PŘEHLEDNĚ: Kde se čepuje nejlepší plzeň, vzorní hospodští dostali hvězdu

  5:00aktualizováno  5:00
Plzeňský Prazdroj ode dneška poradí, kde jeho piva ošetřují a ­čepují nejlépe. Prvních 314 restaurací dostalo plaketu Hvězda sládků. Inspektoři pivovaru kvůli tomu prošli tisícovku podniků, kde kontrolovali čistotu trubek, jak je pivo načepované, jaký má říz a chuť. MF DNES získala seznam oceněných restaurací.

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Nejtypičtější způsob čepování piva je „na hladinku“, kdy krémová pěna sahá přesně k okraji sklenice. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Ocenění, které hospoda získá, platí jeden rok. Stejně jako restaurace se známou michelinskou hvězdičkou se tak musí neustále snažit, aby z výběru nevypadla. Obchodní šéf Prazdroje Tomáš Mráz přitom doufá, že hospody budou nejen chtít Hvězdu sládků získat, ale hlavně si ji udržet. „Budou k tomu motivované, uvidí to na svých tržbách, dlouhodobě spolupráce mezi námi a jimi bude fungovat,“ tvrdí Mráz.

Hospoda je lepší než Facebook. Obzvlášť na vesnici, říká „trenér“ výčepních

Pro pivovar jde o jednu z mála možností, jak hospody motivovat k ­větší péči o pivo, aniž by byly v­ jeho přímém vlastnictví. Proto se o podobnou motivaci, jako je Hvězda sládků, pokouší většina pivovarů – ať již klasickou cestou pomocí obchodních zástupců, nebo prostřednictvím různých certifikátů kvality.

Podle degustátora Prazdroje, který z první tisícovky hodnotil loni zhruba 35 hospod, byla překážkou ocenění nedostatečná péče o pivo. „Moje zkušenosti jsou, že kvalitu piva většinou měl v rukou výčepní, a ne vždy se mu to dařilo, třeba umýt pořádně sklo, zvolit správně způsob čepování,“ uvádí degustátor.

„Sednu si do hospody jako obyčejný host, ne na výčep, ale do nějakého rožku nebo mimo rušnou zónu. Objednám pivo a čekám, za jak dlouho přijde a jak vypadá,“ popisuje degustátor. Je jedním z­ těch, kteří pro Plzeňský Prazdroj obešli tisícovku hospod, aby zhodnotili, jak se v nich výčepní starají o­ pivo.

„Sleduji, jestli je vzhled na první dobrou, láska na první pohled. Musím se přitom oprostit od toho, že jsem profesionální výčepní,“ dodává degustátor, jehož identitu MF ­DNES zná, ale na žádost pivovaru se ji rozhodla nezveřejnit.

Pivo přitom musí splňovat mnohá „tvrdá“ kritéria – třeba jak dlouho může být sud nebo tank naražený. „V rámci Hvězdy sládků jsme dali čtyři dny, do nichž má být zkonzumovaný sud nebo tank,“ popisuje obchodní šéf Prazdroje Tomáš Mráz. Pivo sice podle něj vydrží déle, garance pivovaru je až 21 dnů v tanku, ale čím čerstvější, tím lepší říz, barva, a hlavně chuť. 

Přihlásit se o plaketu může podle Mráze každá restaurace, která se na to cítí, od těch městských až po vesnické.

Složení první várky oceněných podniků to reflektuje. Z Prahy je necelých 130 hospod, z Plzně a okolí zhruba třicítka, v Ostravě jich inspektoři ocenili 17. Mezi podniky, kde u výčepu narazíte na plaketu s­ Hvězdou sládků, je ale i sviadnovská Restaurace Ondráš, nejdecká Restaurace U Žáby nebo hýskovská Restaurace U Bóny. A oceněna byla i Restaurace Stehlíková v jihomoravské vesničce Ivaň.

Do každé hospody víckrát

Hodnocení se netýká pouze vlajkové lodi pivovaru, plzeňského ležáku, ale i Gambrinusu, Velkopopovického Kozla, Radegastu a dalších piv. Rozhoduje o něm několik desítek degustátorů, kteří mají patřičné zkoušky. Ti se účastní různých odborných soutěží a často dlouhodobě pracují v restauracích, třeba jako výčepní.

Do každé hospody nejdou jen jednou. Chodí několikrát, střídají se mezi sebou, aby se eliminovaly případné extrémy, kdy někoho naštvala servírka, která výjimečně neměla svůj den.

„Michelinské hvězdy označují podnik, ze kterého by si měl host odnést super zážitek. Restaurace by měla dát něco navíc za peníze, které tam utratíte. A Hvězda sládků se drží stejné logiky – nechceme říkat, že tahle hospoda je špatná a ­tahle dobrá,“ uvádí Mráz.

Hvězda sládků se navíc propojí s ­aplikací Jdeš na pivo. Ta má informovat o všech hospodách s produkty Plzeňského Prazdroje, jichž je aktuálně přes 20 tisíc. Oproti jiným aplikacím nabízí informace, která piva jsou na čepu, jestli jde o tankové pivo, zda hospoda akceptuje stravenky či karty, má-li wifi nebo zahrádku.

Podobně motivuje své „odběratele“ Pivovar Svijany. „Hlavním nástrojem pro zlepšování péče o pivo je pravidelná certifikace podniků, jejíž úspěšné absolvování jim vedle ocenění v podobě certifikátu a zveřejnění na webových stránkách pivovaru přináší i mírné cenové zvýhodnění dodávek,“ popisuje za Svijany Luboš Spálovský. Všem výčepním Svijany nabízejí školení, což je obvyklé u všech tuzemských pivovarů.

V souvislosti s Hvězdou sládků se naskýtá ještě jedna michelinská paralela, a to cenová: restaurace, které získají hvězdičku Michelinu, často zdraží – zvýší ceny i hospody s plaketou? „Nemyslím, že se to stane. Ti, kteří to dělají dobře, už většinou jsou dražší. Za kvalitu se platí. Aby bylo pivo skvělé, musí se do toho investovat nejen peníze, ale i čas, nadšení, srdíčko,“ míní Mráz.

Podpora výčepních od pivovarů je namístě. Podíl čepovaného piva na úkor levnějšího láhvového vytrvale klesá. Zvláště s podivem je to ve chvíli, kdy je na tom ekonomika tak dobře jako tuzemská. Až se podmínky zhorší a nezaměstnanost vzroste, nejspíš bude cestu do supermarketu místo do hospody zvažovat mnohem více lidí.

Plzeňský Prazdroj podle Mráze v ­současnosti patří k těm pivovarům, které prodávají nejvíce piva v ­sudech. „Pro nás je hospoda chleba, pomáhá to našim značkám. Když je skvělé pivo v hospodě, koupíte si ho i v láhvi,“ dodává a ­podotýká, že v obchodě se vztah navazuje mnohem obtížněji. Tam většinou funguje kromě loajality ke značce i cena.

Tabulka oceněných restaurací
LIDOVÝ DŮM
TESAŘSKÁ 728/159
RESTAURACE RADBUZA NÁMĚSTÍ 132BĚLÁ NAD RADBUZOU
U KROPÁČŮ BRATŘÍ NEJEDLÝCH 223/29BEROUN - BEROUN-MĚSTO
PIVNICEBĚŠINY 210BĚŠINY
HOSTINEC MODRÁ HVĚZDA BOLESLAVSKÁ 728/19BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV
PIVNICE ŠIPKA PRAŽSKÁ 1777BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV
RESTAURACE PADOWETZMASARYKOVA 413/34BRNO
PUOR KOLKOVNA STOPKOVA PIVNICEVESELÁ 12BRNO - MĚSTO
TUŘANSKÁ BESEDA PODLIPNÁ 140/25BRNO - TUŘANY
HOSTINEC U BLÁHOVKYGORKÉHO 96/54BRNO - VEVEŘÍ
PIVNICE U ČÁPAOBILNÍ TRH 68/10BRNO - VEVEŘÍ
EQUITANA RESORT HOTEL MARTINICE 1BŘEZNICE - MARTINICE
KLUB FAIR - PLAYPOD KAŠTANY 199BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
KOZLOVNA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEMNÁDRAŽNÍ 1399BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
KOZLOVNA BÍLÁ RŮŽE PRAŽSKÁ 116/1ČÁSLAV - ČÁSLAV-NOVÉ MĚSTO
RESTAURACE U BOHUSLAVŮNÁMĚSTÍ 5. KVĚTNA 114/4ČELÁKOVICE
KOZLOVNA SKLENÍKANTONÍNA SOVY 3009ČESKÁ LÍPA
HOSTINEC U TŘÍ SEDLÁKŮHROZNOVA 488ČESKÉ BUDĚJOVICE 1
PUOR GRAND HOTEL ZVON NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II. 90/28ČESKÉ BUDĚJOVICE 1
RESTAURANT MODRÝ DVEŘEBISKUPSKÁ 129/1ČESKÉ BUDĚJOVICE 1
RESTAURACE NA VĚTRNÉPRACHATICKÁ 1206/2AČESKÉ BUDĚJOVICE 2
RESTAURACE U FLÍČKŮ HUSOVA TŘ. 38/93ČESKÉ BUDĚJOVICE 2
KOZLOVNA U ZELENÉ RATOLESTI HUSOVA TŘ. 1847/5ČESKÉ BUDĚJOVICE 3
RESTAURACE ČÉČOVKAČÉČOVA 625/26ČESKÉ BUDĚJOVICE 3
RESTAURACE U HRABĚTŮSUVOROVOVA 158ČESKÝ BROD
RESTAURACE NA BRANDÝSE KARVINSKÁ 416/51ČESKÝ TĚŠÍN
CINEMA BOWLINGZAHRADNÍ 705DOBŘANY
RESTAURACE U RAJCHŮ DOLNÍ BĚLÁ 16DOLNÍ BĚLÁ
NÁDRAŽNÍ RESTAURACENÁDRAŽNÍ 2052FRÝDEK-MÍSTEK
U GUSTLÍČKA JANA ČAPKA 743FRÝDEK-MÍSTEK - FRÝDEK
RESTAURACE CARBON PIONÝRŮ 2297FRÝDEK-MÍSTEK - MÍSTEK
HOTEL VINTÍŘ HARTMANICE 69HARTMANICE
U PŘÍBORŮLAŠSKÁ 1153/19HAVÍŘOV - MĚSTO
KOVÁRNA NA TERASEDLOUHÁ TŘÍDA 1612/95CHAVÍŘOV - PODLESÍ
KOZLOVNA HAVLÍČKŮV BRODSMETANOVO NÁMĚSTÍ 1975HAVLÍČKŮV BROD
RESTAURACE KULTURNÍ DŮMAMERICKÁ 516HOLÝŠOV
RESTAURACE NA RŮŽKUTYRŠOVA 353HORAŽĎOVICE
HOSTINEC U ŠÍPKŮ HORNÍ BĚLÁ 124HORNÍ BĚLÁ
RESTAURACE U SUCHÁNKŮ TYRŠOVA 218HORNÍ CEREKEV
KOBYLA RADEGAST PUB ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 353/1HRADEC KRÁLOVÉ
RESTAURACE NA HRADĚŠPITÁLSKÁ 175/5HRADEC KRÁLOVÉ
RESTAURACE U BÓNYNA BŘASÍCH 493HÝSKOV
RESTAURACE STEHLÍKOVÁIVAŇIVAŇ
KLUB EX-RESTAURACERIEGROVA 2573/3JABLONEC NAD NISOU
KOZLOVNA ZLATÝ JELENPALACKÉHO 4631/61AJABLONEC NAD NISOU - MŠENO NAD NISO
PLO • VARNADUKELSKÁ 436/15JESENÍK
STYLE BAR YESENKAZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 920/3JESENÍK
OBČERSTVENÍ U PARTYZÁNA RINGHOFFEROVA 433KAMENICE - OLEŠOVICE
ESCO BARJÍZDÁRENSKÁ 1037/8KARLOVY VARY
RESTAURACE VENTURA JÍZDÁRENSKÁ 1459/1KARLOVY VARY
PIVNICE DRAHOMÍRAKOLLÁROVA 539/13KARLOVY VARY - DRAHOVICE
RESTAURACE CHACHARBRATR. VEVERKOVÝCH 2977/3KARVINÁ - HRANICE
LÉČEBNATŘ. TĚREŠKOVOVÉ 2232/26KARVINÁ - MIZEROV
SPORT BARKOSMONAUTŮ 670/68KARVINÁ - RÁJ
HOTEL ŠUMAVAKAŠPERSKÉ HORY 375KAŠPERSKÉ HORY
ORIGINÁL 1869 FLORA VRCHLICKÉHO 2363KLADNO - KROČEHLAVY
ŽÍZNIVEJ KOZELPRAŽSKÁ 123KLATOVY - KLATOVY I
STAROČESKÝ RESTAURANT V MAŠTALINA STARÉ SILNICI 184KNĚŽEVES
RESTAURACE U JÁNA JATEČNÍ 854KOLÍN - KOLÍN IV
RADEGASTOVNAŠKOLNÍ 889/4KOPŘIVNICE
RYCHTABOLESLAVSKÁ 160/22KOSMONOSY
RESTAURACE U HRNČÍŘE PRAŽSKÁ 102KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
RESTAURACE PODLUŽAN NÁMĚSTÍ 178/3LANŽHOT
PUOR PLAUDITHRAZENÁ 900, 20LIBEREC III - JEŘÁB
RESTAURACE KAMENNÝ DŮMGENERÁLA SVOBODY 49/15LIBEREC XIII-NOVÉ PAVLOVICE
RESTAURACE U CVIČÁKUNA CVIČIŠTI 1294/13LIBEREC XIV-RUPRECHTICE
ORIGINÁL 1869 FAJX - RESTAURACE OBRÁNCŮ MÍRU 1186LOMNICE NAD POPELKOU
RESTAURACE U VĚTRÁKALOSINÁ 240LOSINÁ
KOZLOVNA U STŘÍBRNÉHO PUDLACHEBSKÁ 495/12MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
PILSNER URQUELL BAR CHEBSKÁ 251/10MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
HOSPODA U BENÍŠKŮPALACKÉHO 125/27MĚLNÍK
Originál 1869 STARTU STADIONU 1232MLADÁ BOLESLAV
PLZEŇSKÁ ŠENKOVNADUKELSKÁ 1093MLADÁ BOLESLAV III
RESTAURANT PLAUDIT PIZZERIAMASARYKOVO NÁMĚSTÍ 245MNICHOVO HRADIŠTĚ
PIVNICE U JEPTIŠEKVÍTĚZSLAVA NEZVALA 2496/13MOST
RESTAURACE U ŽÁBY NÁDRAŽNÍ 108NEJDEK
ZAHRADNÍ RESTAURACEMASARYKOVO NÁMĚSTÍ 300NOVÉ DVORY
CABARET CAFÉ BARRIEGROVA 383/26OLOMOUC
HANÁCKÁ HOSPODA DOLNÍ NÁMĚSTÍ 27/38OLOMOUC
M TROJKAMASARYKOVA TŘÍDA 889/3OLOMOUC
RISTORANTE POLLO NA TABULOVÉM VRCHU 1304/4OLOMOUC - NOVÁ ULICE
RESTAURACE RADEGASTJANSKÉHO 469/8OLOMOUC - POVEL
RESTAURACE U HOŘÍNKŮ PEKAŘSKÁ 349/99OPAVA - KATEŘINKY
KOZLOVNA MEZI TRHY OPAVAMEZI TRHY 141/8OPAVA - MĚSTO
THE PUBMEZI TRHY 290/2OPAVA - MĚSTO
PENSION ROZCESTÍDLOUHÁ LOUKA 197OSEK - DLOUHÁ LOUKA
PIVNICE ASSEN SRUBALOISE GAVLASE 26/14aOSTRAVA - DUBINA
RESTAURACE SOKOLOVNA FRÝDECKÁ 434/18OSTRAVA - KUNČICE
KOVÁRNA U HODINGEN. HRUŠKY 1233/26OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY
GARAGEMARTINOVSKÁ 3262/50OSTRAVA - MARTINOV
BASTILA PUBSTODOLNÍ 834/7OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
DUBLINSTODOLNÍ 3259, 13AOSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
PIVNÍ BAR RADEGASTJANÁČKOVA 1341/3OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
PIVNICE U RADYPOŠTOVNÍ 1474/16OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
RADEGASTOVNA NA NÁMĚSTÍMASARYKOVO NÁMĚSTÍ 24/13OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
RADEGASTOVNA U KŘIŽÁNKANÁDRAŽNÍ 1325/18OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
RESTAURANT PALETA28. ŘÍJNA 2592/153OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
SLEZSKA P.U.O.R.KOLEJNÍ 3254/2OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
RESTAURACE OLYMPIALUDVÍKA PODÉŠTĚ 1974/25OSTRAVA - PORUBA
RESTAURACE PARLAMENT MAĎARSKÁ 1537/14OSTRAVA - PORUBA
VIKTORKA - PLZEŇSKÁ TANKOVNAFRANCOUZSKÁ 6167/5OSTRAVA - PORUBA
PIVNICE ASSEN U HRŮBKŮ 3060/145OSTRAVA - ZÁBŘEH
PIVNICE BOWLING TREMPU HRŮBKŮ 2997/154OSTRAVA - ZÁBŘEH
BEZRUČOVA CHATA - Lysá HoraOSTRAVICE 856OSTRAVICE
SPORT BAR ZELENÁ ŽÁBAHRONOVICKÁ 929PARDUBICE - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ
ST. PATRICK II.ANENSKÁ 2641PARDUBICE - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ
RESTAURACE BESEDASMETANOVO NÁMĚSTÍ 47PARDUBICE I - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ
RESTAURACE MODRÁ HVĚZDAPETROVICE 21PETROVICE
RESTAURACE U REINERŮHEYDUKOVA 98PÍSEK
KOZLOVNA U PLECHANDYSVATOTROJICKÁ 164/5PÍSEK - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ
REMUSŽLUTICKÁ 1839/9PLZEŇ - BOLEVEC
SOKOLOVNA BOLEVECLEDECKÁ 333/19PLZEŇ - BOLEVEC
U RYTÍŘE LOCHOTY KARLOVARSKÁ 420/103PLZEŇ – BOLEVEC
HOSTINEC U HAVRÁNKŮHŘBITOVNÍ 873/24PLZEŇ - DOUBRAVKA
SPORT BAR MÁJOVKA KLATOVSKÁ TŘÍDA 504/33PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
ŠVEJK RESTAURANT TIVOLIKLATOVSKÁ TŘÍDA 1204/125PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
U ŠEVCŮBORSKÁ 1041/15PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
PIVNICE SLADOVNICKÁ SLADOVNICKÁ 783/4PLZEŇ - LOBZY
RESTAURACE TUNELREPUBLIKÁNSKÁ 859/22PLZEŇ - LOBZY
VÝČEP ALKRON LIDICKÁ 732/33PLZEŇ - SEVERNÍ PŘEDMĚSTÍ
EXCELENT URBAN PUB COMIXNÁMĚSTÍ REPUBLIKY 360/14APLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
PUOR RESTAURACE U MANSFELDADŘEVĚNÁ 102/9PLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
RESTAURACE U SALZMANNŮ PRAŽSKÁ 90/8PLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
RESTAURANT KOPECKÉHO SADY 329/8PLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
ŠENK NA PARKÁNUVELESLAVÍNOVA 59/4PLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
ŠVEJK RESTAURANT RIEGROVA 227/12PLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
THE PUB PLZEŇPRAŽSKÁ 77/1PLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
RESTAURACE NA SPILCEU PRAZDROJE 64/7PLZEŇ - VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ
RESTAURACE SLOVANY CHVÁLENICKÁ 2133/4PLZEŇ - VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ
GASTROPUB DVACÍTKAPROKOPOVA 238/21PLZEŇ 3 - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
U MALICKÉ BRÁNYROOSEVELTOVA 35/15PLZEŇ 3 - VNITŘNÍ MĚSTO
NÁŠ HOSTINEC TYRŠOVA 786/25PODĚBRADY - PODĚBRADY III
LOKÁL U BÍLÉ KUŽELKYMÍŠEŇSKÁ 66/12PRAHA 1 - MALÁ STRANA
PUOR MALOSTRANSKÁ BESEDAMALOSTRANSKÉ NÁM. 35/21PRAHA 1 - MALÁ STRANA
BREDOVSKÝ DVŮRPOLITICKÝCH VĚZŇŮ 935/13PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
JELÍNKOVA PLZEŇSKÁ PIVNICECHARVÁTOVA 33/1PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
KOTLETA RESTAURANT BARTRUHLÁŘSKÁ 1110/4PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
LA REPUBLICANA POŘÍČÍ 1041/12PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
PIVNICE HLÁVKŮV DVŮRVODIČKOVA 736/17PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
PUOR KOLKOVNA CELNICEV CELNICI 1031/4PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
RESTAURACE " U STARÉ POŠTY"OPLETALOVA 1964/17PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
RESTAURACE U PINKASŮJUNGMANNOVO NÁM. 756/15PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
HOOTERS HAVELSKÁ 500/25PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
KATRVĚZEŇSKÁ 859/9PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
KOZLOVNA APROPOSKŘIŽOVNICKÁ 87/4PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
KOZLOVNA U PAUKERTANÁRODNÍ 981/17PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
LOKÁL DLOUHÁDLOUHÁ 731/33PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
MINCOVNASTAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 930/7PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
PIVNICE KONVIKT BARTOLOMĚJSKÁ 291/11PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
PIVNICE U RUDOLFINAKŘIŽOVNICKÁ 60/10PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
PIVNICE U ZLATÉHO SLONAHAVELSKÁ 508/9PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
PUOR KOLKOVNA SAVARINNA PŘÍKOPĚ 852/10PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
RESTAURACE U DVOU KOČEKUHELNÝ TRH 415/10PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
THE PUB PRAHA VELESLAVÍNOVA 59/3PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
U PARLAMENTUVALENTINSKÁ 52/8PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
U ZLATÉHO TYGRA HUSOVA 228/17PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
RESTAURACE U SLÁMŮ STAROSTRAŠNICKÁ 584/52PRAHA 10 - STRAŠNICE
RESTAURACE U ŽIRAFYV PŘEDPOLÍ 1308/11PRAHA 10 - STRAŠNICE
U VELKÉ PRAHY PŘÁTELSTVÍ 137/36PRAHA 10 - UHŘÍNĚVES
WALDESKAMOSKEVSKÁ 860/80PRAHA 10 - VRŠOVICE
BLACKDOG CANTINAGORAZDOVA 357/1PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
HOOTERSVODIČKOVA 12/5PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
RESTAURACE U SEDLERŮKARLOVO NÁMĚSTÍ 288/17PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
THE PUB PILSNER UNIQUE BAR HÁLKOVA 1631/6PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
KOZLOVNA TYLÁKBĚLEHRADSKÁ 478/110PRAHA 2 - VINOHRADY
MLSNEJ KOCOURBELGICKÁ 116/42PRAHA 2 - VINOHRADY
PUOR DEMÍNKAŠKRÉTOVA 386/1PRAHA 2 - VINOHRADY
RESTAURACE HISTORIELONDÝNSKÁ 608/52PRAHA 2 - VINOHRADY
RESTAURACE SOKOLOVNASLEZSKÁ 821/22PRAHA 2 - VINOHRADY
RESTAURANT HAJNOVKAVINOHRADSKÁ 35/25PRAHA 2 - VINOHRADY
RESTAURACE U TŘÍ PRASÁTEK VINOHRADSKÁ 1786/122PRAHA 3 - VINOHRADY
RESTAURACE ŽELIVÁRNAVINOHRADSKÁ 2396/184PRAHA 3 - VINOHRADY
U SLÁDEČKŮ VINOHRADSKÁ 1575/142PRAHA 3 - VINOHRADY
RESTAURACE NA KŘIŽOVATCEVINOHRADSKÁ 1612/149PRAHA 3 - ŽIŽKOV
RESTAURACE U KOZLAJANA ŽELIVSKÉHO 1777/4PRAHA 3 - ŽIŽKOV
RESTAURACE U ČTYŘ BERNARDÝNŮNOVODVORSKÁ 1176/112PRAHA 4 - BRANÍK
KOZLOVNA U SOUDKUMENDELOVA 555/9PRAHA 4 - HÁJE
STODOLA HOUSE KUPECKÉHO 832/2PRAHA 4 - HÁJE
PIVNICE KOZEL VALENTOVA 1726/6PRAHA 4 - CHODOV
RESTAURACE SLUNEČNICEVOJTÍŠKOVA 1783/2PRAHA 4 - CHODOV
RESTAURACE XLKLECANDOVA 2380/1PRAHA 4 - CHODOV
RESTAURACE U LABUTĚ THOMAYEROVA 751/3PRAHA 4 - KRČ
LOKÁL U ZAVADILŮK VERNERÁKU 135/13PRAHA 4 - KUNRATICE
RESTAURANT DI CARLO LHOTKANOVODVORSKÁ 1062/12PRAHA 4 - LHOTKA
ORIGINÁL 1869 U HERTLŮLIBUŠSKÁ 393/225PRAHA 4 - LIBUŠ
RESTAURACE NA KOPEČKUPELHŘIMOVSKÁ 1021/1PRAHA 4 - MICHLE
RESTAURACE V ZÁPOLÍV ZÁPOLÍ 987/17PRAHA 4 - MICHLE
KANDELÁBRŠTĚTKOVA 1638/18PRAHA 4 - NUSLE
RESTAURACE U BANSETHŮTÁBORSKÁ 389/49PRAHA 4 - NUSLE
RESTAURANT NA KVĚTNICINA KVĚTNICI 700/1APRAHA 4 - NUSLE
PUOR KOLKOVNA BUDĚJOVICKÁBUDĚJOVICKÁ 1518/13aPRAHA 4 - PANKRÁC
RESTAURACE NA PEKAŘCEPOD PEKAŘKOU 224/46PRAHA 4 - PODOLÍ
PLZEŇSKÁ RESTAURACE CISTERNAPOSTUPICKÁ 2931/9PRAHA 4 - SPOŘILOV
BALOUNOVA RESTAURACE U BŘÍZYJIŽNÍ IX 2960/12PRAHA 4 - ZÁBĚHLICE
PLZEŇSKÝ RESTAURANT KAMERA TILLEHO NÁM. 792/2PRAHA 5 - HLUBOČEPY
PUOR KOLKOVNA OLYMPIAZBOROVSKÁ 619/49PRAHA 5 - MALÁ STRANA
KOZLOVNA LIDICKÁLIDICKÁ 796/20PRAHA 5 - SMÍCHOV
RADEGASTOVNA PERON STROUPEŽNICKÉHO 525/20PRAHA 5 - SMÍCHOV
RESTAURACE NA VINICIPEROUTKOVA 1212/2PRAHA 5 - SMÍCHOV
RESTAURACE ZLATÝ KLASPLZEŇSKÁ 609/9PRAHA 5 - SMÍCHOV
RESTAURANT ANDĚLNÁDRAŽNÍ 60/114PRAHA 5 - SMÍCHOV
ZAHRADNÍ RESTAURACE KLAMOVKAKLAMOVKA 2051PRAHA 5 - SMÍCHOV
PUOR KOLKOVNA STODŮLKYSIEMENSOVA 2717/4PRAHA 5 - STODŮLKY
HOSTINEC DRINOPOLBĚLOHORSKÁ 493/63PRAHA 6 - BŘEVNOV
RESTAURACE PETŘÍNJEZDECKÁ 1920/1PRAHA 6 - BŘEVNOV
RESTAURACE VALCHABĚLOHORSKÁ 225/105PRAHA 6 - BUBENEČ
PUOR KULAŤÁKVÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ 820/12PRAHA 6 - BUBENEČ
THE PUBČS. ARMÁDY 785/22PRAHA 6 - DEJVICE
DEJVICKÁ SOKOLOVNADEJVICKÁ 181/2PRAHA 6 - DEJVICE
Originál 1869 POD JULISKOUPODBABSKÁ 1589/1PRAHA 6 - DEJVICE
PIVNICE U ZÍVALŮKAFKOVA 341/12PRAHA 6 - DEJVICE
PLZEŇSKÁ RESTAURACE NA HRADČANSKÉMILADY HORÁKOVÉ 298/123PRAHA 6 - HRADČANY
RESTAURACE KAŠTANV KRUHU 220/2
PRAHA 6 - VOKOVICE
LOKÁL NAD STROMOVKOUNAD KRÁLOVSKOU OBOROU 232/31PRAHA 7 - BUBENEČ
KOZLOVNA HOLEŠOVICKÁDĚLNICKÁ 1501/28PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
MOTOBURGERKOMUNARDŮ 1001/30PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
PUOR KOLKOVNA ARGENTINSKÁU GARÁŽÍ 1611/1PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
U MALÉHO BERLÍNAŠIMÁČKOVA 1450/9PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
U ZLATÝCH RUČIČEKDUKELSKÝCH HRDINŮ 905/46PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
BALOUNOVA RESTAURACE NA RŮŽKU KOKOŘÍNSKÁ 204/28PRAHA 8 - ĎÁBLICE
RESTAURACE U TRUMPETYNA PĚŠINĚ 428/40PRAHA 8 - DOLNÍ CHABRY
KARLÍNSKÁ PIVNICEBŘEZINOVA 513/2PRAHA 8 - KARLÍN
RESTAURACE V ČESKÉHO LVASOKOLOVSKÁ 41/7PRAHA 8 - KARLÍN
RESTAURACE U SANÍKARLÍNSKÉ NÁM. 235/13PRAHA 8 - KARLÍN
RESTAURACE U ZÁBRANSKÝCHKŘIŽÍKOVA 330/89PRAHA 8 - KARLÍN
RESTAURACE LAPÁKKYSELOVA 1657/6PRAHA 8 - KOBYLISY
RESTAURACE NA MĚLNICKÉOŘECHOVÁ 962/2PRAHA 8 - KOBYLISY
RESTAURACE U BLEKOTŮMAŠÍNOVA 807/15PRAHA 8 - KOBYLISY
RESTAURANT KOBYLA KLAPKOVAPRAHA 8 - KOBYLISY
Originál 1869 ZENKLOVKAZENKLOVA 10/68PRAHA 8 - LIBEŇ
RESTAURACE U JAGUŠKYNA ŽERTVÁCH 860/28PRAHA 8 - LIBEŇ
PIVNICE NA KONEČNÉĎÁBLICKÁ 595/1PRAHA 8 - STŘÍŽKOV
RESTAURACE ŠUTKAČIMICKÁ 442/33PRAHA 8 - TROJA
RESTAURACE NA STARÉ HOSPODĚPODĚBRADSKÁ 110PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN
RESTAURACE NA KOPEČKUCHODOVICKÁ 2338PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE
RESTAURACE OLYMPSLAVĚTÍNSKÁ 98PRAHA 9 - KLÁNOVICE
RESTAURACE U JENÍKAMALKOVSKÉHO 608PRAHA 9 - LETŇANY
SRDCOVKA SKLENÍKTŘINECKÁ 673PRAHA 9 - LETŇANY
RESTAURACE U BRÁZDŮU SVOBODÁRNY 1511/18PRAHA 9 - LIBEŇ
PLZEŇSKÁ RESTAURACE MOBYDICKSTANICE METRA STŘÍŽKOV SZ 285/2PRAHA 9 - PROSEK
RESTAURANT PLNEJ PEKÁČJABLONECKÁ 459/68PRAHA 9 - STŘÍŽKOV
ČESKÁ HOSPŮDKA NA RADNICISOKOLOVSKÁ 14/324PRAHA 9 - VYSOČANY
RADEGASTOVNA KOLBENKAKOLBENOVA 659/16PRAHA 9 - VYSOČANY
RESTAURACE U PECKŮSTAROMLÝNSKÁ 621/5PRAHA 9 - VYSOČANY
VINÁRNA U ŠEBESTIÁNAKOLBENOVA 760/10PRAHA 9 - VYSOČANY
ALMARA PILSNER PUB & RESTAURANTVELKÉ NÁMĚSTÍ 48PRACHATICE I
PUOR PROSTĚJOVKRAVAŘOVA 123/1PROSTĚJOV
NA STARÉ POŠTĚTYLOVA 53PŘELOUČ
RESTAURANT PŘEŠTICKÁ SVINĚTŘ. 1. MÁJE 1094PŘEŠTICE
SPOLKOVÝ DŮMPALACKÉHO 515PŘEŠTICE
POHOSTINSTVÍ U ŠIMLA DRKOLNOVSKÁ 53PŘÍBRAM - ZDABOŘ
RESTAURACE ŽELEZNÁ PRAŽSKÁ 69ROKYCANY - NOVÉ MĚSTO
PIVNICE U CHMELÍŘŮKLOSTRMANNOVA 1058ROKYCANY – PLZEŇSKÉ PŘEDMĚSTÍ
M & M HOSPODASVAZARMOVSKÁ 1682ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
OBČERSTVENÍ NA MARVÁNKUŘÍPSKÁ 2064/24ŘÍČANY
RESTAURACE ZIMNÍ STADIONŠKROUPOVAŘÍČANY
RESTAURACE U LIBORAGEN. VEDRALA SÁZAVSKÉHO 420SÁZAVA
HOSTINEC U SLUNCESKALICE U ČESKÉ LÍPY 266SKALICE U ČESKÉ LÍPY
RESTAURACE NA SLOVANCE SLOVENSKÁ 867SOKOLOV
HOTEL SRNÍ SRNÍ 22SRNÍ
ČESKÝ DVŮR - PIZZA BARMASARYKOVO NÁMĚSTÍ 74STARÝ PLZENEC
STAROPLZENECKÁ REST. A PENZION PODRADYŇSKÁ 280STARÝ PLZENEC
TIPÁČNÁM. REPUBLIKY 697STUDÉNKA - BUTOVICE
RESTAURACE SPORTVOLŠOVSKÁ 42SUŠICE 
RESTAURACE ONDRÁŠOSTRAVSKÁ 140SVIADNOV
SOUKROMÝ KLUB U DRAKASVOJŠÍN 134SVOJŠÍN
KULTURNÍ DŮM TYRŠOVA 274ŠVIHOV
KOZLOVNA U FRANTIŠKANÁM. F. KŘIŽÍKA 1483/5TÁBOR
RESTAURACE U KOZIČKYROOSEVELTOVA 262/11TEPLICE
ORIGINÁL 1869 PERLAJASELSKÁ 436TEPLICE - ŘETENICE
RESTAURACE NA SCHŮDKÁCHHLAVNÍ 572TLUČNÁ
RADEGASTOVNA ALFAZNOJEMSKÁ 1235/29TŘEBÍČ - HORKA-DOMKY
PLZEŇSKÁ PIVNICE
MASARYKOVO NÁM.  17TŘEŠŤ
RADEGASTOVNA POD PADÁKEMNÁM. SVOBODY 1274TŘINEC - LYŽBICE
Originál 1869 KOCANDAPLYNÁRENSKÁ 325, 47ÚSTÍ NAD LABEM - VŠEBOŘICE
RESTAURACE U SV. JÁNA VACOV 6VACOV
ORIGINÁL 1869 SPORTCENTRUM HANGÁRŽEROTÍNOVA 1370VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
VÝČEP U MOTTLŮPLZEŇSKÁ 1116VEJPRNICE
BOWLING BAR MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 98VELKÁ BÍTEŠ
RESTAURACE VELKÁ DOBRÁKARLOVARSKÁ 315VELKÁ DOBRÁ
ZÁBAVNÍ CENTRUM DRUŽBAVÝSTAVNÍ 1043VODŇANY 
RADEGASTOVNA U LVADOLNÍ NÁMĚSTÍ 308VSETÍN
KOZLOVNA CELNICEBARTOŠOVA 4393ZLÍN
PILSNER URQUELL ORIGINAL RESTAURANT
VAVREČKOVA 7074ZLÍN
RADEGASTOVNA  REXOKRUŽNÍ 4701ZLÍN
RESTAURACE U DVOU SLUNEČNICSOKOLSKÁ 5147ZLÍN
BARBAR MBBRATŘÍ ČAPKŮ 2801ŽATEC
ASTRA GBRODSKÁ 1838/4ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ORIGINAL BASEBALL RESTAURANT - ARROWSPRŮBĚŽNÁ 6178/2OSTRAVA - PORUBA
ORIGINÁL 1869 INGOTNÁDRAŽNÍ 1142/46ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
LEKÁRNA Restaurace a šenkNÁMĚSTÍ REPUBLIKY 97PLZEŇ 3 – VNITŘNÍ MĚSTO
Restaurace SRDCOVKA CORSOKOPECKÉHO SADY/12PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
RESTAURACE U VEVERKYELIÁŠOVA 324/14PRAHA 6 - BUBENEČ
KOZLOVNA NA RÁNĚ
DRAHOBEJLOVA 957/53PRAHA 9 - LIBEŇ
TANK BAR NA SPILCEU PRAZDROJE 64/7PLZEŇ - VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ
BUDĚJCKÁ SRDCOVKAPRAŽSKÁ TŘ. 1815/1ČESKÉ BUDĚJOVICE
KOZLOVNA PLACKALIDICKÁ 1285OSTROV
RADEGASTOVNA CHEBVALDŠTEJNOVA 1513/70CHEB
PUOR NÁRODNÍ DŮMT. G. MASARYKA 1088/24KARLOVY VARY
RADEGASTOVNA AURAOPAVSKÁ 962/39OSTRAVA - PORUBA
KOZLOVNA U JEŽKAKLEGOVA 771/19OSTRAVA - HRABŮVKA
KOZLOVNA 17. LISTOPADU 1126/43OLOMOUC
NOK NOKZÁMEČNICKÁ 87/1BRNO - MĚSTO
TISKÁRNAJINDŘIŠSKÁ 940/22PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
SRDCOVKA U DRSNEJCHMUKAŘOVSKÉHO 1985/5PRAHA 5 - STODŮLKY
RESTAURACE U HOUBAŘEDUKELSKÝCH HRDINŮ 573/30PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
PUOR TRADICERADLICKÁ 806/18PRAHA 5 - SMÍCHOV
LOKÁL POD DIVADLEMBEZRUČOVA 315/34PLZEŇ - VNITŘNÍ MĚSTO
LOKÁL HAMBURKSOKOLOVSKÁ 81/55PRAHA 8 - KARLÍN
KUCHYŇHRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ 186/1PRAHA 1 - HRADČANY
KOZLOVNA U KABELKYMOSKEVSKÁ 3114KLADNO
LOKÁL U CAIPLAKOZÍ 3BRNO - BRNO MĚSTO
KANTÝNAPOLITICKÝCH VĚZŇŮ 1511/5PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
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Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

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