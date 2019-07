Až třikrát víc morfinu. Do Česka přijelo 58 kamionů nelegálního máku

Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila na nelegální mák z dovozu o hmotnosti 1363 tun. „Kontrolovaná osoba uvedla, že veškeré přijaté zásilky máku byly určeny k exportu do dalších zemí,“ uvedl mluvčí Pavel Kopřiva.

Mák s vyšším množstvím morfinu se nesmí prodávat jako potravinářský. Právě to se ale podle spolku Český modrý mák, které sdružuje tuzemské pěstitele, děje. Levný mák z tobolek pro farmaceutické využití, jenž se pěstuje v zahraničí, se míchá s dražším a nedostatkovým potravinářským. Pro výrobce je to lukrativní byznys. Na praxi upozornila letos MF DNES. (více čtěte zde)

Následně případy potvrdila i laboratorní analýza Ústavu analýzy potravin a výživy pražské VŠCHT, který zkoumal 21 vzorků. Mák s vyšším obsahem morfinu, který může být zdravotně nebezpečný, se prodává i v českých obchodech. Neprošly máky prodávané jako české. Odborníci se shodli, že podobné parametry mák pěstovaný na českých polích nemá. (více zde)

Pěstitelé si stěžovali na neaktivitu kontrolních orgánů. Současný nález je prvním větším odhalením nelegálních obchodů s mákem. Není však jasné, zda společnost mák míchala. Importovat mák do ČR se může, zároveň má však dovozce povinnost podle vyhlášky k zákonu o potravinách importy hlásit SZPI, a to do 24 hodin před příjezdem na místo určení.

To společnost UNIFOOD neudělala, proto s ní inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty. „U odhalených zásilek máku nebyla provozovatelem potravinářského podniku splněna informační povinnost, údaje o dovozech máku poskytnuté SZPI nekorespondovaly s údaji dostupnými z veřejných zdrojů,“ uvedl mluvčí inspekce Kopřiva.

Část máku jeví silně nadlimitní množství opiových alkaloidů, což vede k podezření, že jde o odpad z máku pěstovaného pro farmaceutické účely, u něhož je vysoký obsah morfinu žádoucí.

U vzorku Modrého máku zajištěného ve skladu dovozce od dodavatele Mansuroglu Mah. Ankara CAD, Bayrakl Tower Bayrakli/Izmir z Turecka laboratorní analýza prokázala obsah morfinových alkaloidů v množství 88,5 miligramů. Maximální povolené množství je přitom 25 miligramů.

SZPI vložila informaci do evropského systému rychlého varování RASFF.