Frčíme! Točíme! Skáčeme! Děti testovaly freestylové koloběžky

Že jste loni dětem kupovali pěknou skládací koloběžku s většími kolečky do města? Zapomeňte. Ta je passé, módní je freestyle. To znamená co nejmenší kolečka pro lepší ovladatelnost, odlehčený nízký rám, z něhož se dobře odráží, (ač vzniká riziko zaseknutí o nerovnosti na nevhodném povrchu), pevná a široká řídítka, která sice nejsou výškově nastavitelná, ale ideálně umožňují protočení o 360 stupňů. Protože triky...