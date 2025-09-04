Plyšový hit z osmdesátek slaví návrat. Kolik dnes stojí mončičák?

Autor:
  5:00
Mončičáci byly hračky, které v 80. letech chtělo mít snad každé dítě. A nyní se roztomilá zvířátka s obličejem miminka znovu stala hitem. Kde se vzala, proč jsou tak oblíbená i dnes a kde je seženete?
Návrat mončičáků. Pihy na tvářích a palec v tlamičce nechybí ani dnes.

Návrat mončičáků. Pihy na tvářích a palec v tlamičce nechybí ani dnes. | foto: pxhere.com

Nový mončičák na veletrhu hraček v Norimberku
Ne, není to mončičák, ale panenka Labubu.
Mončičák
Návrat mončičáků. Pihy na tvářích a palec v tlamičce nechybí ani dnes.
6 fotografií

Plyšoví mončičáci s gumovým obličejem a tlapkami představují křížence mezi chundelatým zvířátkem a panenkou. Tyto dětské hračky se schopností cucat si palec a pískat při zmáčknutí bříška si podmanily celé generace.

Vymyslel je v roce 1974 Japonec Koichi Sekiguchi a původně měly jen hnědou barvu. Později se objevili i mončičáci žlutí, modří, bílí a růžoví. Připomínali medvídky, případně opičky nebo myšky. Když se v 80. letech tyto hračky dostaly do Evropy, stal se z nich naprostý hit.

Retro hračky mají svou dokonalost, starší chlapy dojímají, říká šéfka hračkářství

Do Československa se nejdříve dováželi z Německa a jejich vlastnictví tak bylo určitou známkou luxusu. V polovině 80. let se ale daly koupit běžně i v tuzemsku, a to ve více variantách. Dováželi se z Maďarska a nejčastěji šlo o kopie. V obchodech se objevovali nejvíc medvídci se zavřenýma očima, kulatými oušky a krátkým ocáskem. Sehnat se ale dali i velkoocí mončičáci s dlouhýma ušima v modré barvě.

K rozšíření mončičáků přispělo několik seriálů a také to, že licenci na jejich výrobu získala známá americká firma Mattel. I když by se mohlo zdát, že s generační výměnou zájem o mončičáky opadne, fenomén plyšáků s dětskou tvářičkou se povedlo vzkřísit v roce 2004, kdy je původní autor znovu uvedl na trh u příležitosti jejich třicátin. Další boom nastal po roce 2018, kdy vznikl animovaný 3D seriál Monchhichi.

Mončičák

Ne, není to mončičák, ale panenka Labubu.

Kde koupit mončičáka?

Mončičáky můžete sehnat i dnes, a to mnohem snadněji než za dob totality. Ty pravé „retro mončičáky“ objevíte na aukro.cz, kde ale jde spíš než o hračky o sběratelské kousky, takže počítejte s cenami začínajícími nad tisícovkou. Originály od firmy Sekiguchi najdete také na oldtoys.cz a zkusit štěstí můžete také na bazarech, jako je třeba sbazar.cz.

Pokud vám spíš než o přírůstek do sbírky retrohraček jde o radost pro sebe, děti nebo vnoučata, můžete jít na zbozi.cz, kde se prodávají v klasické velikosti 20 cm za ceny od 539 po 599 korun. Mončičáky v podobách, na jaké jsme zvyklí z osmdesátek, jsme objevili třeba na alza.cz, počítejte s cenou kolem 1100 korun.

Když doma měli všichni to samé... Výstava ukáže hračky ze 70. a 80. let

Zkusit můžete také web heureka.cz, allegro.cz a některé varianty nabízí i kaufland.cz. Při výběru online si všímejte i velkosti. Klasičtí mončičáci mívají kolem 20 cm, e-shopy ale mnohdy nabízejí i variantu velkou 80 cm, která většinou stojí od 3000 korun výš. Mrkací mončičáky má v nabídce luxor.cz.

Pokud dáváte přednost výběru na vlastní oči a kamenným obchodům, našli jsme dost širokou nabídku v hračkářství Kohout v Českých Budějovicích. I tam jsou ale některé typy už vyprodané.

Najít v obchodě mončičáka, který se bude co nejvíc podobat tomu, jakého si možná i vy pamatujete z dětství, není jen tak. Mnohem snadněji se shání plyšáci labubu, kteří se sice klasickým plyšákům v něčem podobají, místo zvířátek ale mají podobu příšerek a jejich historie není zdaleka tak bohatá, sahá jen do roku 2015.

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Kolik stojí mončičák?

Originál většinou kolem tisícovky. Levněji seženete padělky nebo opotřebované hračky na bazarech, na kterých jsou patrné známky používání. Dražší jsou větší mončičáci, kteří místo obvyklých 17-20 cm měří kolem 80 cm. Ty seženete za ceny kolem 3000 až 3500 korun.

Proč jsou mončičáci tak oblíbení?

Jsou měkcí, příjemní na dotek a mají velikost lidské dlaně, což je předurčuje k tomu, aby se vešli do školních aktovek i batůžků sbalených na výlet. Pro mnoho dětí se tak staly nejen hračkou, ale i jakýmsi talismanem pro štěstí.

Za doby socialismu, kdy byl výběr hraček podstatně užší než dnes, představovaly i netradiční dárek, který navíc ukazoval, že dárce je „in“ a umí sehnat věci ze západu. Později se mončičáci dali koupit i v Československu, ne všechny druhy plyšových zvířátek byly ale snadno dostupné.

Jejich chlupaté tělíčko v kombinaci s miminkovským obličejíkem je předurčuje k tomu, aby si je oblíbily děti, které dávají přednost zvířecím plyšákům, i ty, které se raději starají o panenky. Mončičáci mají kulatou tlamičku, do které přesně pasují jejich zdvižené palečky na tlapkách nebo lahvička, která se s nimi někdy dodávala. Někteří měli i bryndáček a přímo tak vyzývaly k tomu, aby se vozili v kočárcích pro panenky.

S fenoménem Labubu roste i počet padělků. Dětem hrozí udušení, varuje organizace

Pro nejmladší generaci mají osmdesátky pozlátko těžko pochopitelné a někdy bizarní exotiky. Spolu se vzrůstajícím zájmem o retro a vintage se tak mončičáci snadno dostali znovu na výsluní. Takže pokud doma nějaký tento poklad ještě máte, nastal jeho čas.

Vstoupit do diskuse
Témata: hračka, plyšák, panenka

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Plyšový hit z osmdesátek slaví návrat. Kolik dnes stojí mončičák?

Mončičáci byly hračky, které v 80. letech chtělo mít snad každé dítě. A nyní se roztomilá zvířátka s obličejem miminka znovu stala hitem. Kde se vzala, proč jsou tak oblíbená i dnes a kde je...

4. září 2025

Nizozemsko zkracuje pracovní týden. K trendu se přiklánějí i další země

Čtyřdenní pracovní týden je v Nizozemsku čím dál častější. Podle Eurostatu zde lidé pracují v průměru 32,1 hodiny týdně, což je nejméně ze všech zemí Evropské unie. Zkrácenou pracovní dobu ale...

4. září 2025

První zmínky o lanýžích jsou z Čech, teprve pak z Francie a Itálie, potvrdily archivy

Premium

Odkud se vzala kultura pojídání podzemních hub lanýžů? Známé pouštní lanýže z muslimských států jsou tisíce let staré, ale nejstarší zmínky o pravých lanýžích, které jedli křesťané v Evropě a byly...

4. září 2025

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

3. září 2025

Angličané zakážou prodej energetických nápojů dětem mladším šestnácti let

Britská vláda zakáže v Anglii prodej energetických nápojů dětem mladším 16 let. Cílem je zlepšení jejich fyzického a psychického zdraví a posílení boje proti obezitě, informovala místní média. Podle...

3. září 2025  18:12

Americký luxus je na vzestupu. Zámořské značky rostou i díky mladým

Americké luxusní značky zaznamenaly v posledních měsících výrazný nárůst tržeb i hodnoty akcií. Zatímco evropské módní domy čelí stagnující poptávce, ty zámořské těží ze zájmu mladších zákazníků,...

3. září 2025

Pro energetiku bude podstatné, kdo dodá kabely a turbíny, tvrdí manažeři J&T

Globální spotřeba elektřiny v dalších letech výrazně poroste. Jedním z důvodů je i rozvoj umělé inteligence a výstavba nových datových center. Podle analytiků banky J&T je energetický sektor...

3. září 2025  16:01

Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, postaví linku za 16,65 miliardy

Toyota zahájí v Kolíně výrobu nového elektromobilu. Postaví novou výrobní linku za 16,65 miliardy Kč, na kterou přispěje i stát. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Petra Fiala společně s...

3. září 2025,  aktualizováno  13:53

Chystá se comeback největší japonské atomové elektrárny. Rozhodnou o ní lidé

Japonská vláda se snaží rozšířit využívání jaderné energie, aby omezila závislost na zahraničních fosilních palivech a snížila emise. Ve hře je tak znovuuvedení do provozu největší japonské atomové...

3. září 2025  13:17

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

3. září 2025  9:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Češi v průměru vydělávají už bezmála padesát tisíc, změřili statistici

Ve druhém letošním čtvrtletí vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda proti stejnému období předchozího roku o 7,8 procenta, po očištění o inflaci o 5,3 procenta a dosáhla 49 402 korun. Ve středu to...

3. září 2025  9:30

Exploze cen na Oktoberfestu. Steak za 229 eur, voda za víc než 15. A co pivo?

Ceny na letošním Oktoberfestu znovu vzrostou. Populární slavnosti piva a jídla letos nabídnou své 190. pokračování, na akci se opět chystají miliony lidí. Akce v bavorském Mnichově začíná 20. září a...

3. září 2025  8:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.