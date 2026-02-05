Stažení se týká Dubajské čokolády 190 g, jejímž dodavatelem je firma Václav Novák – TOP cukrovinky. Při interní kontrole kvality byl v jednom z výrobků nalezen kovový předmět.
Ačkoli se zjištění vztahuje ke konkrétní šarži, velkoobchodní řetězec Makro Cash & Carry ČR se rozhodl stáhnout celý artikl z prodeje. Podle společnosti totiž nebylo možné s jistotou vyloučit, že by se cizí předmět nemohl objevit i v dalších kusech.
Makro: zdraví zákazníků je absolutní prioritou
Společnost své rozhodnutí vysvětlila v oficiálním oznámení vydaném 27. ledna 2026. V něm uvádí, že situaci prověřuje ve spolupráci s dodavatelem a zároveň přijímá preventivní opatření.
„Situaci prověřujeme v součinnosti s dodavatelem, jelikož není možné vyloučit riziko výskytu i v jiném výrobku. Zdraví zákazníka je pro nás na prvním místě,“ uvedla
Ing. Petra Bártová, vedoucí oddělení kvality.
Který výrobek je stažen z prodeje
- Název: Dubajská čokoláda 190 g
- Dodavatel: Václav Novák – TOP cukrovinky
- Datum minimální trvanlivosti: 19. 2. 2026
- Číslo šarže: RM010225
- EAN: 6253361249029
Výrobek byl v prodeji od 28. 4. 2025 do 26. 1. 2026.
Jak a do kdy lze čokoládu vrátit
Pokud máte uvedenou dubajskou čokoládu doma, společnost doporučuje ji nekonzumovat a vrátit. Vrácení je možné v jakémkoli velkoobchodním středisku makro. Peníze budou vráceny na základě prodejního dokladu. Vrácení je možné až do 19. 2. 2026. Pokud zákazník nemá k dispozici účtenku, může na zákaznické recepci požádat o výjimečné vystavení duplikátu dokladu.
Proč je nález cizího předmětu tak vážný problém
Odborníci dlouhodobě upozorňují, že kovové části v potravinách představují reálné zdravotní riziko. Mohou způsobit:
- poranění dutiny ústní,
- poškození zubů,
- vážné komplikace v trávicím traktu.
Právě proto se v podobných případech volí plošné stažení výrobku, i když je problém potvrzen pouze u jedné šarže.