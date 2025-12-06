Dánské předsednictví EU chce přitvrdit ve zdanění nikotinových alternativ

František Strnad
  15:00
Evropská komise chystá novou směrnici o spotřební dani z tabáku. Změny se dotknou nejen cigaret, ale i zahřívaného tabáku, elektronických cigaret a nikotinových sáčků. Zejména zahřívaný tabák je terčem náhlé superdaně, která podle kritiků podkopává cíle snižování škod a obchází demokratickou kontrolu. Regulace dle některých ve finále nahrává čínskému byznysu a pašovaným cigaretám.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Evropská komise se za dánského předsednictví rozhodla pro revizi směrnice o spotřební dani z tabáku (TED). Nové znění směrnice, které dánské předsednictví rozeslalo 28. listopadu, vyvolalo poplach v několika hlavních městech EU. Revidovaný návrh – dokument Rady 16153/25 – zavádí prudké zvýšení minimální daně zč zahřívaného tabáku, přepisuje klíčové definice výrobků a posouvá směrnici směrem, který podle kritiků mnohem více odráží podporu nevládních organizací než postoje členských států, píše server EU Reporter.

Dodává, že revize na poslední chvíli ukazuje, že dánské předsednictví a Evropská komise přijímají daňové úrovně v souladu s požadavky nevládních organizací bojujících proti tabáku. Naopak ignoruje opakované obavy členských států.

Milovníků nikotinu neubývá. Světová zdravotnická organizace hledá, kde je problém

Podle posledních návrhů vyjdou elektronické cigarety z připravované legislativy nejlépe. Minimální evropská daň má být v roce 2028 devět korun za mililitr e-liquidu, což je méně, než bude v Česku platit už o rok dřív. U klasických cigaret se počítá jen s mírným růstem.

Zdanit méně škodlivý zahřívaný tabák

Zato zahřívaný tabák a nikotinové sáčky čeká skokové zdražení. Podle webu Euractiv, který se agendě dlouhodobě věnuje, až na dvojnásobek. Krabička zahřívaného tabáku by tak mohla podražit o čtyřicet korun. Podle EU Reportera nový návrh zvyšuje minimální sazbu z původně navrhovaných 155 eur za kilogram Evropskou komisí na 360 eur za kilogram – což je více než dvojnásobek základní hodnoty – a zároveň zavádí povinné navýšení minimální maloobchodní ceny o 55 procent.

Česko už dnes počítá s pozvolným růstem daní do roku 2027, zhruba o 5 až 15 procent ročně, a ministerstvo financí říká, že podpoří řešení bez skokového růstu sazeb. „Prioritou je jednotný přístup ke zdanění alternativních výrobků, nastavení minimálních sazeb a posílení boje proti nelegálnímu trhu,“ uvedl Stefan Fous z odboru vnějších vztahů.

Tažení proti cigaretám pokračuje. Vadí už i filtry a chystá se omezení trafik

Směrnici teď dokončuje dánské předsednictví EU, které tlačí na vyšší daně, i když většina států varuje před černým trhem a dovozem z mimoevropských zemí. Samotné Dánsko má přísnou politiku vůči kouření a nerozlišuje mezi jednotlivými výrobky. Podle Euractivu ale návrh nejspíš neprojde. Vyžaduje jednomyslný souhlas všech zemí. Proti jsou kromě Česka i Řecko, Slovensko, Itálie, Chorvatsko a Švédsko. Od ledna pak převezme agendu Kypr.

Domácí regulace nahrává čínskému byznysu

Rychlé zvyšování daní má dvě rizika. První je dobře známé: lidé začnou nakupovat levněji v zahraničí nebo na černém trhu. Česko to zažilo mezi lety 2019 a 2024, kdy daň na cigarety vzrostla o 60 procent. Ve výsledku dovoz cigaret z Polska se zvedl pětinásobně, pašované cigarety z černého trhu trojnásobně. A přesto byl výnos daně jen o dvě procenta vyšší než před zdražením.

Druhý problém je méně viditelný. To, co vypadá jako dobrá zpráva pro uživatele e-cigaret, je špatná zpráva pro evropský průmysl. Většina elektronických cigaret se vyrábí v Číně. 85 procent spotřeby v EU pochází právě odtud. Naopak zahřívaný tabák a nikotinové sáčky se vyrábějí v Evropě. Návrh komise tak paradoxně nahrává čínským výrobcům.

Vstoupit do diskuse

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Omrkli jsme první Five Guys v Česku. Překvapí milkshakem se slaninou, ceny má vyšší

OD Máj otevře první pobočku oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys. (4....

Milkshake se slaninou, bezedné nápoje a burgery, které si návštěvník sestaví přesně podle svých chutí. Five Guys otevírá první českou pobočku a přináší do Prahy svůj typický styl – pytle brambor u...

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi...

V Plzni otevřeli nové obchodní centrum. Mladík kvůli jedné prodejně čekal 18 hodin

Tento muž čekal na otevření pobočky fastfoodu Popeyes v Plzni téměř 18 hodin....

Dvacet let úředníci i soudci řešili problém s nezkolaudovanou výškovou budovou u křižovatky Rokycanské a Jateční ulice v Plzni, kterou nakonec obsadili a vybydleli bezdomovci. Loni v květnu začala...

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

Dánské předsednictví EU chce přitvrdit ve zdanění nikotinových alternativ

ilustrační snímek

Evropská komise chystá novou směrnici o spotřební dani z tabáku. Změny se dotknou nejen cigaret, ale i zahřívaného tabáku, elektronických cigaret a nikotinových sáčků. Zejména zahřívaný tabák je...

6. prosince 2025

Češi letos nakupují dárky dříve. A preferují e-shopy

ilustrační snímek

Češi se při nákupu dárků vyhýbají předvánočnímu stresu a shonu. Dárky tak nakupují ideálně s předstihem a on-line. Podle společnosti Home Credit se tak letos hlavní vrchol nákupů posunul už na přelom...

6. prosince 2025

„Trumpovy účty“ slibují snížení sociálních rozdílů. Podpořil je i známý miliardář

Zakladatel technologické společnosti Dell s manželkou věnovali 6,25 miliardy...

Miliardář Michael Dell s manželkou Susan darují 6,25 miliardy dolarů (kolem 130 miliard korun) na iniciativu Trump Accounts. Ta chce každému dítěti narozenému mezi lety 2025 až 2028 poskytnout 1 000...

6. prosince 2025

Test dubajské čokolády: Luxusní rozmar, který je bezpečnější oželet

Premium
ilustrační snímek

Sladkost, která kombinuje lahodnou čokoládu, jemný pistáciový krém, křupavé nudličky těsta kataifi a sezamovou pastu tahini, už dnes vyrábí kdekdo. Luxusní pochutina v sobě kromě chuťového zážitku...

6. prosince 2025

Plynu je dost a Evropa od něj jen tak neodejde, říká šéf Pražské plynárenské

Předseda představenstva Pražské plynárenské Ludvík Baleka

Ceny plynu mírně klesají a mělo by tomu tak být i v příštím roce. Zásobníky jsou před zimou naplněny, ujišťuje Ludvík Baleka, předseda představenstva Pražské plynárenské (PPAS), která před nedávnem...

6. prosince 2025

Unijní ekonomika rostla oproti odhadům rychleji, dařilo se i Česku

Ilustrační snímek

Hrubý domácí produkt Evropské unie se ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci zvýšil o 0,4 procenta. Růst mírně zrychlil z tempa 0,3 procenta ve druhém čtvrtletí, uvedl v páteční...

5. prosince 2025  15:22

Brusel dal Muskovi pokutu 120 milionů eur. Vadí klamavá fajfka i utajení dat

ilustrační snímek

Evropská komise (EK) obvinila americkou internetovou síť X miliardáře Elona Muska z porušení unijních pravidel, konkrétně nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Za to jí vyměřila pokutu...

5. prosince 2025  12:55,  aktualizováno  13:56

Pocta pro české sklo. Moser vystavuje v Paříži, kolekce pak obohatí Orient Express

Kolekce art deco ikonické sklárny Moser se stane součástí interiéru...

Česká ikonická sklárna Moser ve spolupráci s uznávaným francouzským architektem a designérem Maximem d’Angeacem představuje v Paříži kolekci inspirovanou obdobím art deco. Karlovarská kolekce se...

5. prosince 2025  13:55

Netflix se dohodl s Warner Bros. Převezme HBO Max i práva na Harryho Pottera

ilustrační snímek

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery včetně studií a platformy HBO Max. Akvizice vyjde na 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun),...

5. prosince 2025  9:29,  aktualizováno  13:55

Slovensko se má stát strategickým výrobcem munice, zapojený je český zbrojař

Munice, kterou vyrábí ZVS holding.

Společnost ZVS Holding uzavřela se slovenským ministerstvem obrany rámcovou smlouvu na dodávky munice velké a střední ráže pro státy EU, a to v objemu až 58 miliard eur (1,4 bilionu Kč) na období...

5. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Konec pronájmu levných vil na Bali? Ostrovní ráj zvažuje, že zakáže Airbnb

Vila na plantáži Munduk Moding na Bali v Indonésii – pobyt na jednu noc by vás...

Indonéský ostrov Bali, který je oblíbený mezi turisty, zvažuje zákaz ubytování prostřednictvím portálu Airbnb. Je to nejnovější pokus o nastolení pořádku na ostrově, který trápí rekordní nárůst počtu...

5. prosince 2025  12:15

Omrkli jsme první Five Guys v Česku. Překvapí milkshakem se slaninou, ceny má vyšší

OD Máj otevře první pobočku oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys. (4....

Milkshake se slaninou, bezedné nápoje a burgery, které si návštěvník sestaví přesně podle svých chutí. Five Guys otevírá první českou pobočku a přináší do Prahy svůj typický styl – pytle brambor u...

5. prosince 2025  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.