástrojem pro zlepšování péče o pivo je pravidelná certifikace podniků, jejíž úspěšné absolvování jim vedle ocenění v podobě certifikátu a zveřejnění na webových stránkách pivovaru přináší i mírné cenové zvýhodnění dodávek,“ popisuje za Svijany Luboš Spálovský. Všem výčepním Svijany nabízejí školení, což je obvyklé u všech tuzemských pivovarů.
V souvislosti s Hvězdou sládků se naskýtá ještě jedna michelinská paralela, a to cenová: restaurace, které získají hvězdičku Michelinu, často zdraží – zvýší ceny i hospody s plaketou? „Nemyslím, že se to stane. Ti, kteří to dělají dobře, už většinou jsou dražší. Za kvalitu se platí. Aby bylo pivo skvělé, musí se do toho investovat nejen peníze, ale i čas, nadšení, srdíčko,“ míní Mráz.
Podpora výčepních od pivovarů je namístě. Podíl čepovaného piva na úkor levnějšího láhvového vytrvale klesá. Zvláště s podivem je to ve chvíli, kdy je na tom ekonomika tak dobře jako tuzemská. Až se podmínky zhorší a nezaměstnanost vzroste, nejspíš bude cestu do supermarketu místo do hospody zvažovat mnohem více lidí.
Plzeňský Prazdroj podle Mráze v současnosti patří k těm pivovarům, které prodávají nejvíce piva v sudech. „Pro nás je hospoda chleba, pomáhá to našim značkám. Když je skvělé pivo v hospodě, koupíte si ho i v láhvi,“ dodává a podotýká, že v obchodě se vztah navazuje mnohem obtížněji. Tam většinou funguje kromě loajality ke značce i cena.
|LIDOVÝ DŮM
|TESAŘSKÁ 728/159
|AŠ
|RESTAURACE RADBUZA
|NÁMĚSTÍ 132
|BĚLÁ NAD RADBUZOU
|U KROPÁČŮ
|BRATŘÍ NEJEDLÝCH 223/29
|BEROUN - BEROUN-MĚSTO
|PIVNICE
|BĚŠINY 210
|BĚŠINY
|HOSTINEC MODRÁ HVĚZDA
|BOLESLAVSKÁ 728/19
|BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV
|PIVNICE ŠIPKA
|PRAŽSKÁ 1777
|BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV
|RESTAURACE PADOWETZ
|MASARYKOVA 413/34
|BRNO
|PUOR KOLKOVNA STOPKOVA PIVNICE
|VESELÁ 12
|BRNO - MĚSTO
|TUŘANSKÁ BESEDA
|PODLIPNÁ 140/25
|BRNO - TUŘANY
|HOSTINEC U BLÁHOVKY
|GORKÉHO 96/54
|BRNO - VEVEŘÍ
|PIVNICE U ČÁPA
|OBILNÍ TRH 68/10
|BRNO - VEVEŘÍ
|EQUITANA RESORT HOTEL
|MARTINICE 1
|BŘEZNICE - MARTINICE
|KLUB FAIR - PLAY
|POD KAŠTANY 199
|BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
|KOZLOVNA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
|NÁDRAŽNÍ 1399
|BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
|KOZLOVNA BÍLÁ RŮŽE
|PRAŽSKÁ 116/1
|ČÁSLAV - ČÁSLAV-NOVÉ MĚSTO
|RESTAURACE U BOHUSLAVŮ
|NÁMĚSTÍ 5. KVĚTNA 114/4
|ČELÁKOVICE
|KOZLOVNA SKLENÍK
|ANTONÍNA SOVY 3009
|ČESKÁ LÍPA
|HOSTINEC U TŘÍ SEDLÁKŮ
|HROZNOVA 488
|ČESKÉ BUDĚJOVICE 1
|PUOR GRAND HOTEL ZVON
|NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II. 90/28
|ČESKÉ BUDĚJOVICE 1
|RESTAURANT MODRÝ DVEŘE
|BISKUPSKÁ 129/1
|ČESKÉ BUDĚJOVICE 1
|RESTAURACE NA VĚTRNÉ
|PRACHATICKÁ 1206/2A
|ČESKÉ BUDĚJOVICE 2
|RESTAURACE U FLÍČKŮ
|HUSOVA TŘ. 38/93
|ČESKÉ BUDĚJOVICE 2
|KOZLOVNA U ZELENÉ RATOLESTI
|HUSOVA TŘ. 1847/5
|ČESKÉ BUDĚJOVICE 3
|RESTAURACE ČÉČOVKA
|ČÉČOVA 625/26
|ČESKÉ BUDĚJOVICE 3
|RESTAURACE U HRABĚTŮ
|SUVOROVOVA 158
|ČESKÝ BROD
|RESTAURACE NA BRANDÝSE
|KARVINSKÁ 416/51
|ČESKÝ TĚŠÍN
|CINEMA BOWLING
|ZAHRADNÍ 705
|DOBŘANY
|RESTAURACE U RAJCHŮ
|DOLNÍ BĚLÁ 16
|DOLNÍ BĚLÁ
|NÁDRAŽNÍ RESTAURACE
|NÁDRAŽNÍ 2052
|FRÝDEK-MÍSTEK
|U GUSTLÍČKA
|JANA ČAPKA 743
|FRÝDEK-MÍSTEK - FRÝDEK
|RESTAURACE CARBON
|PIONÝRŮ 2297
|FRÝDEK-MÍSTEK - MÍSTEK
|HOTEL VINTÍŘ
|HARTMANICE 69
|HARTMANICE
|U PŘÍBORŮ
|LAŠSKÁ 1153/19
|HAVÍŘOV - MĚSTO
|KOVÁRNA NA TERASE
|DLOUHÁ TŘÍDA 1612/95C
|HAVÍŘOV - PODLESÍ
|KOZLOVNA HAVLÍČKŮV BROD
|SMETANOVO NÁMĚSTÍ 1975
|HAVLÍČKŮV BROD
|RESTAURACE KULTURNÍ DŮM
|AMERICKÁ 516
|HOLÝŠOV
|RESTAURACE NA RŮŽKU
|TYRŠOVA 353
|HORAŽĎOVICE
|HOSTINEC U ŠÍPKŮ
|HORNÍ BĚLÁ 124
|HORNÍ BĚLÁ
|RESTAURACE U SUCHÁNKŮ
|TYRŠOVA 218
|HORNÍ CEREKEV
|KOBYLA RADEGAST PUB
|ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 353/1
|HRADEC KRÁLOVÉ
|RESTAURACE NA HRADĚ
|ŠPITÁLSKÁ 175/5
|HRADEC KRÁLOVÉ
|RESTAURACE U BÓNY
|NA BŘASÍCH 493
|HÝSKOV
|RESTAURACE STEHLÍKOVÁ
|IVAŇ
|IVAŇ
|KLUB EX-RESTAURACE
|RIEGROVA 2573/3
|JABLONEC NAD NISOU
|KOZLOVNA ZLATÝ JELEN
|PALACKÉHO 4631/61A
|JABLONEC NAD NISOU - MŠENO NAD NISO
|PLO • VARNA
|DUKELSKÁ 436/15
|JESENÍK
|STYLE BAR YESENKA
|ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 920/3
|JESENÍK
|OBČERSTVENÍ U PARTYZÁNA
|RINGHOFFEROVA 433
|KAMENICE - OLEŠOVICE
|ESCO BAR
|JÍZDÁRENSKÁ 1037/8
|KARLOVY VARY
|RESTAURACE VENTURA
|JÍZDÁRENSKÁ 1459/1
|KARLOVY VARY
|PIVNICE DRAHOMÍRA
|KOLLÁROVA 539/13
|KARLOVY VARY - DRAHOVICE
|RESTAURACE CHACHAR
|BRATR. VEVERKOVÝCH 2977/3
|KARVINÁ - HRANICE
|LÉČEBNA
|TŘ. TĚREŠKOVOVÉ 2232/26
|KARVINÁ - MIZEROV
|SPORT BAR
|KOSMONAUTŮ 670/68
|KARVINÁ - RÁJ
|HOTEL ŠUMAVA
|KAŠPERSKÉ HORY 375
|KAŠPERSKÉ HORY
|ORIGINÁL 1869 FLORA
|VRCHLICKÉHO 2363
|KLADNO - KROČEHLAVY
|ŽÍZNIVEJ KOZEL
|PRAŽSKÁ 123
|KLATOVY - KLATOVY I
|STAROČESKÝ RESTAURANT V MAŠTALI
|NA STARÉ SILNICI 184
|KNĚŽEVES
|RESTAURACE U JÁNA
|JATEČNÍ 854
|KOLÍN - KOLÍN IV
|RADEGASTOVNA
|ŠKOLNÍ 889/4
|KOPŘIVNICE
|RYCHTA
|BOLESLAVSKÁ 160/22
|KOSMONOSY
|RESTAURACE U HRNČÍŘE
|PRAŽSKÁ 102
|KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
|RESTAURACE PODLUŽAN
|NÁMĚSTÍ 178/3
|LANŽHOT
|PUOR PLAUDIT
|HRAZENÁ 900, 20
|LIBEREC III - JEŘÁB
|RESTAURACE KAMENNÝ DŮM
|GENERÁLA SVOBODY 49/15
|LIBEREC XIII-NOVÉ PAVLOVICE
|RESTAURACE U CVIČÁKU
|NA CVIČIŠTI 1294/13
|LIBEREC XIV-RUPRECHTICE
|ORIGINÁL 1869 FAJX - RESTAURACE
|OBRÁNCŮ MÍRU 1186
|LOMNICE NAD POPELKOU
|RESTAURACE U VĚTRÁKA
|LOSINÁ 240
|LOSINÁ
|KOZLOVNA U STŘÍBRNÉHO PUDLA
|CHEBSKÁ 495/12
|MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
|PILSNER URQUELL BAR
|CHEBSKÁ 251/10
|MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
|HOSPODA U BENÍŠKŮ
|PALACKÉHO 125/27
|MĚLNÍK
|Originál 1869 START
|U STADIONU 1232
|MLADÁ BOLESLAV
|PLZEŇSKÁ ŠENKOVNA
|DUKELSKÁ 1093
|MLADÁ BOLESLAV III
|RESTAURANT PLAUDIT PIZZERIA
|MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 245
|MNICHOVO HRADIŠTĚ
|PIVNICE U JEPTIŠEK
|VÍTĚZSLAVA NEZVALA 2496/13
|MOST
|RESTAURACE U ŽÁBY
|NÁDRAŽNÍ 108
|NEJDEK
|ZAHRADNÍ RESTAURACE
|MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 300
|NOVÉ DVORY
|CABARET CAFÉ BAR
|RIEGROVA 383/26
|OLOMOUC
|HANÁCKÁ HOSPODA
|DOLNÍ NÁMĚSTÍ 27/38
|OLOMOUC
|M TROJKA
|MASARYKOVA TŘÍDA 889/3
|OLOMOUC
|RISTORANTE POLLO
|NA TABULOVÉM VRCHU 1304/4
|OLOMOUC - NOVÁ ULICE
|RESTAURACE RADEGAST
|JANSKÉHO 469/8
|OLOMOUC - POVEL
|RESTAURACE U HOŘÍNKŮ
|PEKAŘSKÁ 349/99
|OPAVA - KATEŘINKY
|KOZLOVNA MEZI TRHY OPAVA
|MEZI TRHY 141/8
|OPAVA - MĚSTO
|THE PUB
|MEZI TRHY 290/2
|OPAVA - MĚSTO
|PENSION ROZCESTÍ
|DLOUHÁ LOUKA 197
|OSEK - DLOUHÁ LOUKA
|PIVNICE ASSEN SRUB
|ALOISE GAVLASE 26/14a
|OSTRAVA - DUBINA
|RESTAURACE SOKOLOVNA
|FRÝDECKÁ 434/18
|OSTRAVA - KUNČICE
|KOVÁRNA U HODIN
|GEN. HRUŠKY 1233/26
|OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY
|GARAGE
|MARTINOVSKÁ 3262/50
|OSTRAVA - MARTINOV
|BASTILA PUB
|STODOLNÍ 834/7
|OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
|DUBLIN
|STODOLNÍ 3259, 13A
|OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
|PIVNÍ BAR RADEGAST
|JANÁČKOVA 1341/3
|OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
|PIVNICE U RADY
|POŠTOVNÍ 1474/16
|OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
|RADEGASTOVNA NA NÁMĚSTÍ
|MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 24/13
|OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
|RADEGASTOVNA U KŘIŽÁNKA
|NÁDRAŽNÍ 1325/18
|OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
|RESTAURANT PALETA
|28. ŘÍJNA 2592/153
|OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
|SLEZSKA P.U.O.R.
|KOLEJNÍ 3254/2
|OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
|RESTAURACE OLYMPIA
|LUDVÍKA PODÉŠTĚ 1974/25
|OSTRAVA - PORUBA
|RESTAURACE PARLAMENT
|MAĎARSKÁ 1537/14
|OSTRAVA - PORUBA
|VIKTORKA - PLZEŇSKÁ TANKOVNA
|FRANCOUZSKÁ 6167/5
|OSTRAVA - PORUBA
|PIVNICE ASSEN
|U HRŮBKŮ 3060/145
|OSTRAVA - ZÁBŘEH
|PIVNICE BOWLING TREMP
|U HRŮBKŮ 2997/154
|OSTRAVA - ZÁBŘEH
|BEZRUČOVA CHATA - Lysá Hora
|OSTRAVICE 856
|OSTRAVICE
|SPORT BAR ZELENÁ ŽÁBA
|HRONOVICKÁ 929
|PARDUBICE - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ
|ST. PATRICK II.
|ANENSKÁ 2641
|PARDUBICE - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ
|RESTAURACE BESEDA
|SMETANOVO NÁMĚSTÍ 47
|PARDUBICE I - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ
|RESTAURACE MODRÁ HVĚZDA
|PETROVICE 21
|PETROVICE
|RESTAURACE U REINERŮ
|HEYDUKOVA 98
|PÍSEK
|KOZLOVNA U PLECHANDY
|SVATOTROJICKÁ 164/5
|PÍSEK - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ
|REMUS
|ŽLUTICKÁ 1839/9
|PLZEŇ - BOLEVEC
|SOKOLOVNA BOLEVEC
|LEDECKÁ 333/19
|PLZEŇ - BOLEVEC
|U RYTÍŘE LOCHOTY
|KARLOVARSKÁ 420/103
|PLZEŇ – BOLEVEC
|HOSTINEC U HAVRÁNKŮ
|HŘBITOVNÍ 873/24
|PLZEŇ - DOUBRAVKA
|SPORT BAR MÁJOVKA
|KLATOVSKÁ TŘÍDA 504/33
|PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
|ŠVEJK RESTAURANT TIVOLI
|KLATOVSKÁ TŘÍDA 1204/125
|PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
|U ŠEVCŮ
|BORSKÁ 1041/15
|PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
|PIVNICE SLADOVNICKÁ
|SLADOVNICKÁ 783/4
|PLZEŇ - LOBZY
|RESTAURACE TUNEL
|REPUBLIKÁNSKÁ 859/22
|PLZEŇ - LOBZY
|VÝČEP ALKRON
|LIDICKÁ 732/33
|PLZEŇ - SEVERNÍ PŘEDMĚSTÍ
|EXCELENT URBAN PUB COMIX
|NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 360/14A
|PLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
|PUOR RESTAURACE U MANSFELDA
|DŘEVĚNÁ 102/9
|PLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
|RESTAURACE U SALZMANNŮ
|PRAŽSKÁ 90/8
|PLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
|RESTAURANT
|KOPECKÉHO SADY 329/8
|PLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
|ŠENK NA PARKÁNU
|VELESLAVÍNOVA 59/4
|PLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
|ŠVEJK RESTAURANT
|RIEGROVA 227/12
|PLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
|THE PUB PLZEŇ
|PRAŽSKÁ 77/1
|PLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
|RESTAURACE NA SPILCE
|U PRAZDROJE 64/7
|PLZEŇ - VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ
|RESTAURACE SLOVANY
|CHVÁLENICKÁ 2133/4
|PLZEŇ - VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ
|GASTROPUB DVACÍTKA
|PROKOPOVA 238/21
|PLZEŇ 3 - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
|U MALICKÉ BRÁNY
|ROOSEVELTOVA 35/15
|PLZEŇ 3 - VNITŘNÍ MĚSTO
|NÁŠ HOSTINEC
|TYRŠOVA 786/25
|PODĚBRADY - PODĚBRADY III
|LOKÁL U BÍLÉ KUŽELKY
|MÍŠEŇSKÁ 66/12
|PRAHA 1 - MALÁ STRANA
|PUOR MALOSTRANSKÁ BESEDA
|MALOSTRANSKÉ NÁM. 35/21
|PRAHA 1 - MALÁ STRANA
|BREDOVSKÝ DVŮR
|POLITICKÝCH VĚZŇŮ 935/13
|PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
|JELÍNKOVA PLZEŇSKÁ PIVNICE
|CHARVÁTOVA 33/1
|PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
|KOTLETA RESTAURANT BAR
|TRUHLÁŘSKÁ 1110/4
|PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
|LA REPUBLICA
|NA POŘÍČÍ 1041/12
|PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
|PIVNICE HLÁVKŮV DVŮR
|VODIČKOVA 736/17
|PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
|PUOR KOLKOVNA CELNICE
|V CELNICI 1031/4
|PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
|RESTAURACE " U STARÉ POŠTY"
|OPLETALOVA 1964/17
|PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
|RESTAURACE U PINKASŮ
|JUNGMANNOVO NÁM. 756/15
|PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
|HOOTERS
|HAVELSKÁ 500/25
|PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
|KATR
|VĚZEŇSKÁ 859/9
|PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
|KOZLOVNA APROPOS
|KŘIŽOVNICKÁ 87/4
|PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
|KOZLOVNA U PAUKERTA
|NÁRODNÍ 981/17
|PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
|LOKÁL DLOUHÁ
|DLOUHÁ 731/33
|PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
|MINCOVNA
|STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 930/7
|PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
|PIVNICE KONVIKT
|BARTOLOMĚJSKÁ 291/11
|PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
|PIVNICE U RUDOLFINA
|KŘIŽOVNICKÁ 60/10
|PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
|PIVNICE U ZLATÉHO SLONA
|HAVELSKÁ 508/9
|PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
|PUOR KOLKOVNA SAVARIN
|NA PŘÍKOPĚ 852/10
|PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
|RESTAURACE U DVOU KOČEK
|UHELNÝ TRH 415/10
|PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
|THE PUB PRAHA
|VELESLAVÍNOVA 59/3
|PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
|U PARLAMENTU
|VALENTINSKÁ 52/8
|PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
|U ZLATÉHO TYGRA
|HUSOVA 228/17
|PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
|RESTAURACE U SLÁMŮ
|STAROSTRAŠNICKÁ 584/52
|PRAHA 10 - STRAŠNICE
|RESTAURACE U ŽIRAFY
|V PŘEDPOLÍ 1308/11
|PRAHA 10 - STRAŠNICE
|U VELKÉ PRAHY
|PŘÁTELSTVÍ 137/36
|PRAHA 10 - UHŘÍNĚVES
|WALDESKA
|MOSKEVSKÁ 860/80
|PRAHA 10 - VRŠOVICE
|BLACKDOG CANTINA
|GORAZDOVA 357/1
|PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
|HOOTERS
|VODIČKOVA 12/5
|PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
|RESTAURACE U SEDLERŮ
|KARLOVO NÁMĚSTÍ 288/17
|PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
|THE PUB PILSNER UNIQUE BAR
|HÁLKOVA 1631/6
|PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
|KOZLOVNA TYLÁK
|BĚLEHRADSKÁ 478/110
|PRAHA 2 - VINOHRADY
|MLSNEJ KOCOUR
|BELGICKÁ 116/42
|PRAHA 2 - VINOHRADY
|PUOR DEMÍNKA
|ŠKRÉTOVA 386/1
|PRAHA 2 - VINOHRADY
|RESTAURACE HISTORIE
|LONDÝNSKÁ 608/52
|PRAHA 2 - VINOHRADY
|RESTAURACE SOKOLOVNA
|SLEZSKÁ 821/22
|PRAHA 2 - VINOHRADY
|RESTAURANT HAJNOVKA
|VINOHRADSKÁ 35/25
|PRAHA 2 - VINOHRADY
|RESTAURACE U TŘÍ PRASÁTEK
|VINOHRADSKÁ 1786/122
|PRAHA 3 - VINOHRADY
|RESTAURACE ŽELIVÁRNA
|VINOHRADSKÁ 2396/184
|PRAHA 3 - VINOHRADY
|U SLÁDEČKŮ
|VINOHRADSKÁ 1575/142
|PRAHA 3 - VINOHRADY
|RESTAURACE NA KŘIŽOVATCE
|VINOHRADSKÁ 1612/149
|PRAHA 3 - ŽIŽKOV
|RESTAURACE U KOZLA
|JANA ŽELIVSKÉHO 1777/4
|PRAHA 3 - ŽIŽKOV
|RESTAURACE U ČTYŘ BERNARDÝNŮ
|NOVODVORSKÁ 1176/112
|PRAHA 4 - BRANÍK
|KOZLOVNA U SOUDKU
|MENDELOVA 555/9
|PRAHA 4 - HÁJE
|STODOLA HOUSE
|KUPECKÉHO 832/2
|PRAHA 4 - HÁJE
|PIVNICE KOZEL
|VALENTOVA 1726/6
|PRAHA 4 - CHODOV
|RESTAURACE SLUNEČNICE
|VOJTÍŠKOVA 1783/2
|PRAHA 4 - CHODOV
|RESTAURACE XL
|KLECANDOVA 2380/1
|PRAHA 4 - CHODOV
|RESTAURACE U LABUTĚ
|THOMAYEROVA 751/3
|PRAHA 4 - KRČ
|LOKÁL U ZAVADILŮ
|K VERNERÁKU 135/13
|PRAHA 4 - KUNRATICE
|RESTAURANT DI CARLO LHOTKA
|NOVODVORSKÁ 1062/12
|PRAHA 4 - LHOTKA
|ORIGINÁL 1869 U HERTLŮ
|LIBUŠSKÁ 393/225
|PRAHA 4 - LIBUŠ
|RESTAURACE NA KOPEČKU
|PELHŘIMOVSKÁ 1021/1
|PRAHA 4 - MICHLE
|RESTAURACE V ZÁPOLÍ
|V ZÁPOLÍ 987/17
|PRAHA 4 - MICHLE
|KANDELÁBR
|ŠTĚTKOVA 1638/18
|PRAHA 4 - NUSLE
|RESTAURACE U BANSETHŮ
|TÁBORSKÁ 389/49
|PRAHA 4 - NUSLE
|RESTAURANT NA KVĚTNICI
|NA KVĚTNICI 700/1A
|PRAHA 4 - NUSLE
|PUOR KOLKOVNA BUDĚJOVICKÁ
|BUDĚJOVICKÁ 1518/13a
|PRAHA 4 - PANKRÁC
|RESTAURACE NA PEKAŘCE
|POD PEKAŘKOU 224/46
|PRAHA 4 - PODOLÍ
|PLZEŇSKÁ RESTAURACE CISTERNA
|POSTUPICKÁ 2931/9
|PRAHA 4 - SPOŘILOV
|BALOUNOVA RESTAURACE U BŘÍZY
|JIŽNÍ IX 2960/12
|PRAHA 4 - ZÁBĚHLICE
|PLZEŇSKÝ RESTAURANT KAMERA
|TILLEHO NÁM. 792/2
|PRAHA 5 - HLUBOČEPY
|PUOR KOLKOVNA OLYMPIA
|ZBOROVSKÁ 619/49
|PRAHA 5 - MALÁ STRANA
|KOZLOVNA LIDICKÁ
|LIDICKÁ 796/20
|PRAHA 5 - SMÍCHOV
|RADEGASTOVNA PERON
|STROUPEŽNICKÉHO 525/20
|PRAHA 5 - SMÍCHOV
|RESTAURACE NA VINICI
|PEROUTKOVA 1212/2
|PRAHA 5 - SMÍCHOV
|RESTAURACE ZLATÝ KLAS
|PLZEŇSKÁ 609/9
|PRAHA 5 - SMÍCHOV
|RESTAURANT ANDĚL
|NÁDRAŽNÍ 60/114
|PRAHA 5 - SMÍCHOV
|ZAHRADNÍ RESTAURACE KLAMOVKA
|KLAMOVKA 2051
|PRAHA 5 - SMÍCHOV
|PUOR KOLKOVNA STODŮLKY
|SIEMENSOVA 2717/4
|PRAHA 5 - STODŮLKY
|HOSTINEC DRINOPOL
|BĚLOHORSKÁ 493/63
|PRAHA 6 - BŘEVNOV
|RESTAURACE PETŘÍN
|JEZDECKÁ 1920/1
|PRAHA 6 - BŘEVNOV
|RESTAURACE VALCHA
|BĚLOHORSKÁ 225/105
|PRAHA 6 - BUBENEČ
|PUOR KULAŤÁK
|VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ 820/12
|PRAHA 6 - BUBENEČ
|THE PUB
|ČS. ARMÁDY 785/22
|PRAHA 6 - DEJVICE
|DEJVICKÁ SOKOLOVNA
|DEJVICKÁ 181/2
|PRAHA 6 - DEJVICE
|Originál 1869 POD JULISKOU
|PODBABSKÁ 1589/1
|PRAHA 6 - DEJVICE
|PIVNICE U ZÍVALŮ
|KAFKOVA 341/12
|PRAHA 6 - DEJVICE
|PLZEŇSKÁ RESTAURACE NA HRADČANSKÉ
|MILADY HORÁKOVÉ 298/123
|PRAHA 6 - HRADČANY
|RESTAURACE KAŠTAN
|V KRUHU 220/2
|PRAHA 6 - VOKOVICE
|LOKÁL NAD STROMOVKOU
|NAD KRÁLOVSKOU OBOROU 232/31
|PRAHA 7 - BUBENEČ
|KOZLOVNA HOLEŠOVICKÁ
|DĚLNICKÁ 1501/28
|PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
|MOTOBURGER
|KOMUNARDŮ 1001/30
|PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
|PUOR KOLKOVNA ARGENTINSKÁ
|U GARÁŽÍ 1611/1
|PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
|U MALÉHO BERLÍNA
|ŠIMÁČKOVA 1450/9
|PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
|U ZLATÝCH RUČIČEK
|DUKELSKÝCH HRDINŮ 905/46
|PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
|BALOUNOVA RESTAURACE NA RŮŽKU
|KOKOŘÍNSKÁ 204/28
|PRAHA 8 - ĎÁBLICE
|RESTAURACE U TRUMPETY
|NA PĚŠINĚ 428/40
|PRAHA 8 - DOLNÍ CHABRY
|KARLÍNSKÁ PIVNICE
|BŘEZINOVA 513/2
|PRAHA 8 - KARLÍN
|RESTAURACE V ČESKÉHO LVA
|SOKOLOVSKÁ 41/7
|PRAHA 8 - KARLÍN
|RESTAURACE U SANÍ
|KARLÍNSKÉ NÁM. 235/13
|PRAHA 8 - KARLÍN
|RESTAURACE U ZÁBRANSKÝCH
|KŘIŽÍKOVA 330/89
|PRAHA 8 - KARLÍN
|RESTAURACE LAPÁK
|KYSELOVA 1657/6
|PRAHA 8 - KOBYLISY
|RESTAURACE NA MĚLNICKÉ
|OŘECHOVÁ 962/2
|PRAHA 8 - KOBYLISY
|RESTAURACE U BLEKOTŮ
|MAŠÍNOVA 807/15
|PRAHA 8 - KOBYLISY
|RESTAURANT KOBYLA
|KLAPKOVA
|PRAHA 8 - KOBYLISY
|Originál 1869 ZENKLOVKA
|ZENKLOVA 10/68
|PRAHA 8 - LIBEŇ
|RESTAURACE U JAGUŠKY
|NA ŽERTVÁCH 860/28
|PRAHA 8 - LIBEŇ
|PIVNICE NA KONEČNÉ
|ĎÁBLICKÁ 595/1
|PRAHA 8 - STŘÍŽKOV
|RESTAURACE ŠUTKA
|ČIMICKÁ 442/33
|PRAHA 8 - TROJA
|RESTAURACE NA STARÉ HOSPODĚ
|PODĚBRADSKÁ 110
|PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN
|RESTAURACE NA KOPEČKU
|CHODOVICKÁ 2338
|PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE
|RESTAURACE OLYMP
|SLAVĚTÍNSKÁ 98
|PRAHA 9 - KLÁNOVICE
|RESTAURACE U JENÍKA
|MALKOVSKÉHO 608
|PRAHA 9 - LETŇANY
|SRDCOVKA SKLENÍK
|TŘINECKÁ 673
|PRAHA 9 - LETŇANY
|RESTAURACE U BRÁZDŮ
|U SVOBODÁRNY 1511/18
|PRAHA 9 - LIBEŇ
|PLZEŇSKÁ RESTAURACE MOBYDICK
|STANICE METRA STŘÍŽKOV SZ 285/2
|PRAHA 9 - PROSEK
|RESTAURANT PLNEJ PEKÁČ
|JABLONECKÁ 459/68
|PRAHA 9 - STŘÍŽKOV
|ČESKÁ HOSPŮDKA NA RADNICI
|SOKOLOVSKÁ 14/324
|PRAHA 9 - VYSOČANY
|RADEGASTOVNA KOLBENKA
|KOLBENOVA 659/16
|PRAHA 9 - VYSOČANY
|RESTAURACE U PECKŮ
|STAROMLÝNSKÁ 621/5
|PRAHA 9 - VYSOČANY
|VINÁRNA U ŠEBESTIÁNA
|KOLBENOVA 760/10
|PRAHA 9 - VYSOČANY
|ALMARA PILSNER PUB & RESTAURANT
|VELKÉ NÁMĚSTÍ 48
|PRACHATICE I
|PUOR PROSTĚJOV
|KRAVAŘOVA 123/1
|PROSTĚJOV
|NA STARÉ POŠTĚ
|TYLOVA 53
|PŘELOUČ
|RESTAURANT PŘEŠTICKÁ SVINĚ
|TŘ. 1. MÁJE 1094
|PŘEŠTICE
|SPOLKOVÝ DŮM
|PALACKÉHO 515
|PŘEŠTICE
|POHOSTINSTVÍ U ŠIMLA
|DRKOLNOVSKÁ 53
|PŘÍBRAM - ZDABOŘ
|RESTAURACE ŽELEZNÁ
|PRAŽSKÁ 69
|ROKYCANY - NOVÉ MĚSTO
|PIVNICE U CHMELÍŘŮ
|KLOSTRMANNOVA 1058
|ROKYCANY – PLZEŇSKÉ PŘEDMĚSTÍ
|M & M HOSPODA
|SVAZARMOVSKÁ 1682
|ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
|OBČERSTVENÍ NA MARVÁNKU
|ŘÍPSKÁ 2064/24
|ŘÍČANY
|RESTAURACE ZIMNÍ STADION
|ŠKROUPOVA
|ŘÍČANY
|RESTAURACE U LIBORA
|GEN. VEDRALA SÁZAVSKÉHO 420
|SÁZAVA
|HOSTINEC U SLUNCE
|SKALICE U ČESKÉ LÍPY 266
|SKALICE U ČESKÉ LÍPY
|RESTAURACE NA SLOVANCE
|SLOVENSKÁ 867
|SOKOLOV
|HOTEL SRNÍ
|SRNÍ 22
|SRNÍ
|ČESKÝ DVŮR - PIZZA BAR
|MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 74
|STARÝ PLZENEC
|STAROPLZENECKÁ REST. A PENZION POD
|RADYŇSKÁ 280
|STARÝ PLZENEC
|TIPÁČ
|NÁM. REPUBLIKY 697
|STUDÉNKA - BUTOVICE
|RESTAURACE SPORT
|VOLŠOVSKÁ 42
|SUŠICE
|RESTAURACE ONDRÁŠ
|OSTRAVSKÁ 140
|SVIADNOV
|SOUKROMÝ KLUB U DRAKA
|SVOJŠÍN 134
|SVOJŠÍN
|KULTURNÍ DŮM
|TYRŠOVA 274
|ŠVIHOV
|KOZLOVNA U FRANTIŠKA
|NÁM. F. KŘIŽÍKA 1483/5
|TÁBOR
|RESTAURACE U KOZIČKY
|ROOSEVELTOVA 262/11
|TEPLICE
|ORIGINÁL 1869 PERLA
|JASELSKÁ 436
|TEPLICE - ŘETENICE
|RESTAURACE NA SCHŮDKÁCH
|HLAVNÍ 572
|TLUČNÁ
|RADEGASTOVNA ALFA
|ZNOJEMSKÁ 1235/29
|TŘEBÍČ - HORKA-DOMKY
|PLZEŇSKÁ PIVNICE
|MASARYKOVO NÁM. 17
|TŘEŠŤ
|RADEGASTOVNA POD PADÁKEM
|NÁM. SVOBODY 1274
|TŘINEC - LYŽBICE
|Originál 1869 KOCANDA
|PLYNÁRENSKÁ 325, 47
|ÚSTÍ NAD LABEM - VŠEBOŘICE
|RESTAURACE U SV. JÁNA
|VACOV 6
|VACOV
|ORIGINÁL 1869 SPORTCENTRUM HANGÁR
|ŽEROTÍNOVA 1370
|VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
|VÝČEP U MOTTLŮ
|PLZEŇSKÁ 1116
|VEJPRNICE
|BOWLING BAR
|MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 98
|VELKÁ BÍTEŠ
|RESTAURACE VELKÁ DOBRÁ
|KARLOVARSKÁ 315
|VELKÁ DOBRÁ
|ZÁBAVNÍ CENTRUM DRUŽBA
|VÝSTAVNÍ 1043
|VODŇANY
|RADEGASTOVNA U LVA
|DOLNÍ NÁMĚSTÍ 308
|VSETÍN
|KOZLOVNA CELNICE
|BARTOŠOVA 4393
|ZLÍN
|PILSNER URQUELL ORIGINAL RESTAURANT
|VAVREČKOVA 7074
|ZLÍN
|RADEGASTOVNA REX
|OKRUŽNÍ 4701
|ZLÍN
|RESTAURACE U DVOU SLUNEČNIC
|SOKOLSKÁ 5147
|ZLÍN
|BARBAR MB
|BRATŘÍ ČAPKŮ 2801
|ŽATEC
|ASTRA G
|BRODSKÁ 1838/4
|ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
|ORIGINAL BASEBALL RESTAURANT - ARROWS
|PRŮBĚŽNÁ 6178/2
|OSTRAVA - PORUBA
|ORIGINÁL 1869 INGOT
|NÁDRAŽNÍ 1142/46
|ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
|LEKÁRNA Restaurace a šenk
|NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 97
|PLZEŇ 3 – VNITŘNÍ MĚSTO
|Restaurace SRDCOVKA CORSO
|KOPECKÉHO SADY/12
|PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
|RESTAURACE U VEVERKY
|ELIÁŠOVA 324/14
|PRAHA 6 - BUBENEČ
|KOZLOVNA NA RÁNĚ
|DRAHOBEJLOVA 957/53
|PRAHA 9 - LIBEŇ
|TANK BAR NA SPILCE
|U PRAZDROJE 64/7
|PLZEŇ - VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ
|BUDĚJCKÁ SRDCOVKA
|PRAŽSKÁ TŘ. 1815/1
|ČESKÉ BUDĚJOVICE
|KOZLOVNA PLACKA
|LIDICKÁ 1285
|OSTROV
|RADEGASTOVNA CHEB
|VALDŠTEJNOVA 1513/70
|CHEB
|PUOR NÁRODNÍ DŮM
|T. G. MASARYKA 1088/24
|KARLOVY VARY
|RADEGASTOVNA AURA
|OPAVSKÁ 962/39
|OSTRAVA - PORUBA
|KOZLOVNA U JEŽKA
|KLEGOVA 771/19
|OSTRAVA - HRABŮVKA
|KOZLOVNA
|17. LISTOPADU 1126/43
|OLOMOUC
|NOK NOK
|ZÁMEČNICKÁ 87/1
|BRNO - MĚSTO
|TISKÁRNA
|JINDŘIŠSKÁ 940/22
|PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
|SRDCOVKA U DRSNEJCH
|MUKAŘOVSKÉHO 1985/5
|PRAHA 5 - STODŮLKY
|RESTAURACE U HOUBAŘE
|DUKELSKÝCH HRDINŮ 573/30
|PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
|PUOR TRADICE
|RADLICKÁ 806/18
|PRAHA 5 - SMÍCHOV
|LOKÁL POD DIVADLEM
|BEZRUČOVA 315/34
|PLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
|LOKÁL HAMBURK
|SOKOLOVSKÁ 81/55
|PRAHA 8 - KARLÍN
|KUCHYŇ
|HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ 186/1
|PRAHA 1 - HRADČANY
|KOZLOVNA U KABELKY
|MOSKEVSKÁ 3114
|KLADNO
|LOKÁL U CAIPLA
|KOZÍ 3
|BRNO - BRNO MĚSTO
|KANTÝNA
|POLITICKÝCH VĚZŇŮ 1511/5
|PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO