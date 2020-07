Nejen potraviny. E-shop Košík.cz začal prodávat i čistou elektřinu

Spojil se kvůli tomu s firmou Nano Energies, která vykupuje a prodává proud výhradně od malých výrobců jako jsou solární, větrné a vodní elektrárny nebo bioplynky.

„Hlavním problémem zelené energie je, že o ní nikdo neví a pokud ano, myslí si, že je hrozně drahá. V ČR se na základě dotací po roce 2010 postavilo z dotací množství obnovitelných zdrojů, skomírá ale poptávka po zelené elektřině,“ shrnul ředitel Nano Energies Stanislav Chvála.

Mluví přitom z vlastní zkušenosti. Za čtyři roky získala divize Nano Green jen kolem tisícovky koncových zákazníků na odběr čisté elektřiny a firma ji podporuje z jiných aktivit, ať už je to energetický management nebo obchod s elektřinou na burze.

Kooperace s Košíkem může být oboustranně prospěšná. Nano Energies vyhlíží rozšíření klientské základy a supermarket může sbírat další body i zákazníků, kteří slyší na aktivity, zaměřené na ochranu klimatu.

Také hlavní online rival Rohlík.cz přechází v logistice na alternativní CNG pohon, přispěchal s bezobalovým řešením a experimentuje s ekologickými obaly. Podobným směrem jde však i řada dalších firem.

Košík s Nano Energies sází i na to, že prodávají elektřinu s příběhem - podobně jako jídlo z farem - a výhradně z domácí produkce. Necílí ale jen na koncové zákazníky z řad domácností, jimž slibují ceny srovnatelné s konkurencí, která prodává elektřinu z fosilních zdrojů, ale i na firmy a doufá, že na čistou energii přejdou někteří dodavatelé z řad výrobců potravin. Ty pak odmění kulatým logem „vyrobeno s ekoenergií“ na jejich produktech.

Potraviny z odpadu, sušenky z lógru

Logo zatím získaly tři společnosti: Biopekárna Zemanka, která se vydala také cestou výroby jídla z odpadu - sušenek z kávové sedliny a krekrů z pivovarského mláta, dále výrobce ekodrogerie Tierra Verde a výrobce biopotravin Country Life.

S dalšími včetně některých větších výrobců Košík.cz o změně dodavatele elektřiny jedná.

„Pokud se chceme stát opravdovým hybatelem změny v oblasti výroby a prodeje potravin, musíme se pustit i do tak ambiciózních věcí, jako je spotřeba energie v potravinářství,“ vysvětluje krok ředitel Košíku Tomáš Jeřábek.

E-shop se zavázal, že z každé spotřebované MWh uvolní sto korun na podporu ekologických projektů. Klienti rozhodnou, kam penze půjdou. Na výběr mají Zachraň jídlo, Nadaci Partnerství a neziskovku Česká krajina.

Na zelenou elektřinu přechází také sám e-shop. Do konce roku 2021 se závazek týká všech zaměstnanců, do konce roku 2022 kanceláří a do konce roku 2023 také všech skladů prodejce.

Podíl obnovitelné elektřiny na energetickém mixu v tuzemsku je poměrně nízký, dosahuje 13 procent. Ke znečištění ovzduší nejvíc přispívají emise skleníkových plynů z energetiky, které dosahují 42,5 procenta.