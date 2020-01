Mattoni otestuje zálohované petky na Košíku, zákon s nimi nepočítá

Mattonka je největším zastáncem zálohování plastových lahví v Česku. Rozpoutala o něm debatu už více než před dvěma lety. Loni zveřejnila analýzy, které si nechala zpracovat několika institucemi, a průzkum, který potvrdil zájem veřejnosti. Další průzkumy od konkurence už tak optimistické nebyly.



Ministerstvo životního prostředí se nakonec po řadě diskusí k zálohám vyjádřilo tak, že nejsou potřeba, protože sběr a recyklace PET je jeden z mála, který funguje dobře. Na rozdíl od sousedního Slovenska se tak povinnost láhve zálohovat nedostala do zákona. Zatím, zákony o odpadech jdou nyní do sněmovny.

Stále ale platí, že si je může jedna či více firem zavést dobrovolně, to se ale podle Mattoni ekonomicky nevyplatí a není to ani cílem tohoto pilotu.

„Pilotní projekt Mattoni s Košíkem není krokem k zavádění individuálního zálohového systému. Je to způsob, jak ukázat cirkulární smyčku PET materiálu v menším měřítku a otestovat reálné chování spotřebitelů ve vztahu k vratným zálohám,“ upozorňuje Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873. Pro tento projekt vytvořili speciální edici lahví z 80 procent recyklovaného PET, které jsou k dostání jen na Košíku. Záloha na ni bude tři koruny.

Nemačkat a vrátit s víčkem

Konkrétně půjde o 1,5litrové neochucené mattonky, které nesou na obalu nápis „z lahve bude lahev“ a červené logo Košíku, aby je zákazník rozeznal. To je poměrně důležité, protože zatímco PET do žluté popelnice je záhodno zmačkat, aby se jich tam vešlo co nejvíce a doma nepřekážely, tak tyto lahve se musí vrátit neporušené. To znamená nejen nezmačkané, ale i s etiketou a víčkem.

„Plastové lahve vnímáme jako cennou surovinu, kterou lze mnohonásobně opakovaně recyklovat. Pro snadnější recyklaci jsme již sjednotili barevnost lahví Mattoni na světle zelenou. Nechceme, aby PET lahve končily zbytečně na skládkách nebo v přírodě. Chceme, aby z nich byly opět vyrobeny nové lahve,“ odůvodňuje Pasquale, šéf největšího výrobce vod v plastu.

Recyklace PET lahví v Česku 82 % celkového objemu PET obalů, které byly uvedeny v roce 2017 na trh, se vybralo zpět

87 % vybraných PET obalů se následně recyklovalo

71 % objemu PET obalů, které bylo uvedeno na trh, se podařilo recyklovat.

Zdroj: Eko-kom

Princip je následující. Zákazník si objedná zálohované lahve s vodou, zaplatí zálohu a až je vypije, vrátí nezmačkané petky s víčkem zpět kurýrovi. Košík mu poté připíše na účet zákaznické kredity v hodnotě vrácené zálohy, které může použít v dalším nákupu. Podobně to dnes funguje i u dalších produktů, třeba skleněných lahví. Konkurenční Rohlík má podobně zálohované i některé plastové obaly na drogerii od výrobce Tierra Verde.