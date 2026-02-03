Mnoho lidí se nákupu ojetiny v zimě bojí. Paradoxně právě chladné měsíce dávají kupujícím do ruky obrovskou výhodu. Nízké teploty, vlhkost, posypová sůl i kluzká vozovka fungují jako přirozený zátěžový test. Auto, které má skryté problémy, je v zimě jednoduše neudrží pod pokličkou.
Zatímco v létě může motor startovat bez zaváhání a podvozek působit tiše, v zimě se projeví slabá baterie, unavené vstřiky, opotřebené tlumiče i poruchy elektroniky. Právě proto by testovací jízda v zimních podmínkách nikdy neměla být jen formalitou.
Studený start rozhoduje víc než celý zbytek jízdy
Jedna z nejdůležitějších věcí se odehraje ještě předtím, než se vůbec rozjedete. Motor musí být studený. Pokud prodejce přijde s tím, že „auto už je zahřáté, protože s ním jel“, měli byste zbystřit. Studený start totiž okamžitě ukáže stav baterie, startéru i samotného motoru.
Motor by měl naskočit plynule, bez dlouhého točení a bez podezřelých kovových zvuků. Kolísání otáček, klepání nebo zhasnutí motoru krátce po startu často značí problém, který se v mrazu ještě zhoršuje. A opravy v těchto případech nebývají levné – výměna baterie se může pohybovat v řádu několika tisíc korun, složitější zásahy do motoru klidně v desítkách tisíc.
Brzdy a podvozek: v zimě se nic neschová
Jakmile vyjedete, sledujte chování auta na mokré nebo zasněžené silnici. Právě tady se projeví skutečný stav brzd i podvozku. Auto by mělo brzdit rovně, bez cukání a vibrací do volantu. Pokud při lehkém brzdění slyšíte kovové zvuky nebo máte pocit, že vůz plave, je to jasný signál opotřebení.
Zimní silnice navíc odhalí vůle v čepech, silentblocích a tlumičích. Každé klepnutí na nerovnosti, lupnutí při zatáčení nebo nejistota v řízení znamenají potenciální investici, která se může snadno vyšplhat k desetitisícovým částkám.
Pneumatiky často prozradí víc, než si myslíte
Na první pohled detail, ve skutečnosti důležitá stopa. Nerovnoměrně sjeté pneumatiky často ukazují na špatnou geometrii nebo skryté poškození náprav. V zimě se navíc projeví, zda auto drží stopu, nebo má tendenci klouzat a být nestabilní i při běžné jízdě.
Pokud vůz reaguje nečekaně nebo táhne na jednu stranu, není to vlastnost zimních podmínek, ale problém, který vás bude provázet i po zbytek roku.
Topení a elektronika: slabiny, které se projeví okamžitě
Zimní testovací jízda má jednu velkou výhodu – velmi rychle poznáte, zda topení funguje správně. Pokud se interiér ani po několika minutách jízdy nezahřívá, může jít o vadný termostat nebo zanesený topný okruh. Oprava přitom nemusí být levná a často se odkládá, dokud nepřijde první mráz.
Stejně pozorně sledujte palubní desku. Rozsvěcení kontrolek motoru, stabilizačního systému nebo airbagu v zimě často souvisí s vlhkostí v konektorech nebo vadnými senzory. To nejsou drobnosti, které „se samy spraví“.
Kdy se vyplatí auto rovnou odmítnout
Jsou situace, kdy nemá smysl hledat výmluvy. Pokud auto špatně startuje, brzdy se chovají nevyzpytatelně, topení nefunguje a během krátké jízdy se objeví více varovných signálů, je lepší odejít. Emoce a vidina výhodné ceny bývají nejčastějším důvodem, proč lidé koupí problémovou ojetinu. Zima vám dává možnost vidět realitu bez příkras. Využijte ji.
Testovací jízda v zimě není nepříjemná povinnost, ale cenný nástroj. Pokud auto zvládne studený start, kluzkou vozovku, mráz i vlhko bez zaváhání, výrazně klesá riziko, že vás po koupi čekají nepříjemná překvapení. Buďte při nákupu ojetiny v zimě důslední – pár minut navíc vám může ušetřit měsíce starostí a desítky tisíc korun.