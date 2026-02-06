Nastavení iPhonu: některé funkce běží zbytečně. Vypněte je a získejte výdrž

Autor:
  8:30
Máte pocit, že váš milovaný iPhone už nevydrží tolik, co dřív? Nebo se vám zdá, že někdy reaguje pomaleji? Na vině může být nevhodný režim, který vybíjí baterii, nebo příliš mnoho aplikací, které fungují na pozadí. Poradíme, co s tím.

Apple iPhone 17 Pro Max a iPhone 16 Pro Max | foto: Luděk Vokáč, iDNES.cz

Pravidelná aktualizace iOS

První, co je dobré si hlídat, je pravidelná aktualizace na nejnovější verzi iOS. Aktualizace mnohdy zahrnují i opravy, optimalizaci výdrže baterie a nabíjení a zlepšují efektivitu. Má-li váš iPhone správně fungovat, bez aktualizací se neobejdete.

Pozor, po instalaci nové aktualizace se může výkon a spotřeba dočasně zhoršit. Je to dané tím, že mobil provádí reindexaci souborů, fotografií, optimalizaci aplikací, odesílá diagnostická data ověřuje licenci a provádí úkony náročné na spotřebu. Tato post-updatová situace může přetrvávat několik hodin až den. „Po velké aktualizaci operačního systému očekávejte dočasný nárůst spotřeby baterie, protože systém si znovu osvojí vaše návyky a stabilizuje operace na pozadí,“ říká expertka na mobilní technologie Lena Torresová z TechInsight Labs.

Jak si hlídat aktualizace

  • Vůbec nejjednodušší cestou je zvolit si v Nastavení automatickou aktualizaci. Potom na nic nemusíte myslet a systém se aktualizuje vždy, když je k dispozici nová aktualizace, a to v době, kdy vás to nebude rušit, zpravidla v nočních hodinách.
  • Aktualizaci si také můžete stáhnout a nainstalovat ručně přes Nastavení - Obecné - Aktualizace softwaru.

Aplikace běžící na pozadí

Nejvíc energie odebírají vašemu iPhonu zcela nenápadně aplikace, u kterých jste povolili aktualizace na pozadí. Ta totiž neustále kontrolují informace a stahují data, abyste měli k dispozici nejnovější zprávy.

Mistry v sosání energie jsou sociální sítě. Stejně se ale může chovat i e-mail, takže i u něj si rozmyslete, jak ho chcete používat a zda vám stačí ho párkrát denně zkontrolovat, nebo musíte vědět o každé zprávě okamžitě.

S povolenými aplikacemi na pozadí telefon pracuje vlastně neustále, což je pro baterii značný zápřah.

Co zkontrolovat v nastavení iPhonu, aby optimálně fungoval?

Největší žrouti energie: Facebook, Instagram, Messenger

V hitparádě největších žroutů energie vedou sociální sítě a chatovací služby. Trojici Facebook, Instagram a Messenger ještě doplňují TikTok, Snapchat a WhatsApp.

Pokud máte pocit, že baterie vašeho iPhonu se podezřele rychle vybíjí, zkontrolujte v Nastavení Facebook, Instagram a další sociální sítě, zda u nich nemáte povolenou aktualizaci na pozadí. Totéž proveďte s e-mailem a chatovacími službami.

Polohové služby a lokalizace

Jasně, že při používání map a navigace se bez polohových služeb neobejdete. Věděli jste ale o tom, že tato data o vaší poloze mohou používat i aplikace, u kterých by vás to nenapadlo? Například předpovědi počasí, objednávací apky pro rozvážku jídla nebo zjišťování spojů.

Většinou se vás zeptají už při instalaci, zda u nich chcete chcete polohové služby povolit, zakázat nebo povolit jen při používání. Třetí varianta je pro baterii lepší než trvalý souhlas. V Nastavení najdete Polohové služby pod Soukromím a zabezpečením, kde si je můžete pro jednotlivé aplikace upravit podle svých preferencí.

iPhone k určení vaší polohy používá nejen GPS, ale i technologii Bluetooth a informace o rozmístění Wi-Fi hotspotů a vysílačů. V místech, kde je síť těchto bodů řidší, jsou nároky na baterii vyšší.

Polohové služby a lokalizace na mobilu je dobré zapínat jen ve chvíli, kdy je opravdu potřebujete.

Mapy a navigace: Waze, Google Maps, Mapy

Ve srovnání Waze, Google Maps a Apple Maps z hlediska nabíjení je největším „vybíječem“ Waze, jehož neustálé sledování aktuální dopravní situace a přeplánovávání trasy spotřebovává nejvíc energie.

Google Mapy naproti tomu představují zlatý střed mezi výkonem a spotřebou energie, který se vyplatí i uživatelům zařízení s operačním systémem Android. Mapy od Applu dopadly z hlediska spotřeby energie u iPhonů nejlépe, což autoři srovnání připisují optimalizaci pro zařízení Apple.

Doplňme, že u českých Map (Mapy.com) se zkušenosti uživatelů liší. Tvůrci doporučují pro delší navigaci pracovat s offline režimem, čili stáhnout si mapy už před cestou. Práci s GPS sice iPhone provádí i poté, ale pro baterii je to mnohem méně náročné.

Oznámení, notifikace

Pípá vám každou chvíli nějaké oznámení? A vážně jich potřebujete tolik? Některé aplikace (zejména hry nebo nákupní apky) jsou schopné vygenerovat za den víc oznámení, než kolik máte přátel na Facebooku. Také banka vám může (nebo nemusí) posílat oznámení kvůli každému pohybu na účtě nebo i dennímu souhrnu.

Samo pípnutí až takový problém není, ale neustálá aktivita a také rozsvěcení displeje mohou váš iPhone vážně „unavit“. Není nic jednoduššího, než si v Nastavení najít Oznámení a podívat se, u kterých aplikací je máte povolené, a případně svou volbu změnit

Jas displeje

Na první pohled se to nezdá, ale i jas displeje je docela výrazným zásahem do energetických zásob vašeho iPhonu. V Nastavení ho můžete ovládat pod položkou Zobrazení a jas.

Výhodné je automatické přizpůsobení jasu, které reaguje na světelné podmínky, jaké právě máte kolem sebe, a nepřetěžuje baterii zbytečně (pod položkou True Tone). Zvažte také noční světelný režim, který je i příznivější pro oči (Night Shift).

A když už jsme u displeje, doporučujeme vaší pozornosti také zvážit, zda potřebujete mít aktivní volbu Probudit zvednutím – telefon se při ní „probouzí“ při každém pohybu, takže pokud ho máte při chůzi v kapse nebo kabelce, displej bude v pohotovosti takřka neustále. A to se na baterii také pozná.

Vibrace

Velkým žroutem energie jsou i vibrace. Pokud dáváte přednost vibračnímu zvonění před zvukem, nic proti tomu, problém ale může nastat, když máte permanentně nastavenou haptickou odezvu. Neustálé zapínání vibračního motorku je pro baterii náročné. V Nastavení to můžete změnit v sekci Zvuky a haptika.

Apple iPhone 17 Pro Max a iPhone XS Max

Slabý nebo žádný signál

V oblasti se slabým nebo žádným signálem se telefon vybíjí víc, protože neustále hledá sítě. Pokud ho právě nutně nepotřebujete využít a víte, že v oblasti se slabým signálem strávíte ještě nějakou dobu, doporučuje Apple přejít na letový režim: „Výdrž baterie můžeš optimalizovat zapnutím Letového režimu. Otevři Ovládací centrum a klepni na ikonu Letového režimu. Nezapomeň, že v Letovém režimu nejde telefonovat.“

Rychlá pomoc: Režim nízké spotřeby

Co dělat, když baterka „umírá“ a připojení do sítě je v nedohlednu? Přepnout do režimu nízké spotřeby. iPhone ho automaticky nabízí při zbývajících 20 procentech baterie a pak znovu při 10. V tu chvíli se dá režim zapnout jediným klepnutím.

Mimo to lze nízkou spotřebu zapnout v Nastavení pod názvem Baterie. Automaticky se sníží jas displeje, přestanou se stahovat e-maily, zmenší se počet animací. Přesto i v tomto režimu lze volat nebo používat internet. Po nabití se režim vypne sám, případně ho lze vypnout i ručně.

Proč šetřit baterii iPhonu

Neplýtvat zbytečně energií se vyplatí snad ve všech oblastech života, a platí to i u baterie iPhonu. Její životnost je daná počtem nabíjecích cyklů, které zvládne. Čím víc a častěji ji budete „ždímat“, tím dřív se odebere do křemíkového nebe.

Apple uvádí, že i po 500 úplných nabíjecích cyklech by měla baterie stále uchovat až 80 % své původní kapacity. U většiny uživatelů to představuje dva až tři roky bezproblémového fungování. Potom už jde výdrž iPhonu dolů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let“, „1926–2026“ na letišti ve Frankfurtu...

Německé aerolinky Lufthansa se rozhodly, že ke stému výročí založení dají speciální kabát několika svým letadlům. Přestože se první stoje v novém designu jménem „Super jeřáb“ v provozu objevily již...

Kontroly u nás vycházejí stejně jako jinde v gastru, reaguje KFC na data inspekce

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Společnost KFC reagovala na zveřejněné statistiky Státní zemědělské a potravinářské inspekce, podle nichž v loňském roce našly inspektoři pochybení zhruba ve třetině případů kontrol tohoto řetězce....

6. února 2026  9:17

Mrznoucí déšť vyřadil z provozu mezinárodní letiště u Berlína

Letiště Willyho Brandta Berlín Braniborsko je kvůli mrznoucímu dešti mimo...

Mezinárodní letiště u Berlína je od pátečního rána kvůli mrznoucímu dešti opět mimo provoz. Letadla nemohou na runwayi vzlétat ani přistávat. Kdy bude provoz znovu obnoven, není v tuto chvíli jasné....

6. února 2026  8:32

Nastavení iPhonu: některé funkce běží zbytečně. Vypněte je a získejte výdrž

Apple iPhone 17 Pro Max a iPhone 16 Pro Max

Máte pocit, že váš milovaný iPhone už nevydrží tolik, co dřív? Nebo se vám zdá, že někdy reaguje pomaleji? Na vině může být nevhodný režim, který vybíjí baterii, nebo příliš mnoho aplikací, které...

6. února 2026  8:30

Jen poslech nestačí. Spotify začne kromě streamování hudby prodávat tištěné knihy

Spotify

Švédská streamovací hudební společnost Spotify v reakci na rostoucí konkurenci oznámila, že začne uživatelům své aplikace kromě běžného poslechu audioknih nabízet rovněž možnost kupovat si tištěné...

6. února 2026  7:26

Ušetříte celé jmění, prohlašuje Trump. Jeho web slibuje obyvatelům USA levnější léčiva

Americký prezident Donald Trump během jednání svého kabinetu. (29. ledna 2026)

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek spustila webovou stránku TrumpRx.gov, na níž chce obyvatelům USA zprostředkovat cenově dostupné léky. Trump dlouhodobě poukazuje na to,...

6. února 2026  7:03

Cena másla klesla na minimum od léta 2016. Jeden řetězec ho nabízí za 19,90 Kč

Máslo

Máslo, které ještě před dvěma lety patřilo k nejviditelnějším symbolům zdražování, dnes láká zákazníky na ceny, jaké Češi dlouho neviděli. Řetězec Penny spouští akci s cenou 19,90 Kč za 250 gramů a...

6. února 2026

Skupina CSG v Rijádu. Světová premiéra technologií na World Defense Show

Advertorial
Hlavní exponát expozice CSG v Rijádu nejnovější generace osvědčeného...

Saúdskoarabský Rijád hostí ve dnech 8. až 12. února prestižní veletrh World Defense Show 2026. Tato klíčová událost zahajuje globální výstavní sezónu a spojuje lídry obranného průmyslu. Mezi světovou...

6. února 2026

Lego pro energetiky versus spekulanti a úřady. Jak se staví velké modulární baterie

Pohled na výrobní halu slovenské společnosti MTS v Liptovském Mikuláši, která...

Bateriová úložiště aktuálně patří mezi nejrychleji realizovatelné energetické zdroje. Zatímco výstavba velkých konvenčních zdrojů nebo posilování sítí trvá roky, solární projekty v kombinaci s...

6. února 2026

Jak zlevnit potraviny? Ministr chystá plán: zřídí ombudsmana a monitor cen

Premium
Sleva deset procent na potraviny pro seniory nad 65 let nezaujala ani v Hradci...

Jedním z hlavních předvolebních taháků nyní vládní SPD byly levné potraviny. Strana objížděla s Jarmarky celou republiku a nabízela jídlo za „férové“ ceny. Nyní se téma přelilo do vládní agendy. Je...

6. února 2026

Ruská ekonomika není funkční, již brzy se to ukáže, tvrdí zástupce EU pro sankce

Ruský prezident Vladimir Putin přichází promluvit na každoroční tiskovou...

Ruská válka na Ukrajině probíhá už skoro čtyři roky. Ačkoliv západní státy téměř okamžitě po zahájení invaze přišly se sankcemi, které v průběhu trvání válečného konfliktu postupně zpřísňují, někteří...

5. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Krádeží v obchodech přibývá, zloději cílí na potraviny a alkohol, zjistila analýza

ilustrační snímek

Počet krádeží v českých obchodech meziročně vzrostl o 15 procent, spolu s tím se zvýšila i celková škoda. Zloději nejčastěji míří do oddělení potravin, alkoholu a drogerie. Stále častěji se ale...

5. února 2026

Excalibur ze skupiny CSG získal zakázku na bojová vozidla za šest miliard

Vozidlo Patriot

Společnost Excalibur Army, která je součástí zbrojařské skupiny CSG podnikatele Michala Strnada, získala v jihovýchodní Asii zakázku na výrobu přes 100 obrněných vozidel Patriot za více než šest...

5. února 2026  16:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.