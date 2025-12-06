Sladký čokoládový kabátek hlasitě praskne, aby osvobodil křupavou vrstvu kataifi, opražených cukrářských nití, jež vytvářejí delikátní kontrast měkkému polštářku pistáciové pasty.
„Náplň by měla chutnat po pistáciích s intenzivním oříškovým nádechem a mít krémově máslovou konzistenci. V chuti je možné cítit i jemný sezamový ‚ocásek‘,“ líčí cukrářka Veronika Mašková luxusní zázrak orientální cukrařiny.
Laskominu, po níž před časem šílel celý Západ a za kterou byly (nejen) celebrity ochotné létat přes půl světa a utrácet nehorázné peníze: dubajská čokoláda.
Jedna z testovaných čokolád obsahovala takřka čtyřnásobné množství karcinogenních aflatoxinů.