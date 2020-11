Britští lékaři volají po klimatické dani na maso, pokud se trh nezmění sám

Pokud potravinářský průmysl nepřijme sám od sebe do roku 2025 opatření, které by snižovaly dopady produkce na klima, britská vláda by měla výrobcům uložit daň z jejich uhlíkové stopy. Tvrdí to koalice zdravotnických profesí, do které patří vlivné organizace jako například Britská zdravotnická asociace. V jejich hledáčku je v tomto ohledu maso i mléčné výrobky.