Autor: iDNES.cz , ČTK

20:00

Samostatné boxy od každého dopravce se možná stanou minulostí. Namísto toho by mohly vznikat sdílené boxy, které by uvítali zákazníci i města a obce. Průzkum společnosti ResponseNow ukázal, že většina lidí by uvítala univerzální boxy přístupné všem dopravcům. Tento způsob již nyní využívá Alza.cz a chystá se na něj i společnost Zásilkovna, která má v ČR největší síť. Jako možnost do budoucna vidí zpřístupnění své sítě i DPD a PPL.