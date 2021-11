Za dva roky narostl počet Čechů nakupujících online o polovinu, uvádí ČSÚ

Vliv pandemie

V roce 2019 nakoupilo na internetu (alespoň jednou během tří měsíců) 3,4 milionů lidí ve věku 16 a více let, tedy 39 procent z populace. V roce 2021 to bylo už pět milionů osob, tedy zhruba 57 procent lidí starších 16 let, vyplývá to z publikace Českého statistického úřadu o využívání informačních technologií.

„Nárůst jednoznačně souvisí s nástupem pandemie onemocnění covid, které nás donutilo změnit návyky a přivedlo nás to k online nakupování,“ komentuje závěry publikace Eva Myšková Skarlandtová, vedoucí Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti na Českém statistickém úřadě.

Osoby, které nakoupily alespoň jednou během tří měsíců. | foto: ĆSÚ

Oblečení si ve druhém čtvrtletí tohoto roku nakoupilo online 39 procent osob, což je o devět procentních bodů více než před rokem. Meziročně vzrostl i počet lidí, kteří si na internetu objednávají jídlo z restaurací, a to ze 13 na 20 procent. Rovněž položky typu film a hudba se na internetu pořizují častěji.

Pořady na streamovacích platformách jako je Netflix či HBO GO sleduje v roce 2021 patnáct procent Čechů a Češek, přitom ještě v roce 2019 to byly tři procenta lidí nad 16 let.

Zajeté koleje

Zatímco z hlediska technologií se české domácnosti posouvají skoro až mílovými kroky dopředu, co se týče obsahu virtuálního nákupního košíku, stále se drží zajetých kolejí. Oblečení, obuv a doplňky pořizuje na internetu 48 procent žen nad 16 let a 29 procent mužů stejné věkové kategorie. Kosmetiku a drogerii nakupuje online 32 procent žen a jen sedm procent mužů. Naopak například elektroniku a počítače nakupuje na internetu 20 procent mužů a jen sedm procent žen.

Muži mají rovněž širší digitální dovednosti. Konkrétně programování se například věnuje 18 procent mužů ve věku 25-34 let a jen čtyři procenta žen ve stejné věkové kategorii.

Nakupování na internetu podle typu zboží a pohlaví. | foto: ČSÚ

Na internetu je stále ještě velmi málo seniorů, ačkoli jejich řady rostou společně s celkovou populací. Zatímco v roce 2010 bylo na internetu jen pět procent lidí nad 75 let, v roce 2021 už je to 23 procent těchto osob. Internet v mobilu má jen osm procent lidí starších 75 let.

Černá skříňka

Nejrozšířenější nástrojem dneška je mobilní telefon, dohromady ho využívá 99 procent Čechů a Češek nad 16 let. Většina z nich, zhruba 77 procent, disponuje chytrým telefonem zbytek má klasické tlačítkové zařízení. To zároveň převažuje u dvou nejstarších věkových skupin. Z lidí mezi 65 a 74 lety má tlačítkový telefon 60 procent osob, z kategorie 75 a více let ho používá až 79 procent lidí.

Rozdíl ve vzdělání

Kromě zábavy a nakupování se Češi a Češky přesouvají na internet i za formálními účely. Jde například o komunikaci s bankou nebo s veřejnou správou. „V roce 2020 zaslalo nějakému z úřadů formulář online způsobem 15 procent osob, letos je to již 23 procent,“ uvádí předseda ČSÚ Marek Rojíček s tím, že jde například o podávání daňového přiznání přes internet.

„Z důvodu meziroční srovnatelnosti nebyl do ukazatele započítán formulář pro Sčítání lidu, které se koná pouze jednou za deset let,“ upozorňuje Rojíček.

Statistici mimo jiné upozorňují na markantní rozdíl mezi lidmi podle typu dosaženého vzdělání. V roce 2021 zaslalo online formulář nějakému z českých úřadů jen 13 procent lidí se základním vzděláním a 44 procent lidí s vysokoškolským vzděláním. I internetové bankovnictví častěji využívají vysokoškoláci.