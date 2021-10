Milion zákazníků Bohemia Energy a dalších padlých dodavatelů naštěstí nemá doma zimu ani tmu. Elektřinu a plyn pro ně přechodně zajišťují dodavatelé poslední instance. Odběratelé by však měli vědět, že ceny za jejich dodávku jsou násobně vyšší, než co dosud platili. A měli by si dát pozor i na poplatky, které jsou s tímto speciálním režimem spojeny.