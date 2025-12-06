Test dubajské čokolády: Luxusní rozmar, který je bezpečnější oželet

Magdalena Nová
Sladkost, která kombinuje lahodnou čokoládu, jemný pistáciový krém, křupavé nudličky těsta kataifi a sezamovou pastu tahini, už dnes vyrábí kdekdo. Luxusní pochutina v sobě kromě chuťového zážitku ale často skrývá i nebezpečné mykotoxiny.

Sladký čokoládový kabátek hlasitě praskne, aby osvobodil křupavou vrstvu kataifi, opražených cukrářských nití, jež vytvářejí delikátní kontrast měkkému polštářku pistáciové pasty.

„Náplň by měla chutnat po pistáciích s intenzivním oříškovým nádechem a mít krémově máslovou konzistenci. V chuti je možné cítit i jemný sezamový ‚ocásek‘,“ líčí cukrářka Veronika Mašková luxusní zázrak orientální cukrařiny.

Laskominu, po níž před časem šílel celý Západ a za kterou byly (nejen) celebrity ochotné létat přes půl světa a utrácet nehorázné peníze: dubajská čokoláda.

Jedna z testovaných čokolád obsahovala takřka čtyřnásobné množství karcinogenních aflatoxinů.

