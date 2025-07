Měly by dobře lepit a sedět na místě jak z trestu, ale taky se musí umět včas pustit, aniž by zanechaly na kůži nevzhledné stopy lepidla a zarudlé skvrny. V létě je potřeba, aby odolaly vodě, jenže pokožka přes ně přece musí dýchat, no ne? Když jsou pro děti, chtělo by to hezký motiv – roztomilý, ale ne infantilní. A nejlíp, když budou stát jenom pár korun.

Požadavkům rodičů na správnou náplast, jež v létě bezpečně ochrání dětské bolístky, by tudíž vyhověl nanejvýš Ferda Mravenec. Jenže tomu se žádná z těch, které se dají koupit v lékárnách a drogeriích, nepřiblížila. Jak navíc ukázal test redakce iDNES.cz, která nechala prověřit patnáct vzorků voděodolných či omyvatelných náplastí v pěti domácnostech, když už se některá u jednoho člena rodiny dokáže přiblížit ideálu, u druhého skončí neslavně.