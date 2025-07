Nikotinové sáčky mohou zachránit nejvíce životů, říká britský expert

Jste v čele hned dvou spotřebitelských organizací – WeVape, zabývající se vapingem, a Snus Association, která sdružuje uživatele švédského snusu a nikotinových sáčků. Jak vnímáte vzestup uživatelů těchto alternativ ke klasickým cigaretám v posledních letech?

Vnímám to hlavně jako obrovskou příležitost, jak zachránit co nejvíce lidských životů. Počet uživatelů sice roste, ale zdaleka ještě nedosahujeme plného potenciálu. Bohužel, stále ještě na světě žije zhruba 1,3 miliardy kuřáků klasických cigaret, kteří riskují všechny dávno prokázané nemoci související s kouřením, na něž každoročně umírá na osm milionů lidí. Příležitost, kterou nám alternativní nikotinové produkty dávají, je skutečně obrovská. Já osobně nikotinové sáčky považuji za vynález, který má potenciál zachránit nejvíce životů v 21. století.

Jak to?

Kouzlo je v tom, že na rozdíl od elektronických cigaret a vapingu obecně umíme nikotinové sáčky vyrobit za cenu, s níž mohou velmi úspěšně konkurovat cigaretám. Pakliže se podíváme do zemí se středním až nízkým příjmem na hlavu, můžeme tam často koupit krabičku cigaret i za méně než jednu britskou libru. Tomu bohužel vaping cenově konkurovat neumí, ale nikotinové sáčky bez problému ano. A právě v těchto chudších regionech mohou nikotinové sáčky zachránit nejvíce z oněch zmíněných osmi milionů kuřáků ročně.

Když se ale podíváme do zemí rozvinutých a vysokopříjmových, tak vidíme spíše snahu nikotinové sáčky regulovat a zakazovat...

To je bohužel pravda a je to velmi kontraproduktivní, nejen pro tyto státy a jejich obyvatele, ale i pro ony zmíněné státy chudší, které si takto mohou říct, že když něco dělají bohatší země, tak je to dobrý přístup i pro ně. Jediný efekt, který to má, je, že lidé zůstávají u kouření, noví uživatelé nemají možnost začít s méně zdraví nebezpečnou alternativou, ale začínají kouřit.

Na druhé straně třeba ve Švédsku můžeme vidět, jak dlouhodobá obliba tradičního tabákového snusu a v posledních letech i beztabákových nikotinových sáčků, vede nejen k úbytku počtu kuřáků, ale i k mnohem méně diagnostikovaným karcinomům plic, hluboce pod evropským průměrem. Neměly by se ostatní rozvinuté a bohaté země inspirovat?

Což o to, samozřejmě měly, nicméně když se podíváme na celou věc v globálním měřítku, tak jakkoliv to může vyznít paradoxně, o ony vyspělé země zas až tolik nejde. Samy od sebe jsou zde počty kuřáků nižší a dlouhodobě klesající, navíc si přiznejme, že třeba Američané nebo Britové tvoří jen zlomek světové populace. V chudších regionech nalezneme kuřáků mnohem více, kouření je zde mnohem obvyklejší, často od mladého věku, a alternativní produkty zde nejsou zdaleka tolik dostupné a populární jako v USA nebo EU.

Když si odmyslíme vámi zmíněné cenové hledisko, je na úspěšný přechod z kouření cigaret na užívání alternativního produktu s obsahem nikotinu lepší vaping nebo nikotinové sáčky?

Na tuto otázku se asi nedá jednoduše odpovědět. Řekl bych, že to je velmi individuální. Vaping má pro mnoho kuřáků to výhodu, že jim přináší podobný zážitek, kdy něco drží v ruce, vkládají si to do úst a popotahují z toho. Ve Velké Británii můžeme sledovat velký počet lidí, kteří přestali kouřit a začali vapovat, a mnozí se shodují, že právě ona podobnost obou aktivit a pocit, že stále dělají něco, na co byli po léta zvyklí, jim pomohl definitivně přestat kouřit klasické cigarety.

Obecně se má za to, že právě u vapingu je úspěšnost nejvyšší. Pak tu ale máme mnoho kuřáků a dokonce i vaperů, kteří přejdou na nikotinové sáčky, protože jim vyhovuje diskrétnost jejich užívání. Já sám mám sáčky raději, protože si je mohu dát v zásadě kdykoliv a kdekoliv, neobtěžuji okolí vyfukováním ani páry, natož kouře, a často o tom, že zrovna mám sáček pod rtem ani nikdo v mém okolí neví.

Ještě se vrátím k regulacím, které můžeme vůči nikotinovým sáčkům v Evropě sledovat. Co na to říkáte?

Aktuálně mohu upozornit třeba na situaci ve Francii, kde nikotinové sáčky zcela zakázali, dokonce za pouhé jejich držení tam hrozí vysoká pokuta, do médií se dostal i příběh britského turisty, který o takovém zákazu, který byl v platnosti pár dní nevěděl, a hrozí mu i soud. Je to znepokojivé z mnoha úhlů pohledu.

Švédsko už tento zákon napadlo u Evropské komise, uvidíme, jak to celé dopadne, ale je strašlivé, že nejen že lidem odpíráme bezpečnější formu užívání nikotinu, ale navíc je ještě hodláme za tuto formu užívání trestat, jako kdyby užívali tvrdé drogy.

Představu, že za nikotinové sáčky půjde někdo do vězení, považuji za naprosto šílenou. Dokonce jsme se v jednom článku právě na Francii zaměřili a zjistili jsme, že držení menšího množství heroinu by mělo být trestáno méně přísně než držení nikotinových sáčků. To je něco zcela absurdního.

Proč myslíte, že státy takto tvrdě nikotinové sáčky regulují?

Na to kdybych znal odpověď… Vydali jsme se po úplně špatné cestě. Na jednu stranu už si většinou všichni uvědomují, že se celospolečensky vyplatí snižovat škodlivé dopady užívání drog. Nabízet závislým alternativní substituční léčbu, sterilní stříkačky a jehly, bezpečná místa, kde si mohou drogu aplikovat.

Zde umíme principy harm reduction aplikovat a pochopili jsme, že prostě jen uživatele drog pozavírat do vězení nikam nevede. A zatímco v neúspěšné válce proti drogám se pomalu učíme, jak se poučit z vlastních chyb, tak vedeme druhou válku – tentokrát proti vapingu a nikotinovým sáčkům, kde úplně ty stejné chyby opakujeme. Je to k zbláznění a pochopitelně bychom od toho měli co nejdříve upustit.

Když se před Evropským soudním dvorem v roce 2018 projednával případ zákazu snusu v EU mimo Švédsko a pohledu na nikotinové sáčky, byl jste jedním z těch, kdo pomáhali se sběrem spotřebitelských dat. K čemu jste došel?

Sám jsem byl spotřebitelem, a mohl jsem odprezentovat vlastní příběh. Žil a pracoval jsem nějakou dobu v Číně, nejenom že jsem kouřil, ale navíc jsem kouřil tamní extrémně levné cigarety. Úplnou náhodou jsem jednou letěl domů do Británie právě přes Švédskou, kde jsem si ze zvědavosti koupil pár balení snusu. Za prvé jsem zjistil, že je to něco úplně jiného, než žvýkací tabák, že se nic nežvýká a neplive, a hlavně to na rozdíl od žvýkacího tabáku neobsahuje rakovinotvorné látky.

Za druhé jsem zjistil, že když si dám snus, nemám chuť na cigaretu, ani potřebu kouřit. Bohužel mé třetí zjištění spočívalo v tom, že v Británii nelze snus legálně zakoupit, takže jakmile mi došel nákup ze švédského letiště, nezbylo mi než se vrátit k cigaretám a spoléhat se na to, že občas já nebo někdo z mých známých cestoval do Švédska, odkud šlo pár balení pro osobní potřebu dovézt.

Když jsem měl snus, nekouřil jsem. Když ne, tak bez přehánění mohu říct, že mě má rodná Velká Británie, potažmo tehdy ještě i Evropská Unie, prostě nutily setrvávat u kouření cigaret. Neexistuje právní předpis, který by, byť nepřímo, měl na svědomí tolik lidských životů, jako zákaz prodeje snusu mimo Švédsko.

To zní jako dosti tvrdé hodnocení. Jde to nějak vyčíslit?

Tvrdé to možná je, ale bohužel i pravdivé. Přesně to vyčíslit nejde, to bychom spekulovali, nicméně podívejte se, jak nabývají na popularitě nikotinové sáčky v Británii, ostatně stačí se podívat na jejich vzestup i u vás v Česku.

Trh zájemců o podobný výrobek jako méně zdraví škodlivou alternativu k cigaretám tu tedy zjevně existuje. A nebýt zákazu, už dlouhé roky mohl tento trh být saturován snusem, růst a při příchodu beztabákových nikotinových sáčků by tu už bylo mnoho uživatelů, kteří by tušili o co jde. Jenže my se rozhodli tento trh mimo Švédsko úplně zničit a s nikotinovými sáčky jej budovat od nuly.

Mohly to být stovky tisíc, klidně i miliony lidí, kteří by přestali kouřit díky snusu. Mnoho z nich je ale místo toho nyní po smrti, díky kouření a díky našemu vlastnímu zákazu moci užívat nikotin jinak.

Nyní se nicméně nehovoří o povolení prodeje snusu, naopak je tématem debata o celoevropské zákazu nikotinových sáčků…

To nesmíme dopustit! Je naprosto šílené sledovat situaci v níž existuje široce dostupný produkt, který bez jakéhokoliv přehánění může zachránit miliony životů, a my vůbec jen přemýšlíme o tom, že jej zakážeme. Média o tom musí psát, politici si to musí uvědomit.

Musíme docílit toho, že naopak budeme celosvětově umět prodat příběh o tom, jak Evropa díky nikotinovým sáčkům zachránila nespočet životů svých obyvatel, a inspirovat tím zbytek světa. Místo toho ale bohužel čteme a slyšíme spíše jen nesmyslné strašení.