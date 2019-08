Jedenáct hříšníků z patnácti. ČOI pokutovala stánkaře výstavy Země živitelka

Chybovalo 73 procent subjektů, což je meziročně o deset procent víc. Inspektoři uložili na místě pokuty za 14 tisíc korun a zakázali prodej zboží v hodnotě 8 300 korun. Řekl to David Hanousek z inspektorátu České obchodní inspekce (ČOI) pro kraje Jihočeský a Vysočinu.

Při kontrolách se inspektoři zaměřili na stánkový prodej spotřebního zboží, občerstvení i technických parametrů hraček. „Nedostatky se týkaly informačních povinností, poctivosti prodeje, ve dvou případech povinností ze zákona o obalech. U hraček nebyly informace v českém jazyce. Závažnost zjištění není nijak extrémně vysoká,“ řekl Hanousek.

Na agrosalon chodí inspektoři ČOI pravidelně. Každý rok dostávají podněty od návštěvníků.

„Přes víkend obdržíme podnět, kdy spotřebitelé, kteří nejvíce navštěvují Zemi živitelku v sobotu a neděli, mají podnět, který nám chtějí sdělit, volají v pondělí ráno,“ řekl Hanousek.

Loni prověřila ČOI na Živitelce 19 prodejců, chybovalo 63 procent z nich.

Agrosalon Země živitelka letos přilákal od 22. do 27. srpna celkem 123 017 návštěvníků. Je to nejvíc od roku 2003, odkdy je výstava šestidenní. Jde o číslo bez dětí do šesti let, které měly vstup zdarma, těch bylo letos asi 7000. Na výstavě se představilo 581 vystavovatelů z 19 zemí.