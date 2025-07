„Bohužel s podobnými nesmysly se musíme potýkat. Proč neřešíme, aby kuřáci mohli nikotin užívat bezpečněji a naopak jim méně rizikové produkty zakazujeme, zatímco cigarety necháváme v prodeji?“ řekl vybraným českým novinářům Tyndall v rámci konference Global Forum on Nicotine ve Varšavě.

Máte mnoho let zkušeností v oblasti harm reduction. Začínal jste v řekněme „klasických“ odvětvích jako jsou snižování negativních dopadů při užívání drog či zabránění šíření viru HIV. Co vás vedlo k tomu zaměřit se i na tabák a tabákové výrobky? Je tato oblast harm reduction něčím specifická?

Začínal jsem u tématiky šíření viru HIV a dopadů užívání drog, což je v zásadě to, co si většina lidí pod pojmem harm reduction představí. Sám nevím, koho přesně a kdy napadlo se spíše než na tabák, tak na nikotin, dívat optikou harm reduction, ale sám vidíte, že dnes se na toto téma konají několikadenní konference jako ostatně i ta, na níž jsme se potkali.

Pokud se na harm reduction obecně podíváme jako na možnost lidem poskytnout bezpečnější alternativu k něčemu, co už dělají, myslím, že bylo nevyhnutelné takto dříve či později přistoupit i k tabáku, respektive nikotinu.

Co považujete za pomyslné ztělesnění harm reduction přístupu k užívání nikotinu?

Myslím si, že vaping, nebo chcete li elektronické cigarety, jsou perfektním příkladem. Vzalo se něco, co je téměř stejné jako kouření, jen o poznání méně nebezpečné pro lidské zdraví. To bych řekl, že je dobrý příklad toho, co je to harm reduction.

Obecně je často problém nezasvěceným lidem vůbec vysvětlit, co vlastně dělám, když se zabývám harm reduction, a nejlepší bývá přímočaře jim říct, že tu máme v případě klasických cigaret něco, co vás může zabít a k tomu existuje alternativa, který vás nezabije.

Obecně můžeme mluvit o alternativních nikotinových produktech?

Z mého pohledu je důležité, že tu existují moderní formy užívání nikotinu, které jsou poměrně bezpečné samy o sobě. Není ani potřeba je srovnávat s cigaretami. Jak už jsem říkal v předchozí odpovědi, harm reduction ve vztahu k tabáku a nikotinu je skvělá věc, jen je občas trochu problém s tím, že musíte lidem vysvětlovat, o co jde. Což ostatně děláme i teď.

I kdybychom alternativy nesrovnávali s cigaretami, můžeme tedy říct, že pro kuřáky jsou významně lepší?

To ano. Když vidím člověka kouřit cigaretu, když by mohli nikotin přijímat třeba vapingem nebo užíváním zahřívaného tabáku, mám často chuť mu natvrdo říct, proč se dobrovolně zabíjí kouřením, když by nemusel.

Navíc v dnešní době mají alternativní produkty řadu výhod proti cigaretám – můžete si vybrat příchuť, nemusíte nutně vykouřit celou cigaretu, ale můžete si jen párkrát potáhnout, není tu riziko pasivního kouření, u nikotinových sáčků nikoho neobtěžujete jejich užíváním, protože o něm vaše okolí často ani neví, plus jsou tyto výrobky často levnější než cigarety.

Kdyby lidé tohle vše věděli, že mohou nikotin užívat pro ně mnohem lepší cestou, mnoho z nich přejde od kouření k alternativám naprosto dobrovolně a ochotně.

Když vy a ostatní odborníci říkáte, že alternativní nikotinové produkty jsou pro lidské zdraví výrazně méně nebezpečné, jak je tedy možné, že státy k nim přistupují často restriktivně a vymýšlí pro dané kategorie často až absurdně přísné regulace nebo dokonce i zákazy?

Je to nepochopitelné a frustrující. Občas si říkám, zda to celé není nepochopení vzniklé z toho, že jsme si nejprve vaping pojmenovali elektronické cigarety a často mají lidé i dnes tento název zažitý. Politici si pak nejspíše řekli, že je to vlastně totéž jako klasická cigareta a tabákový průmysl je jen vodí za nos.

Tak se rozjela poměrně masivní antikampaň, jejímž cílem bylo alternativní produkty zdiskreditovat, ať už tvrzením, že jsou stejně nebo dokonce i více nebezpečné než cigarety, že vedou děti ke kouření a tak dále. Sice už víme, že nic z toho není pravda, ale po všech těch letech si myslím, že je pro mnohé politiky obtížné začít o věcech přemýšlet jinak. Jako by se zakopali tak hluboko do zákopu, že už ani nevědí, jak z něj vylézt.

Když si přečteme zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO), o nikotinových alternativách se tam také nemluví s takovým nadšením, jako o nich mluvíte vy, spíše naopak…

Toto je už opravdu donebevolající a upřímně mě to štve, nejen od WHO. Kupříkladu takové americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) pravidelně vydává zprávy ministra zdravotnictví. Pár let zpátky vydali jednu týkající se zbavování se závislosti na kouření a snižování celkového počtu kuřáků v populaci. Tato zpráva měla zhruba 680 stránek, a schválně, kolik si myslíte, že se jich věnovalo vapingu? Sedm. A to ještě pojednávaly hlavně o jeho rizicích.

Tady vidíte, jak je přístup oficiálních míst, která by měla být obsazena experty na veřejné zdravotnictví, naprosto disproporční v přístupu k alternativním nikotinovým produktům. Zhruba sto stránek v oné zprávě se věnovalo nikotinovým náplastem. Přitom jediné důležité, co o nich potřebujete z praxe vědět, je to, že prakticky nefungují a jejich užívání jen v malém počtu případů vede k tomu, že přestanete kouřit. Oni vám řeknou, že je to v praxi užívaná metoda, jen nedodají, že většinou neúspěšně. A v tomto bludném kruhu se točí.

Jaký by podle vás byl ideální přístup?

Jak už jsem říkal, jsem přesvědčen, že přechod z cigaret na vaping má na lidské zdraví jednoznačně velmi pozitivní dopady. Nicméně nevidím žádnou intenzivnější aktivitu, která by k tomuto přechodu masivně směřovala.

Jen ztrácíme čas tím, že se hádáme o tom, jaké příchuti povolíme a jaké zakážeme, přitom jediné, co bychom měli opravdu řešit je to, že bychom se měli zbavit cigaret. Máme cestu, která by k tomuto cíli vedla. Jen jsme se kdo ví proč rozhodli po ní nejít…

Myslíte si, že státy by tedy měly přechod z cigaret na alternativní produkty aktivně propagovat, respektive k němu své občany nějakým způsobem motivovat?

Minimálně by se mohly inspirovat státy, které zvolily odpovědný a hlavně funkční přístup. Podívejte se kupříkladu na Švédsko, kde se tedy nebavíme o vapingu, ale o jiné nikotinové alternativě. V zemi je dlouhodobě populární takzvaný snus, tedy orálně užívaný tabák, který se vkládá pod ret. V posledních letech nabývají na popularitě též beztabákové nikotinové sáčky.

To, že snus přispěl ke snížení počtu kuřáků ve Švédské populaci je dlouhé roky bráno za fakt. Švédové díky tomu jako první v EU dosáhli cíle snížit počet kuřáků na 5 procent. Další zásadní fakt je ten, že můžeme vidět, že spolu s kuřáky masivně ubylo i pacientů s diagnostikovaným karcinomem plic, jsou dokonce na třetině vůči zbytku EU, což je skoro až neuvěřitelné. No a co je ještě neuvěřitelnější je to, že navzdory výše uvedenému EU ke snusu přistupuje tak, že jeho prodej je mimo Švédsko zakázán.

To zní jako paradox…

To není paradox, ale nesmysl. Bohužel s podobnými nesmysly se musíme potýkat. Boj proti vapingu se mnohdy přetransformoval v boj proti nikotinu jako takovému. Bojovat se závislostí na nikotinu je jistě bohulibá věc, jen ignoruje realitu, kde už velký počet lidí prostě a jednoduše závislý je. Proč tedy neřešíme, aby tito lidé mohli nikotin užívat bezpečněji a naopak jim méně rizikové produkty zakazujeme, zatímco cigarety necháváme v prodeji?

Vy osobně se domníváte, že proti nikotinu by se nemělo bojovat?

Ano, předně si řekněme, že na nikotinu vzniká závislost. To je fakt, který nikdo nezpochybňuje. Ale není to nikotin, co kuřáky zabíjí, jsou to zplodiny vznikající při spalování tabáku. Nikotin je po léta démonizován, ale řekl bych, že do značné míry neprávem.

Řeči o tom, že mladým lidem nikotin ovlivňuje vývoj mozku, můžeme smést ze stolu miliony a miliony případů, kdy člověk v mládí užíval nikotin a nic se u s mozkem nestalo. Dokonce spousta nejnadanějších umělců, případně vědeckých kapacit ve svých oborech, od mládí byli silnými kuřáky, takže užívání nikotinu je zjevně také nepoznamenalo.

Ochrana dětí a mladistvých je samozřejmě nezbytná, ale jak přesně je chráníme tím, že zakážeme méně rizikové nikotinové alternativy k cigaretám a samotné cigarety dál prodáváme?

A je to tak, že když nejsou tyto alternativní produkty, které mohou být mladými lidmi vnímány jako něco „cool“, na trhu, tak se uchylují ke kouření klasických cigaret?

Bohužel velmi často ano. Kdekoliv zakázali alternativy, tak nechali v prodeji cigarety. Někde je to dohnané do naprosto absurdních měřítek. Dva roky jsem žil na Bali, kde je vaping oficiálně zakázán. Vede to jen k tomu, že na černém trhu se ve velkém prodávají produkty neznámého původu a nevalné kvality. A z místních mladých mužů jich až 70 procent kouří, protože cigarety tam jsou velmi levné a dostupné.

Podobná situace panuje třeba také v Thajsku. Mladí lidé tam často vůbec nemají ponětí, že k cigaretám nějaká alternativa existuje. Nezlobte se na mě, ale toto je prostě zpátečnictví, které nás navíc stojí miliony kouřením zmařených životů ročně.

Vidíte naději na změnu k lepšímu?

Rád bych byl optimistou, ale je to složité, když politici a regulátoři čerpají své informace povětšinou od WHO, kde se rozhodli alternativním produktům vyhlásit válku. Možná pomůže generační obměna, ale současná situace je opravdu frustrující. O alternativních nikotinových produktech koluje, bohužel i v odborných kruzích, spousta dezinformací a vyložených nepravd.

Mnoha vyspělým státům zjevně stačí, že počet kuřáků v populace sice drobně, ale setrvale klesá sám od sebe. Za dejme tomu dvacet let asi i bez alternativ kuřáků významně ubude, ale všichni ti kuřáci, kterých jsou miliony, mezitím zcela zbytečně mohou zemřít na rakovinu plic a další nemoci spojené s kouřením. Přitom víme, jak tomu zabránit!