Test papírových draků: Které jsou snadno ovladatelné a které „na jedno použití“

Letí, letí! Ale nééé, havaroval. Můj letí úplně sám! Úplně pryč! Tenhle nelítá! Nám se to asi zašmodrchalo. Podržíš mi to? Rozvážeš mi to? Dáš ho na oblohu? Proč tam nedrží? Já chci, aby letěl! Dej ho nahoru, já poběžím! Auuuu. Já jsem zakopla! Ale chvilku letěl! Asi mám roztržené tričko. Podívejte, tenhle lítá skvěle! Drž ho, nepouštěj ho! Mám žízeň. Mám hlad. Mně se chce čurat. Mně svítí do očí! Kam uletěl ten drak? Tenhle asi nelítá vůbec. Mně lítal...“