Nový program Rohlíku přináší trvalé slevy na produkty privátních značek, stálé zvýhodnění BIO sortimentu, doručení v den objednávky, garanci přesného doručení a udržitelnější nákupy. Xtra je postaveno pro lidi, kteří chtějí víc než jen pohodlný nákup. Chtějí kvalitu, hodnotu i službu, která se přizpůsobí jejich životu.

„Rohlík byl vždycky o tom, přinášet zákazníkům to nejlepší,“ říká Tomáš Čupr, zakladatel a CEO Rohlik Group. „Ale pro naše zákazníky nikdy nebylo to nejlepší cílem. Bylo to jen začátkem. Rohlík Xtra je vše, co už dnes milují, posunuté ještě dál.“

Rohlík Xtra nabízí slevy na privátní značky, které má online supermarket v nabídce. To doprovází ještě 15% sleva na sortiment značky Rohlík „Bez Kompromisu“. Do nabídky patří například hotová jídla Rohlík Bistra, krájené uzeniny a delikatesy, nebo čerstvé pečivo z Rohlíkovy pekárny.

Podobnou cestou jde i konkurenšní Košík.cz. Ten nabízí o čtvrtinu méně za privátní nebo exkluzivní značky a bezplatné doručení i menšího nákupu. Služba je zdarma a dosáhne na něj každý, kdo splní jednoduchou podmínku: udělá alespoň jednou měsíčně nákup za nejméně 1 500 korun.

„Cílem bylo představit klub, který nebude jen pro vyvolené, za který by si museli zákazníci platit. Naopak jsme se VIP podmínky rozhodli přinést opravdu každému, kdo s námi zařizuje své velkonákupy. Záměrně jsme podmínky udělali co nejjednodušší a bez zbytečných komplikací,“ zmiňuje František Brož, tiskový mluvčí online supermarketu Košík.cz.

Cestou žádného plnění košíku jen proto, aby uživatelé dosáhli na minimální hodnotu objednávky šel také Rohlík. Členové mohou objednávat neomezeně bez poplatků za doručení, až čtyřikrát měsíčně bez minimální hodnoty nákupu. Mají také čtyřikrát expresní doručení zdarma měsíčně a garantované doručení v den objednávky při nákupu do 17:00.

Součástí členství Rohlíku Xtra je také prioritní zákaznická podpora a přístup k exkluzivním produktům, které nejsou běžně dostupné těm, kdo Xtra nemají. Rohlík Xtra nabízí na měsíc zdarma a od 166 Kč měsíčně po zkušební době.

Zákazníci z Klubu velkovýhod od Košíku dostanou také přednostní odbavení na zákaznické lince, a to jak v případě emailů, tak telefonátů. Platí to i v případě reklamací. Ty budou moci pochopitelně i nadále všichni zákazníci řešit přes aplikaci pro chytré telefony, která je zpracuje automaticky obratem.