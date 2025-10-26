V ekonomické teorii se tomu říká černá labuť. Prostě se stane něco nečekaného a zaručeně nepěkného. Následuje prudký náraz hospodářství a po něm obvykle kdeco podraží.
Několika takovým poslům špatných časů, které se jmenují sucho, záplavy, hurikány, neúroda a bakteriální nákaza Xanthomonas axonopodis, se bohužel zalíbilo i mezi pomerančovníky. A tak od posledního testu za studena lisovaných pomerančových džusů, který redakce iDNES.cz uspořádala na začátku roku 2023, zdražila šťáva na světových trzích o desítky procent.
Jenže labuť nelabuť, podzimní virózy a zimní chřipky se neptají, kde bereme vitamin C na posílení imunity. Proto se redakce tentokrát rozhodla nechat v laboratoři prověřit dvanáct vzorků džusů vyrobených z koncentrátu, které jsou dnes stejně drahé jako lisované šťávy předloni.
Na pohled se sytě žlutý džus s jiskrou porotě tuze líbil a ani silné a ovocně nasládlé aroma je nezklamalo. Ovšem na jazyku je čekalo nepříjemné překvapení.