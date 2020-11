Nakupujte až do noci. Některé obchody řetězců otevřou až do 23 hodin

Většina řetězců se vrací ke standardním otevíracím dobám jako před vládním nařízením, které omezilo jejich provoz do 20 hodiny. To třeba v případě Kauflandu znamená 7 až 22 hodin, obchody Billa zavřou ve 21:00 a výjimečně ve 22:00, hypermarkety Albert ve 22:00.

Od pondělí 23. listopadu mohou mít obchody na základě uvolnění pravidel vládou otevřeno až do 23:00. Velkorysé otevírací doby využil jen někdo, spíš se obchodníci vrátili k původnímu režimu.

„Hypermarkety, které byly otevřené do 24:00 nebo měly nepřetržitý provoz, budou mít nově otevřeno do 23:00. Chceme zákazníkům umožnit nákup po maximálně možnou dobu. Zároveň jim doporučujeme nákup v ranních časech od 6:00 do 9:30 a následně pak večer po 19:00, kdy je v obchodech nižší koncentrace zákazníků,“ shrnul mluvčí Teska Václav Koukolíček. Otevírací doby se liší pobočku od pobočky. Některé hypermarkety zavírají ve 22:00.

Až do 23:00 zákazníci nakoupí i v některých prodejnách Žabka, které jsou sesterskou společností řetězce Tesco v České republice.

V Tesku zákazníci nepotřebují mít k nákupu vlastní vozík ani košík. Počítání návštěvníků v obchodech probíhá buď automaticky s následným vyobrazením na tabuli u vstupu nebo pomocí tabletů.

Většina hypermarketů Albert protáhne otevírací dobu do 22:00, menší formáty mají zpravidla do 20:00 a nic se tedy nezmění. „Výjimkou jsou vybrané prodejny v centech měst a na frekventovaných místech, kde otevíráme už v šest a zavíráme až v jedenáct hodin večer,“ říká mluvčí Jiří Mareček. Podle něj nicméně stále provoz obchodů komplikují zavřené neděle, v důsledku čehož je větší nával v sobotu i v pondělí.

Penny, Globus, Billa: možná na Vánoce

O prodloužení otevírací doby do jedenácti neuvažují sítě Penny Market, Billa ani Globus. „Případné prodloužení otevírací doby nevylučujeme v exponovaném prosincovém období, anebo v reakci na vývoj zákaznické frekvence,“ uvedla mluvčí Globusu Lutfia Volfová. V současnosti podle ní patnáct hypermarketů chtělo ušetřit své zaměstnance a ponechává proto zákazníkům možnost nakoupit si do 21:00. „Tento týden prošli už tak nelehkým obdobím spjatým s regulací zákazníků a dalšími změnami,“ vysvětlila.

Stejná otevírací doba platí v obchodech Billa. Jen v ojedinělých případech některé prodejny zavírají až ve 22:00. Penny Markety ve větších městech mají ode dneška otevřeno do 21:00, ostatní do 20:00. „O prodloužení otevírací doby do 23:00 neuvažujeme,“ sdělil mluvčí Tomáš Kubík bez dalších podrobností.