Koupání v roušce nehrozí, cestování do bezpečných zemí by mělo být bez testů

Část cestovních kanceláří zrušila prodané zájezdy a čeká na nová pravidla, která budou platit při koupání na plážích ve Středomoří. Upozorňují, že i relativně mírné zásahy do komfortu, který lidé od trávení volna u moře očekávají, mohou podstatnou část turistů odradit. Pokud by klienti museli kvůli opatřením jet do jiné destinace nebo jen do jiného hotelu, většina z nich by to odmítla, myslí si majitel cestovní kanceláře Travel Family Ivan Lackovič.