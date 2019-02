TEST DNES: Pilulky z internetové lékárny máte doma do tří dnů

Nákup přípravků přes internet je rychlý a praktický, a navrch tu ještě nabízejí různé bonusové akce. Proto volně prodejný sortiment nakupuje online alespoň někdy přes 90 procent lidí mezi 15 a 59 lety. A podle odhadů dosahuje jejich roční obrat kolem tří miliard korun.



Jenže odpůrci nákupů léčiv na síti podle stejného průzkumu namítají, že oni potřebují konzultaci s lékárníkem, chtějí si léky osobně prohlédnout, a navíc si stejně v kamenném obchodě vyzvednou medikamenty na předpis.



Lékárník na drátě

Aby redakce zjistila, nakolik spolehlivé služby lékárny nabízejí, vybrala si pro nákup čaj pro zklidnění a přírodní antidepresivum z třezalky.

Tahle úctyhodná léčivka totiž dokáže nejen poměrně spolehlivě zklidnit rozjitřenou psychiku, zároveň ovlivňuje účinnost velkého množství léků – od přípravků na ředění krve přes imunosupresiva, některá cytostatika, antidepresiva, léky na léčbu astmatu či vysoké hladiny cholesterolu až po hormonální antikoncepci.

Kde hledat na internetu důvěryhodné informace www.sukl.cz

Domovské stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) jsou určeny především odborníkům.

Stránky O lécích, jež také provozuje SÚKL, jsou určeny laikům. Najdete tu srozumitelně sepsané informace o lécích (jejich užívání, dostupnosti, cenách apod.), lékárnách a jejich povinnostech či klinických studiích.

Web spravovaný SÚKL, který je věnován především padělkům léčiv nebo bezpečnému nákupu léků na internetu.

Důvěryhodné informace o lécích, lékárnách a lékárnících získáte také na webu České lékárnické komory. K dispozici je tu i online poradna.

Na stránkách zřizovaných Asociací inovativního farmaceutického průmyslu najdete online poradnu, která pomáhá vyvarovat se nežádoucích interakcí užívaných léků.

V lékárně by klienta při nákupu na podobné vedlejší účinky nejspíš upozornil farmaceut, ovšem na internetu...?

Ukázalo se, že všechny z osmnácti testovaných kamenných lékáren, které provozují i zásilkový výdej na síti, se v tomto směru chovají poctivě a bezpečně. Většina měla u třezalkového čaje a léčivých přípravků Třezalka Apomedica či Liftea Třezalka na webu minimálně stručné upozornění na možné kontraindikace, nebo dokonce přepsán celý příbalový leták.

K dispozici byl i odborný personál na mailu, chatu nebo telefonu, jak to po online lékárnách vyžaduje legislativa.

„Každá taková lékárna musí mít lékárníka či farmaceutického asistenta, který za tuto službu odpovídá. Zákazník totiž musí mít možnost si promluvit s odborníkem nebo mu napsat a konzultovat s ním účinky volně prodejných léčiv a potravinových doplňků,“ vysvětluje prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

Léky až domů do tří dnů

Povinností, kterým musí lékárny dostát, je samozřejmě víc. Věděli jste například, že se objednané zboží musí vydat za zákazníkem nejpozději 48 hodin od přijetí objednávky, aby měl své preparáty nejdéle za tři dny doma?

Až na jednu výjimku se všem testovaným lékárnám podařilo lhůtu dodržet. Objednané přípravky otálely jen v žatecké Lékárně Na Jihu, odkud se podle údajů přepravce vydaly na cestu po třech dnech.

Jistě, z toho vyplývá, že nakupovat jednu krabičku aspirinu a lahvičku sirupu proti kašli s akutní virózou v krku nemá smysl, to je rychlejší a ekonomičtější zajít do lékárny na rohu ulice. Ovšem pro nákupy do zásoby, objemných balení nebo zboží poněkud delikátnějšího charakteru (např. v řetězci DocSimon nabízejí bezplatně i dodávku v režimu „diskrétní dodání“) je lékárna online ideální řešení.

„Zvykli jsme si tímhle způsobem nakupovat především plenky v akci a sunary, které bývají na webu znatelně levnější, dětskou kosmetiku nebo vitaminy,“ vypočítává Leoš Slovák, otec tří malých dětí, proč se stal pravidelným zákazníkem několika lékárenských řetězců.

Poměrně přesně tak vystihne nejčastější obsah nákupního košíku v internetových lékárnách – třeba v největším řetězci Dr. Max, jak potvrzuje jeho mluvčí Michal Petrov: „Ve skladu máme k dispozici zhruba 12 tisíc produktů, z toho nejžádanější jsou kosmetické přípravky pro krásu a péči (29 %), doplňky stravy (25 %) a produkty pro matku a dítě (19 %).“

Volně prodejné léky jsou přitom až na čtvrtém místě, tvoří pouze 11 procent expedovaného zboží.

Prozatím bez receptu

Velkým legislativním omezením, které podle provozovatelů lékáren zatím brání jejich rozvoji po síti, je, že není možné objednávat žádné léky na recept, a to ani když si je pacient vyzvedne osobně v lékárně.

Jediný benefit, který mohou lékárníci lidem nabídnout, je online rezervace léku na recept.

Přesto je podle České lékárnické komory i teď prostor, kam ještě posunout internetové služby. „Do budoucna by mohlo být vhodnou variantou pro imobilní pacienty zřízení návštěvní služby lékárníka. Právě tito pacienti totiž nemají na výběr jinou alternativu vyzvednutí léků,“ domnívá se Lubomír Chudoba.