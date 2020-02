Testováno dětmi: Z kina, nebo z domu? Víme, který popcorn chutná nejlépe

Nepůjdeme do kina? Tak jo… a koupíš nám popcorn? Prosba, na kterou je část rodičů alergická, část však podlehne a do sálu pak vleče objemné nádoby s jídlem a pitím. Proč u filmu musíme nutně něco chroupat? Je to vlastně (zlo)zvyk. Ze Západu. Přitom v prvních amerických kinech byl popcorn přímo zakázaný. Zlom přišel koncem třicátých let 20. století, kdy prodej občerstvení zachránil kina před krachem. Čím víc popcornu sníte, tím víc musíte pít, a tím víc (vstupenku nepočítaje) utratíte – tolik recept snadného zisku, který se rozšířil do celého světa. Navíc vysoká cena popcornu v kině má příchuť výjimečnosti a zvláště v mladých spotřebitelích evokuje pocit, že jde o něco extra. Nechali jsme je to zjistit.