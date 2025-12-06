Evropská komise se za dánského předsednictví rozhodla pro revizi směrnice o spotřební dani z tabáku (TED). Nové znění směrnice, které dánské předsednictví rozeslalo 28. listopadu, vyvolalo poplach v několika hlavních městech EU. Revidovaný návrh – dokument Rady 16153/25 – zavádí prudké zvýšení minimální daně zč zahřívaného tabáku, přepisuje klíčové definice výrobků a posouvá směrnici směrem, který podle kritiků mnohem více odráží podporu nevládních organizací než postoje členských států, píše server EU Reporter.
Dodává, že revize na poslední chvíli ukazuje, že dánské předsednictví a Evropská komise přijímají daňové úrovně v souladu s požadavky nevládních organizací bojujících proti tabáku. Naopak ignoruje opakované obavy členských států.
Milovníků nikotinu neubývá. Světová zdravotnická organizace hledá, kde je problém
Podle posledních návrhů vyjdou elektronické cigarety z připravované legislativy nejlépe. Minimální evropská daň má být v roce 2028 devět korun za mililitr e-liquidu, což je méně, než bude v Česku platit už o rok dřív. U klasických cigaret se počítá jen s mírným růstem.
Zdanit méně škodlivý zahřívaný tabák
Zato zahřívaný tabák a nikotinové sáčky čeká skokové zdražení. Podle webu Euractiv, který se agendě dlouhodobě věnuje, až na dvojnásobek. Krabička zahřívaného tabáku by tak mohla podražit o čtyřicet korun. Podle EU Reportera nový návrh zvyšuje minimální sazbu z původně navrhovaných 155 eur za kilogram Evropskou komisí na 360 eur za kilogram – což je více než dvojnásobek základní hodnoty – a zároveň zavádí povinné navýšení minimální maloobchodní ceny o 55 procent.
Česko už dnes počítá s pozvolným růstem daní do roku 2027, zhruba o 5 až 15 procent ročně, a ministerstvo financí říká, že podpoří řešení bez skokového růstu sazeb. „Prioritou je jednotný přístup ke zdanění alternativních výrobků, nastavení minimálních sazeb a posílení boje proti nelegálnímu trhu,“ uvedl Stefan Fous z odboru vnějších vztahů.
Tažení proti cigaretám pokračuje. Vadí už i filtry a chystá se omezení trafik
Směrnici teď dokončuje dánské předsednictví EU, které tlačí na vyšší daně, i když většina států varuje před černým trhem a dovozem z mimoevropských zemí. Samotné Dánsko má přísnou politiku vůči kouření a nerozlišuje mezi jednotlivými výrobky. Podle Euractivu ale návrh nejspíš neprojde. Vyžaduje jednomyslný souhlas všech zemí. Proti jsou kromě Česka i Řecko, Slovensko, Itálie, Chorvatsko a Švédsko. Od ledna pak převezme agendu Kypr.
Domácí regulace nahrává čínskému byznysu
Rychlé zvyšování daní má dvě rizika. První je dobře známé: lidé začnou nakupovat levněji v zahraničí nebo na černém trhu. Česko to zažilo mezi lety 2019 a 2024, kdy daň na cigarety vzrostla o 60 procent. Ve výsledku dovoz cigaret z Polska se zvedl pětinásobně, pašované cigarety z černého trhu trojnásobně. A přesto byl výnos daně jen o dvě procenta vyšší než před zdražením.
Druhý problém je méně viditelný. To, co vypadá jako dobrá zpráva pro uživatele e-cigaret, je špatná zpráva pro evropský průmysl. Většina elektronických cigaret se vyrábí v Číně. 85 procent spotřeby v EU pochází právě odtud. Naopak zahřívaný tabák a nikotinové sáčky se vyrábějí v Evropě. Návrh komise tak paradoxně nahrává čínským výrobcům.