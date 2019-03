Počítače proti pančování: v aplikaci zjistíte, odkud pochází vaše jídlo

S lahvemi extra panenského olivového oleje v regálech obchodů se v posledních letech roztrhl pytel. Olej je ceněný pro svůj obsah mononenasycených mastných kyselin, kterých by mělo být mezi přijímanými tuky nejvíc.



Jak si ale můžete být jistí, že žlutozelená tekutina je opravdu tím, za co se vydává? Než se tekuté olivy dostanou na váš stůl, urazí dlouhou cestu - musí se vylisovat, olej se plní do lahví, ty se pak převážejí mezi různými zastávkami obchodního řetězce, až se nakonec dostanou do obchodu. Bohužel, v každé této fázi se dá olej falšovat, upozorňuje BBC.

„Podvody na trhu s olivovým olejem mají dlouhou historii,“ říká Susan Testa, šéfka oddělení kulinářské inovace v italském výrobci olivového oleje Bellucci. „Přidává se olej ze semínek, nebo se za italský olej vydává produkt, který má v sobě italských oliv jen malý podíl a zbytek oleje pochází z jiných zemí,“ vysvětluje.

Kanadská potravinářská inspekce (CFIA) v únoru varovala, že se letos kvůli chudé úrodě oliv dá očekávat vzestup pokusů o pančování oleje. A nejde jen o olivový olej. Znalostní centrum pro potravinové podvody a kvalitu potravin při EU v poslední době mezi produkty, které se falšují, jmenovala také víno, med, ryby, mléčné výrobky, maso a drůbež.

Navíc, 40 procent potravinářských firem má podle průzkumu PwC za to, že tradiční metody boje proti falšování už nefungují. Dodavatelé tak vymýšlejí vlastní metody garance původu jejich jídla. Například firma Bellucci používá moderní blockchainovou technologii.

Ta byla dosud známá zejména jako účetní metoda transakcí ve virtuální měně bitcoin. Zadaná data mají časové označení a jsou nezměnitelným způsobem navázána na předchozí údaje. Díky tomu se dá důvěryhodně sledovat trasa, kterou produkt urazí od výrobce až do supermarketu.

Co je to blockchain Decentralizovaná databáze, nyní se používá převážně jako virtuální účetní kniha pro transakce v měně bitcoin Lze tu zaznamenávat údaje i budoucí závazky

Není na jednom určitém místě a za její provoz a integritu neručí nějaký konkrétní subjekt. Blockchainová databáze je sdílena všemi a její integrita je postavena na vzájemné důvěře všech vesměs vůči sobě anonymních uživatelů této databáze, kteří si, kdykoli na to přijde, její obsah navzájem ověřují

Jak iDNES.cz v rozhovoru řekl už dříve Jan Lamser z Blockchain Connect Czech Alliance, technologie je schopna spolehlivě zaznamenávat „odkud to přišlo, kde to je, kam to míří“. Ať již jde o dům, součástku automobilu či bramborový salát.

„Každá taková věc může mít záznam, v němž je popsáno vše, co je pro věc podstatné. Včetně toho, kdo a jak s ní přišel do styku a kde se nacházela, respektive kam směřuje. Ten záznam je všemi sdílen a ti, koho se to týká, průběžně informace doplňují,“ uvedl Lamser.

Od svého založení v roce 2013 se Bellucci snaží budovat si reputaci ohledně dosledovatelnosti jejich olejů. Zákazníci mohou číslo šarže konkrétní lahve zadat do aplikace a vidí přesný původ a háj, kde olivy vyrostly. Loni firma představila systém na bázi blockchainu vytvořený firmou Oracle, díky kterému je sledování efektivnější.

„Očekáváme zlepšení ve výměně informací po celém dodavatelském řetězci,“ konstatoval Andrea Biagianti z mateřské společnosti firmy Bellucci.

Podobných iniciativ je víc. Výrobce informačních systémů SAP a největší severoamerický dodavatel mořských ryb tento měsíc oznámili, že spolupracují na platformě, která díky blockchainu dokáže vysledovat cestu tuňáka žlutoploutvého z Indonéského oceánu až na strávníkův stůl.

Zákazníci jednoduše svým chytrým telefonem naskenují QR kód na obalu výrobku. Mohou tak zjistit místo a velikost odlovu či jméno rybářské komunity, která rybu chytila. Cílem je ověřit si pravost, čerstvost, a bezpečnost výrobku, stejně jako mít důkaz o tom, že chov a lov je udržitelný a splňuje pravidla fair trade rybaření.

Loni spuštěná síť IBM Food Trust také používá blockchainovou technologii. „V registrační fázi definujete produkt a jeho vlastnosti - například optické spektrum, které vidíte, když se podíváte na lahev whisky,“ vysvětluje Andreas Kind, šéf blockchainového oddělení v IBM Research.

Vzhled whisky je přesně nahrán v blockchainu, a nejde tak později pozměnit. Díky tomu si mohou dopravci, hraniční kontrola, skladníci nebo obchodníci ověřit, jestli zboží odpovídá popisu nebo „optickému podpisu“.

Lahve jsou zároveň opatřeny nepadělatelnými štítky s „kryptokotvami“, které obsahují maličké počítače se zašifrovanými daty o produktu. Když se lahev otevře, štítek se zničí.

IBM také s americkým maloobchodním řetězcem Wallmart chystá blockchainový systém, kterého se budou muset účastnit všichni dodavatelé listové zeleniny, balicí společnosti a dopravní operátoři řetězce.

Čínský on-line gigant Alibaba používá blockchain ke sledování potravin dovážených lodí z Austrálie a Nového Zélandu. V systému je zapojena například největší novozélandská mlékárenská firma Fonterra.