Pravidelná aktualizace iOS
První, co je dobré si hlídat, je pravidelná aktualizace na nejnovější verzi iOS. Aktualizace mnohdy zahrnují i opravy, optimalizaci výdrže baterie a nabíjení a zlepšují efektivitu. Má-li váš iPhone správně fungovat, bez aktualizací se neobejdete.
Pozor, po instalaci nové aktualizace se může výkon a spotřeba dočasně zhoršit. Je to dané tím, že mobil provádí reindexaci souborů, fotografií, optimalizaci aplikací, odesílá diagnostická data ověřuje licenci a provádí úkony náročné na spotřebu. Tato post-updatová situace může přetrvávat několik hodin až den. „Po velké aktualizaci operačního systému očekávejte dočasný nárůst spotřeby baterie, protože systém si znovu osvojí vaše návyky a stabilizuje operace na pozadí,“ říká expertka na mobilní technologie Lena Torresová z TechInsight Labs.
Jak si hlídat aktualizace
Aplikace běžící na pozadí
Nejvíc energie odebírají vašemu iPhonu zcela nenápadně aplikace, u kterých jste povolili aktualizace na pozadí. Ta totiž neustále kontrolují informace a stahují data, abyste měli k dispozici nejnovější zprávy.
Mistry v sosání energie jsou sociální sítě. Stejně se ale může chovat i e-mail, takže i u něj si rozmyslete, jak ho chcete používat a zda vám stačí ho párkrát denně zkontrolovat, nebo musíte vědět o každé zprávě okamžitě.
S povolenými aplikacemi na pozadí telefon pracuje vlastně neustále, což je pro baterii značný zápřah.
Největší žrouti energie: Facebook, Instagram, Messenger
V hitparádě největších žroutů energie vedou sociální sítě a chatovací služby. Trojici Facebook, Instagram a Messenger ještě doplňují TikTok, Snapchat a WhatsApp.
Pokud máte pocit, že baterie vašeho iPhonu se podezřele rychle vybíjí, zkontrolujte v Nastavení Facebook, Instagram a další sociální sítě, zda u nich nemáte povolenou aktualizaci na pozadí. Totéž proveďte s e-mailem a chatovacími službami.
Polohové služby a lokalizace
Jasně, že při používání map a navigace se bez polohových služeb neobejdete. Věděli jste ale o tom, že tato data o vaší poloze mohou používat i aplikace, u kterých by vás to nenapadlo? Například předpovědi počasí, objednávací apky pro rozvážku jídla nebo zjišťování spojů.
Většinou se vás zeptají už při instalaci, zda u nich chcete chcete polohové služby povolit, zakázat nebo povolit jen při používání. Třetí varianta je pro baterii lepší než trvalý souhlas. V Nastavení najdete Polohové služby pod Soukromím a zabezpečením, kde si je můžete pro jednotlivé aplikace upravit podle svých preferencí.
iPhone k určení vaší polohy používá nejen GPS, ale i technologii Bluetooth a informace o rozmístění Wi-Fi hotspotů a vysílačů. V místech, kde je síť těchto bodů řidší, jsou nároky na baterii vyšší.
Mapy a navigace: Waze, Google Maps, Mapy
Ve srovnání Waze, Google Maps a Apple Maps z hlediska nabíjení je největším „vybíječem“ Waze, jehož neustálé sledování aktuální dopravní situace a přeplánovávání trasy spotřebovává nejvíc energie.
Google Mapy naproti tomu představují zlatý střed mezi výkonem a spotřebou energie, který se vyplatí i uživatelům zařízení s operačním systémem Android. Mapy od Applu dopadly z hlediska spotřeby energie u iPhonů nejlépe, což autoři srovnání připisují optimalizaci pro zařízení Apple.
Doplňme, že u českých Map (Mapy.com) se zkušenosti uživatelů liší. Tvůrci doporučují pro delší navigaci pracovat s offline režimem, čili stáhnout si mapy už před cestou. Práci s GPS sice iPhone provádí i poté, ale pro baterii je to mnohem méně náročné.
Oznámení, notifikace
Pípá vám každou chvíli nějaké oznámení? A vážně jich potřebujete tolik? Některé aplikace (zejména hry nebo nákupní apky) jsou schopné vygenerovat za den víc oznámení, než kolik máte přátel na Facebooku. Také banka vám může (nebo nemusí) posílat oznámení kvůli každému pohybu na účtě nebo i dennímu souhrnu.
Samo pípnutí až takový problém není, ale neustálá aktivita a také rozsvěcení displeje mohou váš iPhone vážně „unavit“. Není nic jednoduššího, než si v Nastavení najít Oznámení a podívat se, u kterých aplikací je máte povolené, a případně svou volbu změnit
Jas displeje
Na první pohled se to nezdá, ale i jas displeje je docela výrazným zásahem do energetických zásob vašeho iPhonu. V Nastavení ho můžete ovládat pod položkou Zobrazení a jas.
Výhodné je automatické přizpůsobení jasu, které reaguje na světelné podmínky, jaké právě máte kolem sebe, a nepřetěžuje baterii zbytečně (pod položkou True Tone). Zvažte také noční světelný režim, který je i příznivější pro oči (Night Shift).
A když už jsme u displeje, doporučujeme vaší pozornosti také zvážit, zda potřebujete mít aktivní volbu Probudit zvednutím – telefon se při ní „probouzí“ při každém pohybu, takže pokud ho máte při chůzi v kapse nebo kabelce, displej bude v pohotovosti takřka neustále. A to se na baterii také pozná.
Vibrace
Velkým žroutem energie jsou i vibrace. Pokud dáváte přednost vibračnímu zvonění před zvukem, nic proti tomu, problém ale může nastat, když máte permanentně nastavenou haptickou odezvu. Neustálé zapínání vibračního motorku je pro baterii náročné. V Nastavení to můžete změnit v sekci Zvuky a haptika.
Slabý nebo žádný signál
V oblasti se slabým nebo žádným signálem se telefon vybíjí víc, protože neustále hledá sítě. Pokud ho právě nutně nepotřebujete využít a víte, že v oblasti se slabým signálem strávíte ještě nějakou dobu, doporučuje Apple přejít na letový režim: „Výdrž baterie můžeš optimalizovat zapnutím Letového režimu. Otevři Ovládací centrum a klepni na ikonu Letového režimu. Nezapomeň, že v Letovém režimu nejde telefonovat.“
Rychlá pomoc: Režim nízké spotřeby
Co dělat, když baterka „umírá“ a připojení do sítě je v nedohlednu? Přepnout do režimu nízké spotřeby. iPhone ho automaticky nabízí při zbývajících 20 procentech baterie a pak znovu při 10. V tu chvíli se dá režim zapnout jediným klepnutím.
Mimo to lze nízkou spotřebu zapnout v Nastavení pod názvem Baterie. Automaticky se sníží jas displeje, přestanou se stahovat e-maily, zmenší se počet animací. Přesto i v tomto režimu lze volat nebo používat internet. Po nabití se režim vypne sám, případně ho lze vypnout i ručně.
Proč šetřit baterii iPhonu
Neplýtvat zbytečně energií se vyplatí snad ve všech oblastech života, a platí to i u baterie iPhonu. Její životnost je daná počtem nabíjecích cyklů, které zvládne. Čím víc a častěji ji budete „ždímat“, tím dřív se odebere do křemíkového nebe.
Apple uvádí, že i po 500 úplných nabíjecích cyklech by měla baterie stále uchovat až 80 % své původní kapacity. U většiny uživatelů to představuje dva až tři roky bezproblémového fungování. Potom už jde výdrž iPhonu dolů.