Pračka je neocenitelný pomocník, bez kterého si život ani neumíme představit. Její nepostradatelnost si však uvědomíme, až když se rozbije nebo zkrátka nepere dobře. Když čerstvě vyprané prádlo provází štiplavý odér a nemáte ani trochu chuť ho vzít na sebe.
5 nejčastějších otázek:
Proč prádlo po vyprání zapáchá?
Všechny části domácnosti potřebují údržbu a pračka není výjimkou. Nečistí se totiž jenom tím, že v ní perete. Zbytky vody, prášku, pracích gelů či aviváže se v méně dostupných částech pračky a filtru usazují. Kvůli vlhkosti pak dochází k množení bakterií a vzniku plísní. Jakmile je cítit zápach, je to signálem, že znečištění pračky je hodně velké a musíte ji vyčistit.
Jak zbavit pračku plísně a nečistot?
Zvětšit množství prášku nebo přidávat více aviváže není řešení, protože ty zápach pouze krátkodobě přebíjejí a neřeší příčinu, tedy bakterie a plísně, které mohou způsobit i kožní reakce. Naopak byste doporučené dávkování překračovat neměli. Existuje naštěstí řada účinných řešení, aniž byste museli zvát opraváře nebo rovnou kupovat novou pračku.
Jak vyčistit pračku s horním nebo předním plněním?
U obou typů praček platí stejná pravidla.
Základ je teplota vody, ve které pereme. Výrobci oblečení často v instrukcích uvádějí praní maximálně na 30 stupňů. Obecně přijímaný kompromis, který neničí prádlo, je úsporný z hlediska spotřeby energií, ale současně odstraňuje špínu i zápach, je pak 40 stupňů. Čtyřicítka však na bakterie ani plísně nestačí a je potřeba jednou za čas „prohnat“ pračku na 60 až 90 stupňů.
Co je na čištění pračky nejlepší?
- Jednou za čas prát na 60 – 90 stupňů.
- Vyčistit zásobník, gumové těsnění i filtr ukrytý ve spodní části pračky, kde se zachytává nejvíce nečistot a zbytků pracích prostředků.
- Čističe pračky, které rozpouštějí usazeniny a ničí bakterie, navíc přispívají k odstranění vodního kamene, je vhodné použít minimálně jednou za dva až tři měsíce.
- Pravidelné použití změkčovačů vody.
- Často se doporučuje i použití přírodních čističů, jako je ocet, kyselina citronová či soda. Ty mohou mít však svá úskalí.
Hlavně nechte pračku dýchat!
Specialisté na servis praček doporučují po vyprání:
- nechat pračku vyschnout
- pravidelně otevírat dvířka, zejména přes noc
- větrat koupelnu
- při delší nečinnosti pračky zavřít uzávěr vody
Kdy přidat do pračky ocet?
Řada lidí se radši vyhýbá chemickým čističům, a to i při čištění pračky. Mezi oblíbené ekologické čisticí prostředky pak patří ocet nebo kyselina citronová. Přírodní kyseliny jsou však velmi agresivní a rozhodně se nesmí používat při praní, protože mohou látku zničit. Samotná přítomnost octa, tedy hlavně kyseliny octové, pak může poškodit gumové těsnění, hadice, případně kovové součástky, a způsobit nevratné škody.
