Projekt Salony od Notina vznikl z jednoduché, ale časté potřeby najít spolehlivé a prověřené odborníky v oblasti kadeřnictví, manikúry či kosmetiky, na poslední chvíli.
„Od začátku jsme chtěli vytvořit na našem webu a v aplikaci místo, kde zákazník najde nejen svůj oblíbený parfém, ale i nejbližšího kadeřníka nebo masáž, a rovnou se k němu objedná, to vše na pár kliknutí. Notino se tak stalo kompletním průvodcem ve světě beauty,“ říká Kryštof Staněk, Chief Partnership Officer společnosti Notino. Dodal, že myšlenka odstartoval od nuly, bez partnerských salonů, a během několika měsíců se přetavil v profesionální službu.
Projekt Salony od Notina dnes působí v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku, kde propojuje více než milion zákazníků s rozsáhlou sítí ověřených salonů krásy. Celkem jde o více než 7 000 partnerských provozoven, přičemž systém měsíčně zpracuje více než 100 000 rezervací.
Majitelé salonů najdou službu pod názvem Notino Partner. Partnerský salon získá díky spolupráci s Notinem zdarma, součástí registrace je profesionální nafocení salonu a vytvoření profilu na webu a v aplikaci Notino. „Díky Notino Partner mám teď méně administrativy a více času na klienty. Systém nám výrazně zjednodušil plánování a přivedl klientelu, která by o nás jinak vůbec nevěděla,“ říká majitelka brněnského salonu Beautique Lenka Pivoňková.