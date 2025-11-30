Není udržitelné, aby si lidé do paneláků živelně pořizovali klimatizace, míní expert

Premium

Fotogalerie 9

„Zabýváme se komplexním řešením především u novostaveb nebo kompletních rekonstrukcí celých bytových komplexů,“ vysvětluje specialista na chytré elektroinstalace Ing. Petr Pokora ze společnosti Elpramo. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Josef Hympl
Jak dokáže potrápit rodinný rozpočet kvůli účtům za elektřinu deset roků stará lednička? Víte, jak správně ovládat termostatické hlavice na topení? „Nejvíce může domácnosti ušetřit peníze samotný člověk, nikoliv nějaká technologie nebo energetický štítek,“ říká specialista na chytré elektroinstalace Petr Pokora ze společnosti Elpramo, která se zabývá energetikou.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Co bývá v našich domácnostech největším žroutem energie?
Dost závisí na tom, zda žijete v rodinném domě, nebo třeba v bytě v panelovém domě. V obou případech to ale bude jednoznačně vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Teprve potom to bude osvětlení, vaření nebo energetická kvalita vašich zapojených domácích spotřebičů.

Dlouhodobě se specializujete na chytré elektroinstalace a úsporná řešení od malých soukromých projektů až po velké bytové domy nebo budovy státních institucí. Můžete specifikovat, které spotřebiče bývají nejčastěji problém? Nebo u čeho vlastně začít, aby člověk ušetřil?
Asi každý už slyšel o úsporných žárovkách a mnozí je používají. Ceny LED technologií se v průběhu času snižují, a když máte na chodbě například nějaké pětibodové osvětlení, kdy každé světlo mělo 30 wattů, dohromady 150 wattů, a já to nahradím úspornými svítidly majícími výkon 10 wattů, pak je jasné, že se to ekonomicky vyplatí. Zvlášť v zimním období, kdy svítíte i v bytě velmi často. Kvalita a struktura těchto nových svítidel je plně dostačující. I barevné spektrum a věrnost podání barev je v pořádku a nijak negativně neovlivňuje lidské zdraví.

Když chce někdo obor chytrých domů a domácností zesměšnit nebo ho popisovat nějak pejorativně, poslouží mu k tomu nejčastěji ovládání hlasovými asistenty nebo třeba tleskáním rukou.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Nejdražší soutěž iDNES.cz vrcholí, poslední šance vyhrát milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty finišuje. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti Arete Diamond....

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

Zájem o zimní dovolené se za dekádu zdvojnásobil. Láká hlavně exotika

Ilustrační snímek

O zimní dovolené v exotice je každým rokem větší zájem. Roste i částka, kterou Češi na takovou dovolenou utratí. Není výjimkou zájezd za 50 či 90 tisíc. A jednoznačně vedou luxusnější hotely s lepším...

30. listopadu 2025

Není udržitelné, aby si lidé do paneláků živelně pořizovali klimatizace, míní expert

Premium
„Zabýváme se komplexním řešením především u novostaveb nebo kompletních...

Jak dokáže potrápit rodinný rozpočet kvůli účtům za elektřinu deset roků stará lednička? Víte, jak správně ovládat termostatické hlavice na topení? „Nejvíce může domácnosti ušetřit peníze samotný...

30. listopadu 2025

Zákaz, nebo přirážka. Města bojují s turisty na sdílených kolech

Kola projektu Bicing v ulicích Barcelony na snímku z 25. května 2024

Systémy sdílených kol pomáhají obyvatelům měst, kteří se potřebují rychle nebo levně přepravit. Hojně je využívají ovšem využívají i turisté, což se některým radnicím nelíbí. Někde tak cizincům...

29. listopadu 2025

Sexuální fetiše i nebezpečné návody. AI plyšák se po kauze vrací zpět do regálů

Medvídek Kumma singapurské společnosti FoloToy (27. listopadu 2025)

Singapurská hračkářská společnost FoloToy zhruba před měsícem ze svých webových stránek stáhla plyšového medvídka poté, co vyšlo najevo, že hračka propojená s umělou inteligencí bez podnětu hovoří o...

29. listopadu 2025

Vliv Číny v Africe roste. Evropa ale nechce kontinent přenechat jiným

Člověk v tísni zároveň školí farmáře, jak pěstovat nutričně bohaté plodiny,...

V hlavním městě Angoly se před pár dny konal již sedmý summit EU a Africké unie. Ačkoliv Evropská unie zůstává pro země v Africe i nyní nejvýznamnějším obchodním partnerem, neboť asi třetina...

29. listopadu 2025

Rušení i zpoždění spojů. Problémy Airbusu ochromily letiště v Evropě i Asii

Fronty na tokijském letišti Haneda, kde se ruší lety kvůli problémům dopravních...

Problémy dopravních letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu v Evropě i v Asii, ohroženy jsou ale i cestovní plány lidí ve Spojených státech. Některé lety se zpožďují, potíže ale nejsou nijak...

29. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  13:38

Žijte jako americký prezident. V Atlantě je na prodej věrná replika Bílého domu

Stavba byla navržena v měřítku 3/4 podle skutečné Bílého domu ve Washingtonu....

Jeden z nejznámějších a nejneobvyklejších domů v americkém státě Georgia, replika Bílého domu ve Washingtonu, se opět ocitl v centru pozornosti. Jeho současná majitelka se ho totiž chystá prodat za...

29. listopadu 2025

Téměř každý Čech nakoupí alespoň jednou ročně online. V Evropě je to špička

ilustrační snímek

Za poslední desetiletí zažilo online nakupování v Česku velký boom. Zatímco v roce 2015 tu podle Eurostatu nakupovalo přes internet jen 52 procent obyvatel ve věku 16–75 let, loni to bylo už 78...

29. listopadu 2025

V Poznani zprovoznili novou teplárnu. Polské uhlí nahradil zemní plyn

Tradiční cihlové komíny typické pro starší teplárny nahradily metalické...

Společnost Veolia navázala na stodvacetiletou tradici výroby energie v polské Poznani a na téměř šedesátiletou historii městské sítě dálkového vytápění. Tento týden oficiálně zprovoznila v tamní...

29. listopadu 2025

Účty za nákupy se už zdvojnásobily, tvrdí. Jak ruská ekonomika dopadá na běžné lidi

Premium
Funguje to? Rusové stojí frontu na kávu před řetězcem podobným tomu, který se z...

Čtvrté výročí startu ruské invaze na Ukrajinu se blíží. Rusové však dnes na rozdíl od minulosti mnohem zřetelněji vnímají každodenní dopady stále probíhající války. Města a vesnice zejména na jihu a...

29. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u několika tisíc letadel A320

Airbus A320 v hangáru JOB AIR Technic

Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u výrazného množství letadel řady A320. Mohlo by se to týkat přibližně 6000 letadel, což představuje přibližně třetinu světové...

28. listopadu 2025  20:20,  aktualizováno  21:13

Letecká společnost Ryanair ruší věrnostní program, byl o něj příliš velký zájem

ilustrační snímek

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair v pátek oznámila, že ruší svůj věrnostní program, protože se slev rozhodlo využít příliš mnoho cestujících a po osmi měsících od jeho zahájení se...

28. listopadu 2025  21:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.