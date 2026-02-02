Zatímco z hlediska energetiky jsou moderní přístroje velmi efektivní, požární statistiky varují, že v kombinaci s technickou závadou či nevhodným zacházením může jít o nebezpečný hazard.
Energetický odběr naprázdno: co říkají normy?
Moderní síťové adaptéry již dávno nejsou těmi těžkými a neefektivními transformátory, které hřály, i když nic nenabíjely. Dnešní spínané zdroje podléhají přísným mezinárodním regulacím.
Nejvýznamnějším standardem je DOE Level VI, který určuje maximální spotřebu v režimu bez zátěže (tzv. no-load mode).
- U adaptérů s výkonem do 49 W (běžné nabíječky telefonů a tabletů) nesmí klidový odběr překročit 0,100 W.
- U výkonnějších zdrojů (notebooky) je limit nastaven na 0,210 W.
Praktický výpočet nákladů
Pokud necháte kvalitní nabíječku v zásuvce nonstop po celý rok, její spotřeba bude činit přibližně 0,876 kWh. Při současných cenách elektřiny se roční náklad na jeden zapomenutý adaptér pohybuje v řádu jednotek korun. Problém nastává až v součtu všech „fantomových“ odběrů v domácnosti (stand-by režimy televizí, set-top boxů či routerů), které mohou tvořit 5 až 10 % celkové spotřeby domácnosti.
Požární rizika: kdy se z nabíječky stává hrozba?
Samotný klidový odběr požár způsobí jen zřídka. Kritické situace nastávají v momentě, kdy dojde ke kombinaci technické závady a špatných podmínek pro odvod tepla.
„Ponechání nabíječek zapojených do zásuvky může představovat riziko požáru, zejména pokud je kabeláž uvnitř nabíječky nekvalitní nebo se časem poškodí. I kvalitní nabíječky se mohou za určitých podmínek přehřát, takže je rozumné jejich odpojení, když se nepoužívají,“ vysvětluje elektrikář Barret Abramow.
Rizikové faktory:
- Mechanické poškození: Často ohýbané či skřípnuté kabely u konektorů vedou k narušení izolace a následnému zkratu.
- Nabíjení na hořlavém podkladu: Nabíjení telefonu na posteli nebo na pohovce je vysoce rizikové. Textilie drží teplo u adaptéru i baterie, což může vést k tzv. tepelné lavině (neřízenému nárůstu teploty), kdy se článek baterie začne nekontrolovaně zahřívat až do okamžiku exploze nebo vznícení.
- Nekvalitní náhrady: Levné neznačkové adaptéry často postrádají základní ochranné prvky, jako jsou tepelné pojistky a filtry proti napěťovým špičkám.
Hlavní příčina vážných požárů? Lithium-iontové baterie
Zatímco mobilní telefony jsou v požárních statistikách zastoupeny méně, hasiči varují především před elektrokoloběžkami, elektrokoly a velkými powerbankami.
V ČR přibývá případů, kdy k požáru došlo právě během nabíjení těchto zařízení. Například v Ostravě došlo k výbuchu baterie e-koloběžky v bytě, který skončil zraněním osob. Na Chrudimsku způsobil podobný incident v garáži škodu přesahující půl milionu korun. Problémem je, že hoření Li-ion akumulátorů je extrémně intenzivní, provázené toxickým kouřem a hrozí u něj opakované vznícení i po zdánlivém uhašení.
Jak poznat nebezpečný adaptér?
Odborníci doporučují sledovat varovné signály, které předcházejí havárii:
- Akustické projevy: Pískání nebo cvakání značí vadné elektronické součástky.
- Teplotní anomálie: Pokud je nabíječka horká, i když zrovna nenabíjí, je vnitřně poškozena.
- Zápach: Jakýkoliv náznak pachu pálícího se plastu je důvodem k okamžitému vytažení ze sítě.
- Vizuální změny: Změna barvy plastu (zhnědnutí v okolí vidlice) nebo nafouknutí krytu.
Bezpečnostní desatero hasičů pro domácnosti
Nabíječka tedy proud nežere, ale je nebezpečná
Z čistě ekonomického hlediska není jedna zapomenutá nabíječka v zásuvce důvodem k panice. Moderní technologie a přísné evropské normy zajistily, že odběr „naprázdno“ je u kvalitních adaptérů téměř zanedbatelný. Pokud však máte ve zvyku nechávat v síti celou armádu adaptérů, od starých nenažraných trafaček až po levné neznačkové zdroje z tržnice, na konci roku už rozdíl na vyúčtování poznáte.
Skutečný argument pro odpojování je ale bezpečnost. I když je pravděpodobnost technické závady u certifikovaného výrobku nízká, v kombinaci s faktory, jako je prach, vlhkost nebo únava materiálu, se riziko sčítá. Hasiči mluví jasně: každé zařízení pod proudem, které není pod dozorem, představuje potenciální nebezpečí.
Zlaté pravidlo pro každou domácnost tedy zní: kvalitní nabíječku v dobrém stavu přes den v zásuvce nechat můžete, ale při odchodu z domova nebo před spaním je bezpečnější sázet na prevenci. Investice několika sekund do vytažení kabelu ze zdi (nebo vypnutí prodlužovací lišty) je tou nejlevnější pojistkou proti požáru, kterou můžete své rodině pořídit.