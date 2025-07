Ve společnosti British American Tobacco stojíte v čele Group Head of Life Sciences, jinými slovy máte na starosti vědu. Když se ale řekne klasický tabákový průmysl, kde se vypěstují, sklidí a zpracují tabákové rostliny, tak to, s trochou nadsázky, žádná velká věda není. Kdy vlastně do odvětví začal pronikat a ovlivňovat jej vědecký přístup?

Dokud zde byly jen klasické cigarety, tak vlastně šlo o dost jednoduché a přímočaré odvětví, kde většina hráčů na trhu ani nepotřebovala nějak zásadně inovovat. Šlo hlavně o vertikální integraci v dodavatelském řetězci. V uplynulých řekněme patnácti letech ale došlo k obrovským změnám, kategorie produktů, které nejsou postaveny na bázi spalování tabáku, přinesla obrovské zaměření právě na vědu, vývoj a výzkum.

Museli jsme se začít soustředit na spoustu nových aspektů, které musí dohromady perfektně fungovat. O tom, že nejde jen o planá slova, ale o velký závazek, svědčí i miliony a miliony liber, které jsme do oblasti vědy a výzkumu investovali a stále každoročně investujeme, abychom neustále dané nové produkty zlepšovali.

Jakou konkrétní roli tedy dnes vlastně věda v oboru hraje?

Pokud bych to měl zjednodušit, bavíme se o tom, co vlastně daný produkt je a jak funguje. Jaké látky jsou v produktu obsaženy a jaké z něj uživatel přijímá, jak se tyto látky chovají v laboratorním prostředí a jak ve studiích s reálnými lidmi, stejně jako to, jaké jsou jejich důsledky na společnost jako takovou.

Je to úžasná doba a jsem moc rád, že jí mohu být součástí. Když navštívíte naše vývojové a výzkumné centrum v Southamptonu, je úžasné sledovat nadšení, s jakým tam lidé pracují, aby pomohli se snižováním negativních dopadů kouření a přiblížili svět naší vizi světa bez kouře.

Dalo by se tedy říct, že současný tabákový průmysl je „science driven“, tedy že je to právě věda, která jej posouvá kupředu?

Mohu mluvit za BAT a zde musím naprosto souhlasit. Ano, jsme společnost, v níž věda hraje obrovskou roli a je velkým hnacím motorem. Při pohledu na ostatní velké hráče si nemyslím, že by to měli nastavené jinak.

Ale zpět k BAT, masivní investice a zaměření na vědu, inovaci a racionální přístup k regulatorice jsou základem pro náš přístup k tobacco harm reduction jako takovému. Zde už si troufám tvrdit, že mezi jednotlivými produkty, nejvíce asi u vapingu, toto nemusí být u některých výrobců ani zdaleka standardem. Další věc, na kterou se velmi soustředíme, je udržitelnost, kde opět věda hraje velkou roli. Pokud dnes produkty nejsou udržitelné, nemají šanci v budoucnu obstát.

Když mluvíte o masivních investicích, můžete je konkrétněji vyčíslit?

Samozřejmě, není to nic tajného, naopak jde o něco, na co jsme hrdí. Ročně se naše investice napříč celou skupinou pohybují kolem 300 milionů liber. Ať už jde o investice do již zmíněného výzkumného a vývojového centra v Southamptonu, inovačních center v Itálii, jižní Americe, jihovýchodní Asii, v Šen-Čenu nebo o investice v USA prostřednictvím naší společnosti Reynolds.

Zmiňujete čínský Šen-Čen, jak obtížné je fungovat v prostředí, kde se kupříkladu nemůžete tolik spoléhat na evropský či americký standard ochrany průmyslových práv, patentů a práv duševního vlastnictví?

Samozřejmě že musíme brát v potaz podobná specifika jednotlivých regionů, kde působíme, a jsou to opravdu hluboké a detailní úvahy, které provází každé rozhodnutí. Musíme si přiznat, že právě v Šen-Čenu a okolí je dnes pomyslené epicentrum technologického vývoje a inovací, obzvláště v kategorii vapingu a zahřívaného tabáku.

Je proto strategickým rozhodnutím, že v daném regionu prostě působit musíme, naše tamní středisko patří k naprosté technologické špičce. Stejně tak je důležité být takto nablízku všem klíčovým partnerům v rámci ekosystému, v němž podnikáme.

Za oněch patnáct let jistě prošly jednotlivé produkty mnoha změnami. Jak byste zhodnotil největší rozdíly mezi jejich první generací a generací současnou?

Zde bych řekl, že největší pokrok je ve dvou oblastech. Tou první je kvalita a bezpečnost daných produktů. Pokud si to chceme demonstrovat na produktech v oblasti vapingu, urazili jsme dlouhou cestu v tom, z jakých materiálů se vyrábí a jak se dávají dohromady, rovněž ve složení e-liquidů, tedy náplní do nich.

Druhou oblastí je pak to, jak se samotné produkty používají a to, jak rezonují mezi spotřebiteli, to se odvíjí od mnoha faktorů, které musíme brát v potaz – od toho, jak skrze ně probíhá vlastní užívání nikotinu, přes ergonomiku a uživatelské pohodlí a jednoduchost, po příchuti a celkovou atraktivitu pro uživatele.

Naším cílem je pochopitelně i nadále tyto produkty neustále zdokonalovat. Co se samotné uživatelské zkušenosti týče, nejlepším výsledkem je to, když vidíme, že skutečně dochází k čím dál rychlejšímu a vřelejšímu přijímání našich produktů mezi spotřebiteli a tím i k poklesu počtu kuřáků.

Je tedy pravda, že když uvádíte na trh nový produkt, není to jen marketingová strategie, ať si prostě jen lidi koupí něco nového, ale skutečně jde o věc, která je po všech ohledech lepší než předchozí generace?

Bezesporu. Za každým novým lepším produktem je nová lepší věda. Neustále zlepšujeme laboratorní a klinická testování. To samozřejmě spotřebitel nevidí, ten vidí třeba jen to, že nový produkt je pro něj hezčí a příjemněji se mu používá, což je ale také důležité. Nicméně za každým novým produktem není zdaleka jen marketingová kampaň, ale práce stovek lidí na tom, aby byl tento produkt ve všech ohledech lepší a významně méně rizikovou alternativou k cigaretám.

Co přesně znamená ono „významně méně riziková alternativa“?

Už v současné době se bavíme o tom, že dané produkty jsou nejméně o 90 procent méně rizikové pro lidské zdraví proti cigaretám. Nicméně stále pracujeme na tom, aby toto číslo bylo ještě vyšší, současné snížené hodnoty potenciálně rizikových sloučenin považujeme za nezbytný standard.

Možná trochu kontroverzní otázka, když se bavíme o vapingu, neuvažujete také o orientaci na trh s konopnými produkty? Ostatně v zemích, kde došlo k jejich legalizaci, představuje vaping s e-liquidy obsahujícími THC, poměrně velký trh…

Naším core byznysem je tabák a nikotin. To ale neznamená, že jiné, do jisté míry příbuzné, trhy ignorujeme. Konkrétně u toho konopného se v menší míře angažujeme tak, že jsme učinili strategickou investici do kanadské společnosti Organigram, kde společně pracujeme na provozu výzkumného a vývojového centra.

Celé je to ale zaměřené takřka výhradně jen na kanadský trh, kvůli tamním regulacím, které to umožňují. Takže ano, máme v daném odvětví menší investici, ale v současné době se nejedná o nic, co by pro nás bylo klíčové.

Pojďme se vrátit k vědě v tabákovém průmyslu. O jakých se vlastně bavíme vědcích?

O mnoha napříč obory. Zaměstnáváme v našich vývojových a výzkumných centrech zhruba 1 700 odborníků, ať už to jsou experti na chemii, biologii, lékařští experti, ale třeba i behaviorální a sociální psychologové, protože tyto obory a jejich pochopení jsou pro úspěch našich produktů velmi důležité a v celkové strategii snižování negativních dopadů užívání tabáku a nikotinu mají své pevné místo. Nesmíme opomenout ani inženýry a technologické experty.

Poslední otázka – vy sám jste kromě vysoce postaveného zástupce BAT také vědec, pojďme se podívat do budoucnosti. Kde myslíte, že bude celé odvětví řekněme za dalších 15 let?

Myslím, že naše cíle jsem už během rozhovoru naznačil, tak to zkusím ještě konkrétněji. Chtěli bychom, aby v roce 2030 užívalo naše bezdýmé produkty 50 milionů uživatelů po celém světě. V roce 2035 bychom chtěli, aby polovinu našich tržeb tvořily tržby právě z této kategorie alternativ k cigaretám.

Uznávám, že to nejsou malé cíle, ale věřím, že právě díky vědě a inovacím jich můžeme dosáhnout napříč trhy, na nichž působíme. A to jak my, jako BAT, tak celé odvětví jako takové. Opravdu bych si přál, aby trh s nikotinovými produkty tou dobou tvořily převážně ty produkty, u nichž nedochází ke spalování tabáku.