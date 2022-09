Cesta do podvědomí. Odhalíme i to, zda jste rasista, říká expertka na neuromarketing

Jaká rozhodnutí děláme u zboží v supermarketu racionální úvahou a jaká podvědomě?

Myslím, že podvědomě reagujeme například na slevové akce. Lidé vidí červenou ceduli s nápisem „Akce“, a už se jim nechce při nákupu přemýšlet, jestli jde o slevu doopravdy. Sáhnou po zboží a dají ho do košíku. Někdy je sleva podmíněna zakoupením minimálně tří kusů něčeho a zákazník je zcela iracionálně koupí, přestože je vůbec nepotřebuje. Náš mozek se naučil, že „akce“ znamená „výhodnější“. Chvíli jsme to sice jako zákazníci studovali, poté jsme to však zkoumat přestali, protože kdybyste měl nad každým výrobkem dumat, pak byste to nepřežil. Z hlediska psychologie se tenhle druh uvažování někdy rozděluje na systém 1 a systém 2.

Když mikrokamera zjistí, že třeba u reklamy na rtěnku muž odvrátí oči, algoritmus místo ní ihned nasadí reklamu na motorku, auto či dámské prádlo.

Vy sledujete reklamu, ale stejně tak ona sleduje vás.