Ne všichni jsou schopni s nikotinem přestat, říká benjamínek švédského Riksdagu

Co vás přivedlo k tomu, abyste se zaměřili na nikotin a jeho dopad na veřejné zdraví?

Nikotin mě dlouho fascinoval pro svou komplexní povahu. Na jedné straně je to návyková látka. Na druhé straně je to ve Švédsku kulturní základ, zejména ve formě snusu. Tato dualita představuje jedinečné výzvy a příležitosti při vytváření účinných politik veřejného zdraví.

Když už mluvíme o snusu, ten je často zdůrazňován v diskusích o harm reduction. Je podle vás skutečně méně škodlivý ve srovnání s tradičními cigaretami?

Určitě. Hlavní rozdíl spočívá ve způsobu doručení nikotinu. Cigarety zahrnují spalování, při kterém se uvolňuje velké množství škodlivých látek včetně dehtu a oxidu uhelnatého. Snus je na druhé straně bezdýmný a nezahrnuje spalování, což významně snižuje vystavení těmto toxickým látkám. Ačkoli není bez rizika, snus je nepopiratelně méně škodlivý než kouření.

Snižování škod je klíčovým tématem vašich zásad. Jak je tento přístup v souladu s širšími cíli veřejného zdraví?

Harm reduction je o pragmatismu a sounáležitosti. Uznáváme, že někteří jedinci nemusí být připraveni nebo schopni s nikotinem úplně přestat. Poskytnutím bezpečnějších alternativ můžeme snížit celkové škody způsobené tabákovými výrobky. Tento přístup je v souladu s cíli veřejného zdraví tím, že se zaměřuje na snížení prevalence nemocí souvisejících s kouřením a úmrtí při respektování osobní volby.

Kulturní význam snusu ve Švédsku přidává k tomuto problému další vrstvu. Jak se orientujete v průniku zdravotní politiky a kulturních tradic?

Je to skutečně balancování. Snus je součástí švédské kultury po staletí. Přímé zákazy nebo příliš omezující opatření by se mohly obrátit proti a vést k nezamýšleným důsledkům, jako jsou aktivity na černém trhu. Místo toho se zaměřujeme na přísnou regulaci a vzdělávání, abychom zajistili, že si lidé budou vědomi rizik, a zároveň jim umožníme činit informovaná rozhodnutí.

Zdá se, že vzdělání hraje ve vaší strategii zásadní roli. Jaké konkrétní iniciativy považujete za nejúčinnější při zvyšování povědomí o nikotinu?

Kampaně na zvyšování povědomí veřejnosti jsou klíčové. Spustili jsme několik iniciativ, které zdůrazňují nebezpečí kouření a výhody přechodu na méně škodlivé alternativy. Spolupráce se školami, poskytovateli zdravotní péče a sdělovacími prostředky byla zvláště účinná při šíření přesných informací a boření mýtů o nikotinových produktech.

Jak zajistíte, aby byly nové a nově vznikající nikotinové produkty bezpečně uvedeny na trh?

Přísné hodnocení je základ. Nové produkty procházejí rozsáhlým testováním, aby se posoudila jejich bezpečnost a potenciální zdravotní dopady. Regulační rámce musí být přizpůsobivé, aby nám umožnily rychle reagovat na nové důkazy a nové trendy. Udržováním vysokých standardů a transparentnosti můžeme chránit veřejné zdraví a zároveň podporovat inovace.

Závislost na nikotinu zůstává naléhavým problémem. Jaká opatření jsou zavedena na podporu jednotlivců, kteří chtějí přestat?

Poskytování podpory těm, kteří chtějí skončit, je zásadní. Zavedli jsme četné programy na odvykání kouření, které zahrnují poradenství, náhradní nikotinové terapie a mobilní aplikace, které sledují pokrok a poskytují motivační podporu. Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby vyhovovaly různým potřebám a preferencím a usnadňovaly jednotlivcům, aby se vydali na cestu k odvykání.

Vzhledem ke složitosti regulace nikotinu, co považujete za největší výzvy vpřed?

Jednou z největších výzev je držet krok s tempem inovací v nikotinovém průmyslu. Neustále se vyvíjejí nové produkty a naše regulační systémy musí být dostatečně pružné, aby tyto změny rychle vyhodnotily a řešily. Další výzvou je boj proti dezinformacím a zajištění toho, aby veřejnost měla přístup k přesným informacím podloženým důkazy.