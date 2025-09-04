Plyšoví mončičáci s gumovým obličejem a tlapkami představují křížence mezi chundelatým zvířátkem a panenkou. Tyto dětské hračky se schopností cucat si palec a pískat při zmáčknutí bříška si podmanily celé generace.
Vymyslel je v roce 1974 Japonec Koichi Sekiguchi a původně měly jen hnědou barvu. Později se objevili i mončičáci žlutí, modří, bílí a růžoví. Připomínali medvídky, případně opičky nebo myšky. Když se v 80. letech tyto hračky dostaly do Evropy, stal se z nich naprostý hit.
Do Československa se nejdříve dováželi z Německa a jejich vlastnictví tak bylo určitou známkou luxusu. V polovině 80. let se ale daly koupit běžně i v tuzemsku, a to ve více variantách. Dováželi se z Maďarska a nejčastěji šlo o kopie. V obchodech se objevovali nejvíc medvídci se zavřenýma očima, kulatými oušky a krátkým ocáskem. Sehnat se ale dali i velkoocí mončičáci s dlouhýma ušima v modré barvě.
K rozšíření mončičáků přispělo několik seriálů a také to, že licenci na jejich výrobu získala známá americká firma Mattel. I když by se mohlo zdát, že s generační výměnou zájem o mončičáky opadne, fenomén plyšáků s dětskou tvářičkou se povedlo vzkřísit v roce 2004, kdy je původní autor znovu uvedl na trh u příležitosti jejich třicátin. Další boom nastal po roce 2018, kdy vznikl animovaný 3D seriál Monchhichi.
Kde koupit mončičáka?
Mončičáky můžete sehnat i dnes, a to mnohem snadněji než za dob totality. Ty pravé „retro mončičáky“ objevíte na aukro.cz, kde ale jde spíš než o hračky o sběratelské kousky, takže počítejte s cenami začínajícími nad tisícovkou. Originály od firmy Sekiguchi najdete také na oldtoys.cz a zkusit štěstí můžete také na bazarech, jako je třeba sbazar.cz.
Pokud vám spíš než o přírůstek do sbírky retrohraček jde o radost pro sebe, děti nebo vnoučata, můžete jít na zbozi.cz, kde se prodávají v klasické velikosti 20 cm za ceny od 539 po 599 korun. Mončičáky v podobách, na jaké jsme zvyklí z osmdesátek, jsme objevili třeba na alza.cz, počítejte s cenou kolem 1100 korun.
Zkusit můžete také web heureka.cz, allegro.cz a některé varianty nabízí i kaufland.cz. Při výběru online si všímejte i velkosti. Klasičtí mončičáci mívají kolem 20 cm, e-shopy ale mnohdy nabízejí i variantu velkou 80 cm, která většinou stojí od 3000 korun výš. Mrkací mončičáky má v nabídce luxor.cz.
Pokud dáváte přednost výběru na vlastní oči a kamenným obchodům, našli jsme dost širokou nabídku v hračkářství Kohout v Českých Budějovicích. I tam jsou ale některé typy už vyprodané.
Najít v obchodě mončičáka, který se bude co nejvíc podobat tomu, jakého si možná i vy pamatujete z dětství, není jen tak. Mnohem snadněji se shání plyšáci labubu, kteří se sice klasickým plyšákům v něčem podobají, místo zvířátek ale mají podobu příšerek a jejich historie není zdaleka tak bohatá, sahá jen do roku 2015.
Kolik stojí mončičák?
Originál většinou kolem tisícovky. Levněji seženete padělky nebo opotřebované hračky na bazarech, na kterých jsou patrné známky používání. Dražší jsou větší mončičáci, kteří místo obvyklých 17-20 cm měří kolem 80 cm. Ty seženete za ceny kolem 3000 až 3500 korun.
Proč jsou mončičáci tak oblíbení?
Jsou měkcí, příjemní na dotek a mají velikost lidské dlaně, což je předurčuje k tomu, aby se vešli do školních aktovek i batůžků sbalených na výlet. Pro mnoho dětí se tak staly nejen hračkou, ale i jakýmsi talismanem pro štěstí.
Za doby socialismu, kdy byl výběr hraček podstatně užší než dnes, představovaly i netradiční dárek, který navíc ukazoval, že dárce je „in“ a umí sehnat věci ze západu. Později se mončičáci dali koupit i v Československu, ne všechny druhy plyšových zvířátek byly ale snadno dostupné.
Jejich chlupaté tělíčko v kombinaci s miminkovským obličejíkem je předurčuje k tomu, aby si je oblíbily děti, které dávají přednost zvířecím plyšákům, i ty, které se raději starají o panenky. Mončičáci mají kulatou tlamičku, do které přesně pasují jejich zdvižené palečky na tlapkách nebo lahvička, která se s nimi někdy dodávala. Někteří měli i bryndáček a přímo tak vyzývaly k tomu, aby se vozili v kočárcích pro panenky.
Pro nejmladší generaci mají osmdesátky pozlátko těžko pochopitelné a někdy bizarní exotiky. Spolu se vzrůstajícím zájmem o retro a vintage se tak mončičáci snadno dostali znovu na výsluní. Takže pokud doma nějaký tento poklad ještě máte, nastal jeho čas.