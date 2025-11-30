Co bývá v našich domácnostech největším žroutem energie?
Dost závisí na tom, zda žijete v rodinném domě, nebo třeba v bytě v panelovém domě. V obou případech to ale bude jednoznačně vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Teprve potom to bude osvětlení, vaření nebo energetická kvalita vašich zapojených domácích spotřebičů.
Dlouhodobě se specializujete na chytré elektroinstalace a úsporná řešení od malých soukromých projektů až po velké bytové domy nebo budovy státních institucí. Můžete specifikovat, které spotřebiče bývají nejčastěji problém? Nebo u čeho vlastně začít, aby člověk ušetřil?
Asi každý už slyšel o úsporných žárovkách a mnozí je používají. Ceny LED technologií se v průběhu času snižují, a když máte na chodbě například nějaké pětibodové osvětlení, kdy každé světlo mělo 30 wattů, dohromady 150 wattů, a já to nahradím úspornými svítidly majícími výkon 10 wattů, pak je jasné, že se to ekonomicky vyplatí. Zvlášť v zimním období, kdy svítíte i v bytě velmi často. Kvalita a struktura těchto nových svítidel je plně dostačující. I barevné spektrum a věrnost podání barev je v pořádku a nijak negativně neovlivňuje lidské zdraví.
Když chce někdo obor chytrých domů a domácností zesměšnit nebo ho popisovat nějak pejorativně, poslouží mu k tomu nejčastěji ovládání hlasovými asistenty nebo třeba tleskáním rukou.