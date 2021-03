Velký test gumových medvídků: Nenechte se zmást označením „bio“

Fanoušci téhle návykové laskominy tvrdí, že je i zdravá, protože: a) obsahuje plno kolagenu, takže prospívá vlasům, nehtům, kloubům i celkové obranyschopnosti, b) není v ní tuk, takže nejde na tloušťku, a c) je v ní méně cukru než v jiných sladkostech.

Pokud by to tak opravdu bylo, zasloužil by si Hans Riegel, objevitel tohoto želatinového zázraku, dodatečné udělení Nobelovy ceny. Ve skutečnosti je pravda o medvídcích mnohem méně radostná, jak ukázal jejich velký test v magazínu Téma Testujeme – tedy s jednou výjimkou: gumídci mají pozitivní účinky na stav mysli, což se v současné trpké době taky počítá.

Nakoupili jsme 18 různých variant medvídků, případně jiných postaviček, vybírali jsme pouze takové bonbony, které jsou vyrobeny jen z čistého želé.

10 kostek cukru jako nic

Abychom však duhovým medvědům úplně neubližovali, tuk v nich opravdu není, a pokud byste si dopřávali stejná kvanta cucavých bonbonů, byli byste na tom nejspíš ještě hůř.