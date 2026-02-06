Od 4. do 10. února nabídne Penny máslo za 19,90 Kč, což je částka, která se v akčních letácích objevuje jen zcela výjimečně. Podle dlouhodobých přehledů jde o jednu z nejnižších cen od léta 2016. Nejde přitom jen o snahu „zlevnit máslo“, ale o promyšlený marketingový tah. Řetězec tímto týdnem zároveň posouvá začátek svých akcí na středu, tedy o den dříve, než je pro Penny běžné. Cílem je přitáhnout zákazníky hned na začátku nového akčního týdne a nabídnout jim extrémně levné položky, které je dostanou do prodejny.
Cena másla není jediným lákadlem. Penny do letáku zařadilo i další položky, které patří mezi tzv. cenové majáky. Typickým příkladem je rohlík za 1,90 Kč, což je cena, která se v akčních nabídkách objevuje velmi zřídka.
Vývoj minimální akční ceny: návrat k normálu?
Podle dat z akčních letáků, která dlouhodobě sleduje portál AkcniCeny.cz, se ceny másla postupně vracejí k hodnotám, které Češi znali před vlnou extrémního zdražování.
Minimální akční cena produktu Madeta Jihočeské máslo 250 g:
|Měsíc
|Nejnižší akční cena
|únor 2025
|59,90 Kč
|březen 2025
|59,90 Kč
|duben 2025
|49,90 Kč
|květen 2025
|54,90 Kč
|červen 2025
|44,90 Kč
|červenec 2025
|44,90 Kč
|srpen 2025
|34,90 Kč
|září 2025
|49,90 Kč
|říjen 2025
|44,90 Kč
|listopad 2025
|54,90 Kč
|prosinec 2025
|39,90 Kč
|leden 2026
|24,90 Kč
Když je cena skutečně nízko, dává smysl plánovat dopředu
Máslo patří mezi potraviny, u nichž se při výrazných slevách vyplatí uvažovat v delším časovém horizontu. Má totiž jednu zásadní výhodu, na kterou domácnosti znovu začínají brát ohled – dlouhou trvanlivost, a to nejen při skladování v lednici. Pokud zákazník narazí na mimořádně výhodnou nabídku, například v rozmezí 20 až 22 korun za 250 gramů, je racionální zvážit nákup většího množství.
Při uchování v mrazáku vydrží máslo několik měsíců bez ztráty kvality, chuti či možnosti dalšího použití. Právě zde se ukazuje skutečný ekonomický přínos podobných akcí. Rozdíl mezi běžnou cenou a výraznou slevou dnes může dosahovat 30 až 40 korun na jednom balení. Při nákupu čtyř nebo pěti kusů už nejde o drobné, ale o úsporu v řádu stovek korun na jednu domácnost.