PŘEHLEDNĚ: Kde se čepuje nejlepší plzeň, vzorní hospodští dostali hvězdu

Ocenění, které hospoda získá, platí jeden rok. Stejně jako restaurace se známou michelinskou hvězdičkou se tak musí neustále snažit, aby z výběru nevypadla. Obchodní šéf Prazdroje Tomáš Mráz přitom doufá, že hospody budou nejen chtít Hvězdu sládků získat, ale hlavně si ji udržet. „Budou k tomu motivované, uvidí to na svých tržbách, dlouhodobě spolupráce mezi námi a jimi bude fungovat,“ tvrdí Mráz.

Pro pivovar jde o jednu z mála možností, jak hospody motivovat k ­větší péči o pivo, aniž by byly v­ jeho přímém vlastnictví. Proto se o podobnou motivaci, jako je Hvězda sládků, pokouší většina pivovarů – ať již klasickou cestou pomocí obchodních zástupců, nebo prostřednictvím různých certifikátů kvality.

Podle degustátora Prazdroje, který z první tisícovky hodnotil loni zhruba 35 hospod, byla překážkou ocenění nedostatečná péče o pivo. „Moje zkušenosti jsou, že kvalitu piva většinou měl v rukou výčepní, a ne vždy se mu to dařilo, třeba umýt pořádně sklo, zvolit správně způsob čepování,“ uvádí degustátor.

„Sednu si do hospody jako obyčejný host, ne na výčep, ale do nějakého rožku nebo mimo rušnou zónu. Objednám pivo a čekám, za jak dlouho přijde a jak vypadá,“ popisuje degustátor. Je jedním z­ těch, kteří pro Plzeňský Prazdroj obešli tisícovku hospod, aby zhodnotili, jak se v nich výčepní starají o­ pivo.

„Sleduji, jestli je vzhled na první dobrou, láska na první pohled. Musím se přitom oprostit od toho, že jsem profesionální výčepní,“ dodává degustátor, jehož identitu MF ­DNES zná, ale na žádost pivovaru se ji rozhodla nezveřejnit.

Pivo přitom musí splňovat mnohá „tvrdá“ kritéria – třeba jak dlouho může být sud nebo tank naražený. „V rámci Hvězdy sládků jsme dali čtyři dny, do nichž má být zkonzumovaný sud nebo tank,“ popisuje obchodní šéf Prazdroje Tomáš Mráz. Pivo sice podle něj vydrží déle, garance pivovaru je až 21 dnů v tanku, ale čím čerstvější, tím lepší říz, barva, a hlavně chuť.

Přihlásit se o plaketu může podle Mráze každá restaurace, která se na to cítí, od těch městských až po vesnické.

Složení první várky oceněných podniků to reflektuje. Z Prahy je necelých 130 hospod, z Plzně a okolí zhruba třicítka, v Ostravě jich inspektoři ocenili 17. Mezi podniky, kde u výčepu narazíte na plaketu s­ Hvězdou sládků, je ale i sviadnovská Restaurace Ondráš, nejdecká Restaurace U Žáby nebo hýskovská Restaurace U Bóny. A oceněna byla i Restaurace Stehlíková v jihomoravské vesničce Ivaň.

Do každé hospody víckrát

Hodnocení se netýká pouze vlajkové lodi pivovaru, plzeňského ležáku, ale i Gambrinusu, Velkopopovického Kozla, Radegastu a dalších piv. Rozhoduje o něm několik desítek degustátorů, kteří mají patřičné zkoušky. Ti se účastní různých odborných soutěží a často dlouhodobě pracují v restauracích, třeba jako výčepní.

Do každé hospody nejdou jen jednou. Chodí několikrát, střídají se mezi sebou, aby se eliminovaly případné extrémy, kdy někoho naštvala servírka, která výjimečně neměla svůj den.

„Michelinské hvězdy označují podnik, ze kterého by si měl host odnést super zážitek. Restaurace by měla dát něco navíc za peníze, které tam utratíte. A Hvězda sládků se drží stejné logiky – nechceme říkat, že tahle hospoda je špatná a ­tahle dobrá,“ uvádí Mráz.

Hvězda sládků se navíc propojí s ­aplikací Jdeš na pivo. Ta má informovat o všech hospodách s produkty Plzeňského Prazdroje, jichž je aktuálně přes 20 tisíc. Oproti jiným aplikacím nabízí informace, která piva jsou na čepu, jestli jde o tankové pivo, zda hospoda akceptuje stravenky či karty, má-li wifi nebo zahrádku.

Podobně motivuje své „odběratele“ Pivovar Svijany. „Hlavním nástrojem pro zlepšování péče o pivo je pravidelná certifikace podniků, jejíž úspěšné absolvování jim vedle ocenění v podobě certifikátu a zveřejnění na webových stránkách pivovaru přináší i mírné cenové zvýhodnění dodávek,“ popisuje za Svijany Luboš Spálovský. Všem výčepním Svijany nabízejí školení, což je obvyklé u všech tuzemských pivovarů.

V souvislosti s Hvězdou sládků se naskýtá ještě jedna michelinská paralela, a to cenová: restaurace, které získají hvězdičku Michelinu, často zdraží – zvýší ceny i hospody s plaketou? „Nemyslím, že se to stane. Ti, kteří to dělají dobře, už většinou jsou dražší. Za kvalitu se platí. Aby bylo pivo skvělé, musí se do toho investovat nejen peníze, ale i čas, nadšení, srdíčko,“ míní Mráz.

Podpora výčepních od pivovarů je namístě. Podíl čepovaného piva na úkor levnějšího láhvového vytrvale klesá. Zvláště s podivem je to ve chvíli, kdy je na tom ekonomika tak dobře jako tuzemská. Až se podmínky zhorší a nezaměstnanost vzroste, nejspíš bude cestu do supermarketu místo do hospody zvažovat mnohem více lidí.

Plzeňský Prazdroj podle Mráze v ­současnosti patří k těm pivovarům, které prodávají nejvíce piva v ­sudech. „Pro nás je hospoda chleba, pomáhá to našim značkám. Když je skvělé pivo v hospodě, koupíte si ho i v láhvi,“ dodává a ­podotýká, že v obchodě se vztah navazuje mnohem obtížněji. Tam většinou funguje kromě loajality ke značce i cena.